Ошибки, баги, вопросы - страница 241
Пример с комментариями
Здравствуйте !
Это мое первое сообщение здесь, и поэтому прежде всего хочу выразить благодарность разработчикам торговой платформы MetaTrader. Прекрасный продукт ! Успехов вам.
У меня есть вопрос.
На двух машинах установлены клиентские терминалы MetaTrader, один клиент имеет следующий список серверов для подключения:
другой клиент:
При загрузке истории исторические данные загружаемые одним клиентом отличаются от исторических данных другого клиента. И конечно как следствие тестирование торгового эксперта на этих машинах дает разные результаты.
Объясните пожалуйста данную ситуацию.
В первом случае Вы открыли торговый счет на сервере Альпари, а во втором случае на нашем демо-сервере (MetaQuotes-Demo).
При открытии демо-счета выберите MetaQuotes-Demo или добавьте в список серверов адрес access.metatrader5.com:443 и выделите счет на нем.
Renat и Rosh - спасибо за ответ, но вопрос состоит в следующем: какая из этих историй актуальна (то есть действительно история) ?
То что на разных серверах разная исторические данные - это факт и это ясно, но вот почему это так не ясно. Отличия довольно велики, и соответственно это критически влияет на настройку эксперта.
... да, это похоже на на рекурсию ...
Почему они должны быть одинаковыми ?
Актуальной считается история MQ. Ранее такой вопрос неоднократно поднимался; источником различий называлась недоработка (пофигизм) со стороны отдельных брокеров по отношению к историческим данным.
Почему к брокерам попадает неправильная история?
Или брокеры тратят свое время для ее искривления??
