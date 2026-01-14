Ошибки, баги, вопросы - страница 581

Vict:
Можно конечно и VPS и еще как-нибудь извратиться, четверка уже задала довольно высокий уровень, и если переходить, то на что-то не хуже (ведь там я мог делать это все проще). Да и потом, на мой взгляд платформа должна быть другом для трейдера, это его "станок", а сейчас надо думать как обойти, то, как обойти это. 
Не встречал брокеров использующих МТ4 и собирающихся от него отказываться. А Вы?
Interesting:
Не встречал брокеров использующих МТ4 и собирающихся от него отказываться. А Вы?
Мне четверка ближе
 
papaklass:
Я пробовал, но у меня почему-то больше одного месяца не получается. Тестирование прекращается и агент выгружается.

Это уже повод для разбирательства в сервисдеске.

Не могли бы Вы прислать Вашего эксперта с подробными объяснениями, как и что Вы делаете по шагам, чтобы мы воспроизвели проблему? После исследований присланный эксперт будет безвозвратно стёрт. 

 
papaklass:
 ... Если бы еще сделали вкладку в меню "Окна", чтобы графики можно было располагать каскодом. Стало бы еще удобней.
Да, полезное было бы дополнение. Не хватает просмотра сразу нескольких графиков.
 
papaklass:
Ложная тревога. Косяк был у меня. Давно не пользовался визуализатором. Не правильно включил в эксперт индикатор. Сейчас все нормально. Только что проверил.
Дело в том, что у нас есть креши визуализатора из-за индикаторов (видимо, так же неправильно включённых). Мы у себя не смогли воспроизвести эти падения, но очень хотелось бы разобраться
 
papaklass:
Если бы еще сделали вкладку в меню "Окна", чтобы графики можно было располагать каскодом. Стало бы еще удобней.
К сожалению, этого не будет. Архитектура однодокументного приложения не позволяет
 
papaklass:
Т.е. мне все-равно выслать эксперта И сделать чтобы агент выгружался?
Да, пожалуйста, если можно
 
papaklass:
 Выслать в сервисдек?
Да. Так быстрее разбираловка пройдёт
 

Ниже приведен скрипт который должен выводить метки на выбранный сивол, несмотря на то - на какой символ его кидать  .Однако он выводит метки только если кидать его на одноимименный символ. Плз нужен подзатыльник .

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double   LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);
   ArraySetAsSeries(price,true);
   LeftTime=price[9].time ;
   LeftPrice=price[9].open ;
   RighTime=price[0].time ;
   RighPrice=price[0].open ;
   Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ;
   Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void  Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0)
   {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
    //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
    //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
    //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
    //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
    // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
    static int CntMet=0 ;
    long currChart,prevChart=ChartFirst();
    int   i ;
    bool PresentChart=false ;
    if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом 
    else
      {//перебираем все открытые графики
         for(i=0;i<100;i++)
         {  
            currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
            if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
            if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis)
               {//нашли график с нашим символом 
                  PresentChart=true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ;// выбираем следующий график 
            //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }  // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
    if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;}
    string NameMet ;
    NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);
    switch(kodmet_vis)
      {
       case 29 :// код левой ценовой метки
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка
            { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError());
            }
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break;
       case 30://код правой ценовой метки 
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
          break;
       default:
         break;
      }
   }
 
ivandurak:

Ниже приведен скрипт который должен выводить метки на выбранный сивол, несмотря на то - на какой символ его кидать  .Однако он выводит метки только если кидать его на одноимименный символ. Плз нужен подзатыльник .

 

Объекты создаются (в списке объектов присутствуют). Вопрос вероятно в координатах, на которые вы их хотите вывести.

 

