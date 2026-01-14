Ошибки, баги, вопросы - страница 487
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 5 полей:
Наверное, надо исправить: требуется не пять, а четыре поля.
Наверное, надо исправить: требуется не пять, а четыре поля.
Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?
или я чего то не понимаю?
Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?
или я чего то не понимаю?
Подскажите из-за чего может вылезать ошибка при тестировании советника ? билд 489
альпари, только при использовании USDCHF USDJPY пишет следующее:
база с ценами есть, и котировки с 1999 года на м1.
Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?
или я чего то не понимаю?
Аналогично, есть возможность и такого открытия/закрытия в тестере.
СД, тикет#200538
В документации написано:
Программы MQL5
Для того, чтобы mql5-программа могла работать, она должна быть скомпилирована (кнопка "Компилировать" или клавиша F7). Компиляция должна пройти без ошибок (допускаются предупреждения, которые необходимо проанализировать). При этом в соответствующей директории, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators или terminal_dir\MQL5\scripts, должен быть создан выполняемый файл с тем же именем и расширением EX5. Именно этот файл может быть запущен на выполнение.
Проблема в том, что терминал не видит скомпилированный советник в данной директории. Что делать?!
Кстати, после нажатия "Компилировать" в метаэдиторе нет ошибок и указанное стрелкой поле в тестере на нижнем рисунке два раза мигает... но советник не появляется для выбора.
Добавлено спустя: при выставлении галочки рядом "запускать в режиме совместимости с XP" в свойствах .exe терминала и тестера - всё находит.
Господа разработчики - вопрос к вам!!!
при включении опции "смещение графика"
регулируемый размер отступа от правого края, после его настройки
в шаблоне мт5 - НЕ сохраняется.
в мт4 - сохраняется.
так это поправили ?