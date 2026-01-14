Ошибки, баги, вопросы - страница 488

Новый комментарий
 

Билд 489. 32x. Заметил тут нехорошую особенность работы тестера... из диапазона тестирования "вываливается" последний час,
если диапазон закрывается текущей датой. Для систем, которые работают на небольших таймфреймах, этот час может быть важен.
Было бы замечательно, если бы появилась возможность установить границу диапазона на текущее время начала теста.
Это повысит актуальность параметров при оптимизации торговых систем и соответственно улучшит результат работы.

Диапазон тестирования 

 
Неправильный масштаб графика


Вроде как баг при прогоне тестера на минутном таймфрейме и большом количестве сделок (практически каждый бар), вообще то это должна  быть прямая линия по диагонали без резких переломов в конце.

Мучал советника на тему почему  резко сливает в конце на любых исторических данных - выяснил что сливает он равномерно :), просто этот график в конце сжат по оси дат, то есть в последнем сантиметре графика - более 10 дней , тогда как в остальной части всего 3 дня.

Точно не уверен (может я что где напутал в советнике), просьба проверить.

 
Lyuk:
Вроде как баг при прогоне тестера на минутном таймфрейме и большом количестве сделок
Это точно баг. Я в СД тоже оставлял заявку
 

Lyuk:

1) .......просто этот график в конце сжат по оси дат, то есть в последнем сантиметре графика - более 10 дней , тогда как в остальной части всего 3 дня.

2)  Точно не уверен (может я что где напутал в советнике), просьба проверить.

1. Конец графика сжимается при большом количестве сделок.

2. Не напутал, всё так и есть. Уже давным давно этот баг кочует из билда в билд.  Надеюсь когда-нибудь исправят.

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 
crOss:

Билд 489. 32x. Заметил тут нехорошую особенность работы тестера... из диапазона тестирования "вываливается" последний час


Видно, что эксперт работает по ценам открытия часового бара. А последняя цена открытия 23-00.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

Приветствую.Один эксперт у меня в тестере на тиках работает лучше ,чем на OHLC.Другой выдает чудеса.Хоть и короткие сделки ,но средние более 30 пп.При тестировании количество сделок одинаково.Графическое расположение тоже.Подсчет видимо разный.Результаты разные.Естественно диаметрально противоложные :-) Причем что интересно,начальный участок практически совпадает графически.Где лучше ,где хуже..А дальше совсем по-другому..Причем иногда мощно в слив срывается.С отображением большого количества сделок в курсе,но выбираю длительность,чтобы этот баг не проявлялся.В чем же дело,каким результатам верить..

H1

M5 

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 

В журнале "Эксперты" пропускается каждый 10й принт, т.е в приведенном скрипте не печатаются числа заканчивающиеся на девять. В логах всё нормально.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   for(int i=0;i<100;i++) Print("i=",i);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Karlson:

Приветствую.Один эксперт у меня в тестере на тиках работает лучше ,чем на OHLC.Другой выдает чудеса.Хоть и короткие сделки ,но средние более 30 пп.При тестировании количество сделок одинаково.Графическое расположение тоже.Подсчет видимо разный.Результаты разные.Естественно диаметрально противоложные :-) Причем что интересно,начальный участок практически совпадает графически.Где лучше ,где хуже..А дальше совсем по-другому..Причем иногда мощно в слив срывается.С отображением большого количества сделок в курсе,но выбираю длительность,чтобы этот баг не проявлялся.В чем же дело,каким результатам верить..

Результат полностью зависит от самого эксперта и его чувствительности к потоку цен. Точнее всего результаты при потиковом тестировании.
 
Swan:

В журнале "Эксперты" пропускается каждый 10й принт, т.е в приведенном скрипте не печатаются числа заканчивающиеся на девять. В логах всё нормально.

Вывод логов на экран работает с отсечением по частоте вывода, чтобы не тормозить на массовых принтах. На диск все пишется без изменений.
 
Renat:
Вывод логов на экран работает с отсечением по частоте вывода, чтобы не тормозить на массовых принтах. На диск все пишется без изменений.

Достигаемый эффект от отсечения сомнительный, количество принтов на 10% уменьшается, а за полной информацией надо в лог лезть..

и это таки не тестер, особо торопиться некуда)

Неужто запись в файл быстрее вывода на экран?

Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite
Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileWrite - Документация по MQL5
1...481482483484485486487488489490491492493494495...3695
Новый комментарий