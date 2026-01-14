Ошибки, баги, вопросы - страница 485

Tester 485
Процесс оптимизации чего-то ждёт, не дойдя до конца. Агенты свободны.
Есть предположение, что раздача заданий агентам прекращается после обсчета прогона со стоповыми значениями параметров. А скорость агентов существенно различается.
Картинки настроек прилагаются.
Tester485_1.PNG  15 kb
Tester485_2.PNG  26 kb
В описании нового билда указано что проект нужно перекомпилировать. У меня две библитеки остались в старой версии, но эксперт их нормально видит и использует.

Так образом обязательная перекомпиляция всего проекта нужна или как?

 
Разработчикам

В описании нового билда указано что проект нужно перекомпилировать. У меня две библитеки остались в старой версии, но эксперт их нормально видит и использует.

Так образом обязательная перекомпиляция всего проекта нужна или как?


да
 

Что делать, когда окон индикаторов много и хочется быстро переключаться между ними?

Самое логичное - добавить соответствующие кнопки скрытия-открытия соответствующих окон.

Увы, но такая возможность в существующей версии, как мне кажется, отсутствует.

В результате, приходится:

1. Вводить для каждого окна специальный пустой индикатор.

2. В обработчике событий эксперта при изменении состояний кнопок инициализировать соответствующие глобальные переменные.

3.Прописывать в обработчике событий пустого индикатора изменение его размера (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) на основе глобальных переменных.

При этом размер окна при такой обработке меняется совсем не всегда и понять, от чего это зависит, трудно.

Из других вопросов, о которых писал раньше:

1. Отсутствие простой возможности задания единого масштабирования для нескольких индикаторов в одном окне, в результате чего при помещении нескольких индикаторов с разными диапазонами значений их шкалы пересекаются и получается абракадабра, во избежание чего приходится высчитывать диапазоны для каждого индикатора, через глобальные переменные определять общий диапазон окна.

2. Отсутствие непосредственного программного доступа из пользовательских индикаторов к массивам эксперта и, соответственно, усложнение модели реализации собственных тестеров и адаптивных торговых систем, в которых некоторые индикаторы являются интерфейсными продолжениями эксперта (к примеру, индикаторы динамики доходности и других результирующих показателей на истории тестирования непосредственно под графиками цен).

Вывод: Интерфейсные возможности MQL5 на настоящий момент, думаю, являются его ахиллесовой пятой, хотя и допускаю, что для большинства разработчиков, которые основное внимание уделяют непосредственно алгоритмам, в глаза это пока особенно и не бросается.

 
Всем привет! Всем удачной охоты на рынке! Подскажите пожалуйста(не знаю где спросить),а есть ли скрипт который, бы показывал текущее время на рабочем окне?
MrRoss:
Всем привет! Всем удачной охоты на рынке! Подскажите пожалуйста(не знаю где спросить),а есть ли скрипт который, бы показывал текущее время на рабочем окне?

В архиве пресеты, положить в   ...\MQL5\Presets\

Sources.zip  распаковать в ...\MQL5\

FineClock.ex5  192 kb
Presets.zip  4 kb
Sources.zip  25 kb
 

При открытии файла встретился баг. Проявляется в том, что весь код метаэдитор переписывает в одну строчку (на разных компьютерах одно и то же). Через блокнот всё открывается как надо. Вот скрин:

 

Что с этим делать и где косяк? 

 
Cmu4:

При открытии файла встретился баг. Проявляется в том, что весь код метаэдитор переписывает в одну строчку (на разных компьютерах одно и то же). Через блокнот всё открывается как надо. Вот скрин:

 

Что с этим делать и где косяк? 

Попробуй убрать точку в имени файла или заменит её на другой знак.

похоже что ME воспринимает файл как с неизвестным расширением.

 
MetaDriver:

В архиве пресеты, положить в   ...\MQL5\Presets\

Sources.zip  распаковать в ...\MQL5\

MetaDriver благодарствую!!! То ,что нужно!!! :-))
 
sergeev:

это не платформа а что то серверами.

форум падает вместе с платформой...

Скажите пожалуйста, неизвестно ли как долго это продлится?
