Ошибки, баги, вопросы - страница 488
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Билд 489. 32x. Заметил тут нехорошую особенность работы тестера... из диапазона тестирования "вываливается" последний час,
если диапазон закрывается текущей датой. Для систем, которые работают на небольших таймфреймах, этот час может быть важен.
Было бы замечательно, если бы появилась возможность установить границу диапазона на текущее время начала теста.
Это повысит актуальность параметров при оптимизации торговых систем и соответственно улучшит результат работы.
Вроде как баг при прогоне тестера на минутном таймфрейме и большом количестве сделок (практически каждый бар), вообще то это должна быть прямая линия по диагонали без резких переломов в конце.
Мучал советника на тему почему резко сливает в конце на любых исторических данных - выяснил что сливает он равномерно :), просто этот график в конце сжат по оси дат, то есть в последнем сантиметре графика - более 10 дней , тогда как в остальной части всего 3 дня.
Точно не уверен (может я что где напутал в советнике), просьба проверить.
Вроде как баг при прогоне тестера на минутном таймфрейме и большом количестве сделок
Lyuk:
1) .......просто этот график в конце сжат по оси дат, то есть в последнем сантиметре графика - более 10 дней , тогда как в остальной части всего 3 дня.
2) Точно не уверен (может я что где напутал в советнике), просьба проверить.
1. Конец графика сжимается при большом количестве сделок.
2. Не напутал, всё так и есть. Уже давным давно этот баг кочует из билда в билд. Надеюсь когда-нибудь исправят.
Билд 489. 32x. Заметил тут нехорошую особенность работы тестера... из диапазона тестирования "вываливается" последний час
Приветствую.Один эксперт у меня в тестере на тиках работает лучше ,чем на OHLC.Другой выдает чудеса.Хоть и короткие сделки ,но средние более 30 пп.При тестировании количество сделок одинаково.Графическое расположение тоже.Подсчет видимо разный.Результаты разные.Естественно диаметрально противоложные :-) Причем что интересно,начальный участок практически совпадает графически.Где лучше ,где хуже..А дальше совсем по-другому..Причем иногда мощно в слив срывается.С отображением большого количества сделок в курсе,но выбираю длительность,чтобы этот баг не проявлялся.В чем же дело,каким результатам верить..
В журнале "Эксперты" пропускается каждый 10й принт, т.е в приведенном скрипте не печатаются числа заканчивающиеся на девять. В логах всё нормально.
Приветствую.Один эксперт у меня в тестере на тиках работает лучше ,чем на OHLC.Другой выдает чудеса.Хоть и короткие сделки ,но средние более 30 пп.При тестировании количество сделок одинаково.Графическое расположение тоже.Подсчет видимо разный.Результаты разные.Естественно диаметрально противоложные :-) Причем что интересно,начальный участок практически совпадает графически.Где лучше ,где хуже..А дальше совсем по-другому..Причем иногда мощно в слив срывается.С отображением большого количества сделок в курсе,но выбираю длительность,чтобы этот баг не проявлялся.В чем же дело,каким результатам верить..
В журнале "Эксперты" пропускается каждый 10й принт, т.е в приведенном скрипте не печатаются числа заканчивающиеся на девять. В логах всё нормально.
Вывод логов на экран работает с отсечением по частоте вывода, чтобы не тормозить на массовых принтах. На диск все пишется без изменений.
Достигаемый эффект от отсечения сомнительный, количество принтов на 10% уменьшается, а за полной информацией надо в лог лезть..
и это таки не тестер, особо торопиться некуда)
Неужто запись в файл быстрее вывода на экран?