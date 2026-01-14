Ошибки, баги, вопросы - страница 481

Подскажите плиз, как из тестера узнать локальное время компьютера? Функции типа TimeLocal и TimeGMT перекрываются тестером.

Сами знаете - вопрос не праздный ;-) - нужно засекать время тестирования, чтобы не перевалить 15 минутный рубеж.

И напоминаю, что DLL использовать тоже нельзя. ;-/

 
Зачем Вам для этого локальное время ?

Во-первых тестер сам выдаёт время тестирования в миллисекундах в логе, во-вторых, можно использовать функцию 

GetTickCount()
 
Valmars:

Точно! Спасибо. Вылетело из головы, отчасти потому, что эта функция почему-то не входит в группу дата и время в хелпе.
 

разработчики, как отключить торговлю мышкой ?

надоело уже, что если дотронуться случайно до линии ордера/стопа то вызывается окно его изменения.

отписывался в сервисдеск. проигнорировали,

может это уже и так есть? куда галку поставить, чтоб эту вредность выключить?

 

Заметил на двумерных массивах в отладчике видно что переставляются местами индексы. 

 

 
какие номера индексов переставляются ?
 
Первое измерение массива на второе. На скрине все хорошо видно. Напр., записали в [2][1] а в отладчике значение в элементе [1][2].
 
sergeev:

разработчики, как отключить торговлю мышкой ?

надоело уже, что если дотронуться случайно до линии ордера/стопа то вызывается окно его изменения.

отписывался в сервисдеск. проигнорировали,

может это уже и так есть? куда галку поставить, чтоб эту вредность выключить?

Приветы! В Настройках-Торговля-Одним кликом не помогает?
Retsam:

Заметил на двумерных массивах в отладчике видно что переставляются местами индексы.

Желательно весь код предоставить.
sergeev:

какие номера индексов переставляются ?

Если я правильно понял то [0][1] должен содержать 0,1 (видимо и содержит), а принтуется как 1. В то время как [1][0] должен содержать 1, а принтуется как 0,1.

Предположу что при адресации в момент распринтовке "столбцы" и "строки" поменялись местами (в общем была нарушена адресация).

 
sergeev:

отписывался в сервисдеск. проигнорировали, 


Заявку видели.
