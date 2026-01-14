Ошибки, баги, вопросы - страница 481
Подскажите плиз, как из тестера узнать локальное время компьютера? Функции типа TimeLocal и TimeGMT перекрываются тестером.
Сами знаете - вопрос не праздный ;-) - нужно засекать время тестирования, чтобы не перевалить 15 минутный рубеж.
И напоминаю, что DLL использовать тоже нельзя. ;-/
Зачем Вам для этого локальное время ?
Во-первых тестер сам выдаёт время тестирования в миллисекундах в логе, во-вторых, можно использовать функцию
GetTickCount()
разработчики, как отключить торговлю мышкой ?
надоело уже, что если дотронуться случайно до линии ордера/стопа то вызывается окно его изменения.
отписывался в сервисдеск. проигнорировали,
может это уже и так есть? куда галку поставить, чтоб эту вредность выключить?
Заметил на двумерных массивах в отладчике видно что переставляются местами индексы.
Заметил на двумерных массивах в отладчике видно что переставляются местами индексы.
какие номера индексов переставляются ?
Если я правильно понял то [0][1] должен содержать 0,1 (видимо и содержит), а принтуется как 1. В то время как [1][0] должен содержать 1, а принтуется как 0,1.
Предположу что при адресации в момент распринтовке "столбцы" и "строки" поменялись местами (в общем была нарушена адресация).
