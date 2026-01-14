Ошибки, баги, вопросы - страница 582
Ниже приведен скрипт который должен выводить метки на выбранный сивол, несмотря на то - на какой символ его кидать .Однако он выводит метки только если кидать его на одноимименный символ. Плз нужен подзатыльник .
Вместо:
нужно
Вместо:
нужно
Почему не проходит с Symbol()?
выводить метки на выбранный сивол, несмотря на то - на какой символ его кидать .
с Symbol() будет брать тот на который кинут.
С какого это перепугу перечисление ENUM_APPLIED_PRICE начинается с 1 ???
результат:
Что за время все-таки возвращает функция TimeCurrent( )?
В справке читаем:
Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов. В обработчике OnTick() данная функция вернет время пришедшего обрабатываемого тика. В других случаях (например, вызов в обработчиках OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() и так далее) это – время прихода последней котировки по любому символу, доступного в окне "Обзор рынка", то самое время, которое показано в заголовке этого окна. Значение времени формируется на торговом сервере и не зависит от настроек времени на компьютере пользователя.
время прихода последней котировки по любому символу - у разных символов оно существенно отличаться может - особенно у тех, по которым торги закрыты))
Если посмотреть обзор рынка - сервер MQL (снимок сделан сегодня):
Видим время 15:22:42 - оно никакому из символов не соответствует. Может надо на сервере что-то подправить?
Господа MQ есть малаенькое предложение:
Когда просходит оптимизация советника, бывает случайно закрываеш терминал. Возможно ли сделать так, чтобы требовалось подтверждение на закрытие.
Для тех кому это не нужно сделайте флаг в настройках тестера.
Надеюсь другие пользователи МТ поддержат мну. Обидно когда несколько суток работы вылетает в трубу, и приходится все начинать с начала.
А ещё бывает пропал контакт в сетевом выключателе (да мало ли проблем у конечного пользователя). Вообще проблему нужно ставить шире,
сделать промежуточное автосохранение внутренних данных тестера (ну там последнюю популяцию),
чтоб он (тестер) мог продолжить поиск с последней сохранённой точки, при новом запуске.
ЗЫ Такая фича давно проверена на играх (редкую игру можно пройти регулярно не сохраняясь) и себя вполне оправдывает. Так что это не будет новой моделью велосипеда.
Господа разработчики .При всем уважении прошу разьяснить проблему . Имхо проблема не в лыжнике и не в асфальте , остаются лыжи . Как получается что цикл становится бесконечным .Код прилагаю. Или напинайте в сторону лыжни .
если поправить текст класса вот так:
то все работает:
2011.11.27 11:06:13 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула false
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:11 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:10 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:09 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:06:07 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:05:59 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
2011.11.27 11:05:44 proba (EURUSD,M30) Функция старт вернула true
чудеса.
если поправить текст класса вот так:
то все работает
чудеса.