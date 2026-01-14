Ошибки, баги, вопросы - страница 244
Надеюсь что нас всё же услышат разработчики и помогут отловить данный плавающий баг....
Последние пару дней терминал отрубается при открытии окна тестера. В чем может быть проблема? ...
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
Вот ответ разработчиков: https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Здравствуйте!
Не подскажите, при тестировании с использованием "генетический алгоритм" некоторые сочетания входных переменных пропускаются и не тестируются.
Вопрос: это специально так сделано?
Посмотрите раздел Режимы оптимизации и статью Генетические алгоритмы - математический аппарат
Кроме того, есть статья здесь есть статья Генетические алгоритмы - это просто!
Ёмаё, я им в сервисдек еще неделю назад написал, так толково и не ответили. Объявили об ошибке когда я уже сам допер. Труба.
Помогите! Индикатор работает нормально, все отображает и расчитывает, но
когда приходит новый тик, идет обнуление и линии строятся заново, вот скрин
потом вот:
и все приходит в норму:
И потом стнова по приходу нового тика. Мож у кого...
Похоже идет обнуление в этой функции (по приходу тика)
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));