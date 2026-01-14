Ошибки, баги, вопросы - страница 241

Vigor:
Пример с комментариями

Спасибо, ошибка исправлена.
 

Здравствуйте !

Это мое первое сообщение здесь, и поэтому прежде всего хочу выразить благодарность разработчикам торговой платформы MetaTrader. Прекрасный продукт ! Успехов вам.


У меня есть вопрос.

На двух машинах установлены клиентские терминалы MetaTrader, один клиент имеет следующий список серверов для подключения:

scr1

другой клиент:

scr2

При загрузке истории исторические данные загружаемые одним клиентом отличаются от исторических данных другого клиента. И конечно как следствие тестирование торгового эксперта на этих машинах дает разные результаты.


Объясните пожалуйста данную ситуацию.

 

В первом случае Вы открыли торговый счет на сервере Альпари, а во втором случае на нашем демо-сервере (MetaQuotes-Demo).

При открытии демо-счета выберите MetaQuotes-Demo или добавьте в список серверов адрес access.metatrader5.com:443 и выделите счет на нем.

 
Вы подключаетесь к разным серверам, которые имеют разную историю.
 

Renat и Rosh - спасибо за ответ, но вопрос состоит в следующем: какая из этих историй актуальна (то есть действительно история) ?

То что на разных серверах разная исторические данные - это факт и это ясно, но вот почему это так не ясно. Отличия довольно велики, и соответственно это критически влияет на настройку эксперта.

 

... да, это похоже на на рекурсию ...

Тогда зачем так делать ?
 
... То что на разных серверах разная исторические данные - это факт и это ясно, но вот почему это так не ясно ...

Почему они должны быть одинаковыми ?

 
Актуальной считается история MQ. Ранее такой вопрос неоднократно поднимался; источником различий называлась недоработка (пофигизм) со стороны отдельных брокеров по отношению к историческим данным.
 
Yedelkin:
Актуальной считается история MQ. Ранее такой вопрос неоднократно поднимался; источником различий называлась недоработка (пофигизм) со стороны отдельных брокеров по отношению к историческим данным.

Почему к брокерам попадает неправильная история?

Или брокеры тратят свое время для ее искривления??

 
Как я понял из обсуждений, брокеры не тратят своё время на улучшение (обновление, закачку "правильной") истории. Например, в истории появились спреды, а брокер обновлённую базу не скачал.
