Ошибки, баги, вопросы - страница 581
Можно конечно и VPS и еще как-нибудь извратиться, четверка уже задала довольно высокий уровень, и если переходить, то на что-то не хуже (ведь там я мог делать это все проще). Да и потом, на мой взгляд платформа должна быть другом для трейдера, это его "станок", а сейчас надо думать как обойти, то, как обойти это.
Не встречал брокеров использующих МТ4 и собирающихся от него отказываться. А Вы?
Я пробовал, но у меня почему-то больше одного месяца не получается. Тестирование прекращается и агент выгружается.
Это уже повод для разбирательства в сервисдеске.
Не могли бы Вы прислать Вашего эксперта с подробными объяснениями, как и что Вы делаете по шагам, чтобы мы воспроизвели проблему? После исследований присланный эксперт будет безвозвратно стёрт.
... Если бы еще сделали вкладку в меню "Окна", чтобы графики можно было располагать каскодом. Стало бы еще удобней.
Ложная тревога. Косяк был у меня. Давно не пользовался визуализатором. Не правильно включил в эксперт индикатор. Сейчас все нормально. Только что проверил.
Если бы еще сделали вкладку в меню "Окна", чтобы графики можно было располагать каскодом. Стало бы еще удобней.
Т.е. мне все-равно выслать эксперта И сделать чтобы агент выгружался?
Выслать в сервисдек?
Ниже приведен скрипт который должен выводить метки на выбранный сивол, несмотря на то - на какой символ его кидать .Однако он выводит метки только если кидать его на одноимименный символ. Плз нужен подзатыльник .
Объекты создаются (в списке объектов присутствуют). Вопрос вероятно в координатах, на которые вы их хотите вывести.