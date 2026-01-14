Ошибки, баги, вопросы - страница 472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проще так -- ','
Двух комплектов нет.
Строка и массив. Там ведь по итогу одни и те же значения?
Делайте строкой с разделителем...
И? Мне входные нужны по ячейкам.
За StringSplit спасибо. Его в справке вообще нет.
За StringSplit спасибо. Его в справке вообще нет.
Есть - StringSplit. Скачайте свежую версию, можно для этого просто удалить текущий файл справки, редактор закачает текущую актуальную при первом же обращении к ней.
А мне бы хоть кто-нибудь ответил... Здесь молчок, в СД молчок...
В MQL5 нет области видимости как в C++. Поэтому все объявления внутри класса видны снаружи.
Вот елки, а я надеялся, что баг.
Еще один вопрос -- планируется ли введение статических и константных членов в классе? -- не придумал, как нормально обойти их отсутствие.
И еще был вопрос с кодовыми страницами. #180052
... На всякий случай, классы в классах тоже нельзя?
Не переживай, у меня десяток задач в СД и по всем молчок ;-).