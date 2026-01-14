Ошибки, баги, вопросы - страница 244

AlexSTAL:

Надеюсь что нас всё же услышат разработчики и помогут отловить данный плавающий баг....

У меня точно такая же фигня (с учётом того, что компьютер иногда перевожу в состояние сна). Сервер MQ. Лечится передёргиванием графика мышкой. Что касается сервисдеска, то они работают с моёй заявкой. Вчера поступил вопрос: "Вы можете уточнить с какой точкой доступа работал терминал?". Я уточнить не смог, поскольку в журнале таких сведений не нашёл. Поэтому если у вас текущая сессия не прерывается, а проблема имеется, пишите в сервисдеск с уточнением насчёт "точки доступа".
 
SoundChip:

Последние пару дней терминал отрубается при открытии окна тестера. В чем может быть проблема? ...

Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 
 

Вот ответ разработчиков: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Yedelkin:
Вот ответ разработчиков: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Ёмаё, я им в сервисдек еще неделю назад написал, так толково и не ответили. Объявили об ошибке когда я уже сам допер. Труба.
 

Здравствуйте!

Не подскажите, при тестировании с использованием "генетический алгоритм" некоторые сочетания входных переменных пропускаются и не тестируются.

Вопрос: это специально так сделано?

gisip:

Здравствуйте!

Не подскажите, при тестировании с использованием "генетический алгоритм" некоторые сочетания входных переменных пропускаются и не тестируются.

Вопрос: это специально так сделано?


Посмотрите раздел Режимы оптимизации и статью Генетические алгоритмы - математический аппарат

Кроме того, есть статья здесь есть статья Генетические алгоритмы - это просто!

 
SoundChip:
Ёмаё, я им в сервисдек еще неделю назад написал, так толково и не ответили. Объявили об ошибке когда я уже сам допер. Труба.
Вашу заявку не нашли.
 
SoundChip:
Ёмаё, я им в сервисдек еще неделю назад написал, так толково и не ответили. Объявили об ошибке когда я уже сам допер. Труба.
Прошу прощения, оказалось я написал на форум, а не в сервисдек:) 
 

Помогите! Индикатор работает нормально, все отображает и расчитывает, но

когда приходит новый тик, идет обнуление и линии строятся заново, вот скрин


потом вот:



и все приходит в норму:



И потом стнова по приходу нового тика. Мож у кого...

 

Похоже идет обнуление в этой функции (по приходу тика)


               b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
               b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
              }
            ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
            ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

            double d1=A1/1000.0*b1;
            double d2=A2/1000.0*b2;

            ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
            ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
