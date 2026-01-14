Ошибки, баги, вопросы - страница 487

SL & TP Modification

Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 5 полей:

  • action
  • symbol
  • sl
  • tp

Наверное, надо исправить: требуется не пять, а четыре поля. 

 
Yedelkin:

Наверное, надо исправить: требуется не пять, а четыре поля. 

Исправили, спасибо.
 
странный график


Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?

или я чего то не понимаю?

 
Lyuk:

Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?

или я чего то не понимаю?

Уточните размер спреда, номер билда и название сервера. Имейте в виду, что свечи рисуются по ценам Bid, а покупки (голубенькие стрелки) по ценам Ask.
Спред плавающий в районе 10-15 пипсов (1,43905-1,43916), на графике разброс больше на порядок. Билд 489,  сервер Alpari-Demo.
 

Подскажите из-за чего может вылезать ошибка при тестировании советника ? билд 489

альпари,  только при использовании USDCHF USDJPY пишет следующее:

2011.08.16 19:35:45     Core 1  no prices for symbol USDJPY

база с ценами есть, и котировки с 1999 года на м1.

 
Lyuk:

Это баг или так и задумано и тестер может открывать-закрывать позиции по ценам выходящим за рамки OHLC ?

или я чего то не понимаю?



Аналогично, есть возможность и такого открытия/закрытия в тестере.
СД, тикет#200538

 

В документации написано:

Программы MQL5

Для того, чтобы mql5-программа могла работать, она должна быть скомпилирована (кнопка "Компилировать" или клавиша F7). Компиляция должна пройти без ошибок (допускаются предупреждения, которые необходимо проанализировать). При этом в соответствующей директории, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators или terminal_dir\MQL5\scripts, должен быть создан выполняемый файл с тем же именем и расширением EX5. Именно этот файл может быть запущен на выполнение.

 Проблема в том, что терминал не видит скомпилированный советник в данной директории. Что делать?!

Кстати, после нажатия "Компилировать" в метаэдиторе нет ошибок и указанное стрелкой поле в тестере на нижнем рисунке два раза мигает... но советник не появляется для выбора. 

 

 

Добавлено спустя: при выставлении галочки рядом "запускать в режиме совместимости с XP" в свойствах .exe терминала и тестера - всё находит.

Господа разработчики - вопрос к вам!!! 
 
Почитайте в справке терминала раздел "Запуск терминала". Если там не описан ваш случай, то сообщите, пожалуйста, дополнительные детали - версия ОС, битность и так далее.
tester_el_pro:


при включении опции "смещение графика"

регулируемый размер отступа от правого края, после его настройки

в шаблоне мт5 - НЕ сохраняется.


в мт4 - сохраняется.



так это поправили ?

