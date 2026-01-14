Ошибки, баги, вопросы - страница 482
Желательно весь код предоставить.
Приветы! В Настройках-Торговля-Одним кликом не помогает?
Торговля одним кликом к этому не относится.
Например,
Была бы очень полезная функция для разработки информационных или торговых панелей на графике.
разработчики, как отключить торговлю мышкой ?
надоело уже, что если дотронуться случайно до линии ордера/стопа то вызывается окно его изменения.
отписывался в сервисдеск. проигнорировали,
может это уже и так есть? куда галку поставить, чтоб эту вредность выключить?
Для отдельного чарта: Правая кнопка мыши на чарте->Свойства->Показывать->Показывать торговые уровни
Вообще то я имел введу нечто вроде такого
Для всего терминала можно отключить в настойках терминала.
Для отдельного чарта: Правая кнопка мыши на чарте->Свойства->Показывать->Показывать торговые уровни
не не не! за эту опцию тоже спасибо, пользуемся ею. но надо не просто отключать видимость. ведь видеть места установки ордеров необходимо в своей обычной работе тоже.
надо реакцию на мышку этих линий убирать. путается под ногами постоянно. Клик на объекте под которым линия - и всё. сразу окно вместо нажатия кнопки... облом. И такое очень разражает.
в 485 билде не могу оптимизировать в облаке... Может что пропустил? Платно стало?
В последнем билде для подключения к сети MQL5 Cloud Network необходимо в настройках терминала ввести свой логин и пароль.
