Ошибки, баги, вопросы - страница 583
Писал об этом еще прошлой зимой, но до сих пор не поправили.
При размерах депозита больше 100 млн. и соответствующих размерах лота перестают правильно учитываться результаты закрытия позиций.
Убытки при закрытии позиции не списываются с баланса. Из-за этого невозможно тестировать стратегии на значительных интервалах истории.
Ошибка в документации.
Обидно когда несколько суток работы вылетает в трубу, и приходится все начинать с начала.
Господа разработчики .При всем уважении прошу разьяснить проблему . Имхо проблема не в лыжнике и не в асфальте , остаются лыжи . Как получается что цикл становится бесконечным .Код прилагаю. Или напинайте в сторону лыжни .
С какого это перепугу перечисление ENUM_APPLIED_PRICE начинается с 1 ???
результат:
А почему бы и нет? Этот енумератор всегда таким был
В червёрке он начинается с нуля. И остальные перечисления тоже стартуют с нуля. Легко было предположить что и этот идёт с нуля, ан нет.
Вообще проблема возникает, и при условии что ты не знаешь этой особенности, и только когда вместо имени используешь цифры (что иногда необходимо в циклах), в других же случаях стоит писать имя нужного значения.
Я чего то не понимаю, или это баг?Дает ошибку 4805.
Если же так:то все нормально работает.
Я так понимаю билд 540. А какая битность?
Не получилось с ходу воспроизвести.
Вот так будет работать: