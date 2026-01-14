Ошибки, баги, вопросы - страница 485
Процесс оптимизации чего-то ждёт, не дойдя до конца. Агенты свободны.
Есть предположение, что раздача заданий агентам прекращается после обсчета прогона со стоповыми значениями параметров. А скорость агентов существенно различается.
Картинки настроек прилагаются.
Разработчикам
В описании нового билда указано что проект нужно перекомпилировать. У меня две библитеки остались в старой версии, но эксперт их нормально видит и использует.
Так образом обязательная перекомпиляция всего проекта нужна или как?
Что делать, когда окон индикаторов много и хочется быстро переключаться между ними?
Самое логичное - добавить соответствующие кнопки скрытия-открытия соответствующих окон.
Увы, но такая возможность в существующей версии, как мне кажется, отсутствует.
В результате, приходится:
1. Вводить для каждого окна специальный пустой индикатор.
2. В обработчике событий эксперта при изменении состояний кнопок инициализировать соответствующие глобальные переменные.
3.Прописывать в обработчике событий пустого индикатора изменение его размера (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) на основе глобальных переменных.
При этом размер окна при такой обработке меняется совсем не всегда и понять, от чего это зависит, трудно.
Из других вопросов, о которых писал раньше:
1. Отсутствие простой возможности задания единого масштабирования для нескольких индикаторов в одном окне, в результате чего при помещении нескольких индикаторов с разными диапазонами значений их шкалы пересекаются и получается абракадабра, во избежание чего приходится высчитывать диапазоны для каждого индикатора, через глобальные переменные определять общий диапазон окна.
2. Отсутствие непосредственного программного доступа из пользовательских индикаторов к массивам эксперта и, соответственно, усложнение модели реализации собственных тестеров и адаптивных торговых систем, в которых некоторые индикаторы являются интерфейсными продолжениями эксперта (к примеру, индикаторы динамики доходности и других результирующих показателей на истории тестирования непосредственно под графиками цен).
Вывод: Интерфейсные возможности MQL5 на настоящий момент, думаю, являются его ахиллесовой пятой, хотя и допускаю, что для большинства разработчиков, которые основное внимание уделяют непосредственно алгоритмам, в глаза это пока особенно и не бросается.
Всем привет! Всем удачной охоты на рынке! Подскажите пожалуйста(не знаю где спросить),а есть ли скрипт который, бы показывал текущее время на рабочем окне?
В архиве пресеты, положить в ...\MQL5\Presets\
Sources.zip распаковать в ...\MQL5\
При открытии файла встретился баг. Проявляется в том, что весь код метаэдитор переписывает в одну строчку (на разных компьютерах одно и то же). Через блокнот всё открывается как надо. Вот скрин:
Что с этим делать и где косяк?
Попробуй убрать точку в имени файла или заменит её на другой знак.
похоже что ME воспринимает файл как с неизвестным расширением.
это не платформа а что то серверами.
форум падает вместе с платформой...