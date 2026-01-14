Ошибки, баги, вопросы - страница 482

 Желательно весь код предоставить.
Karlson:
Приветы! В Настройках-Торговля-Одним кликом не помогает?

Торговля одним кликом к этому не относится.


  • Торговля одним кликом — данная опция позволяет совершать торговые операции одним кликом мыши на вкладке "Торговля" окна "Обзор рынка". Если она включена, команды покупки или продажи на указанной вкладке будут моментально отсылать соответствующий запрос на торговый сервер. Если же эта опция отключена, команды совершения торговых операций будут вызывать окно создания ордера.

 Если ещё учесть, что приоритет ордеров выше, чем у графических объектов, то действительно очень мешает. Кликаешь на созданной пользовательской панели и если сзади ордер, то тоже выходит окно. По хорошему нужна функция, которая будет задавать приоритет объектов на графике. Как слои в Photoshop ))). 

Например,  

bool  ObjectSetInteger(
   long    chart_id,          // идентификатор графика
   string  name,              // имя
   int     prop_id,           // свойство OBJPROP_LAYER
   int     prop_value         // значение (ноль первый слой и так далее)
   );

Была бы очень полезная функция для разработки информационных или торговых панелей на графике.

 
sergeev:

разработчики, как отключить торговлю мышкой ?

надоело уже, что если дотронуться случайно до линии ордера/стопа то вызывается окно его изменения.

отписывался в сервисдеск. проигнорировали,

может это уже и так есть? куда галку поставить, чтоб эту вредность выключить?

Для всего терминала можно отключить в настойках терминала.

Для отдельного чарта: Правая кнопка мыши на чарте->Свойства->Показывать->Показывать торговые уровни
Retsam:

Вообще то я имел введу нечто вроде такого

int OnInit()
{
array [0][0]= 0;
array [0][1]= 0.1;
array [0][2]= 0.2;
array [1][0]= 1;
array [1][1]= 1.1;
array [1][2]= 1.2;
array [2][0]= 2;
array [2][1]= 2.1;
array [2][2]= 2.2;

  for(int l=0;l<3;l++)
  {
  
    for(int c=0;c<3;c++)
    {
    Print("array [",l,"][",c,"] - ",array[l][c]);
    }
  
  }

return(0);
}
 
Alexander:
Для всего терминала можно отключить в настойках терминала.

Для отдельного чарта: Правая кнопка мыши на чарте->Свойства->Показывать->Показывать торговые уровни

не не не! за эту опцию тоже спасибо, пользуемся ею.  но надо не просто отключать видимость. ведь видеть места установки ордеров необходимо в своей обычной работе тоже.

надо реакцию на мышку этих линий убирать. путается под ногами постоянно. Клик на объекте под которым линия - и всё. сразу окно вместо нажатия кнопки... облом. И такое очень разражает.

 
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore synchronization failed 

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community account is not specified

 в 485 билде не могу оптимизировать в облаке... Может что пропустил? Платно стало? 

 
Konstantin83:

В последнем билде для подключения к сети MQL5 Cloud Network необходимо в настройках терминала ввести свой логин и пароль.


 
Rosh:

В последнем билде для подключения к сети MQL5 Cloud Network необходимо в настройках терминала ввести свой логин и пароль.

Заработало, спасибо
 
последнее время работать с МТ5 стало невозможно из-за постоянных реконнектов и пропадания связи с сервером, такое впечатление, что какой-то регресс платформы происходит :(
