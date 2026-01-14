Ошибки, баги, вопросы - страница 472

Проще так -- ','
 
TheXpert:
Проще так -- ','
Ах, ну да. Посмотрел на пример в документации ;-). Все равно пока пользуюсь везде своей функцией со строковым разделителем, т.к. разделителем может быть последовательность символов.
marketeer:
Двух комплектов нет.

Строка и массив. Там ведь по итогу одни и те же значения?

marketeer:
 Делайте строкой с разделителем...

 

И? Мне входные нужны по ячейкам. 

За StringSplit спасибо. Его в справке вообще нет. 

 
Надо подумать. В принципе, тоже вариант. Спасибо всем.
 
Silent:

За StringSplit спасибо. Его в справке вообще нет. 

 

Есть - StringSplit. Скачайте свежую версию, можно для этого просто удалить текущий файл справки, редактор закачает текущую актуальную при  первом же обращении к ней.
 
Rosh:
Есть - StringSplit. Скачайте свежую версию, можно для этого просто удалить текущий файл справки, редактор закачает текущую актуальную при  первом же обращении к ней.
Да, теперь есть, спасибо.
 
А мне бы хоть кто-нибудь ответил... Здесь молчок, в СД молчок...
 
В MQL5 нет области видимости как в C++. Поэтому все объявления внутри класса видны снаружи.
 
TheXpert:
А мне бы хоть кто-нибудь ответил... Здесь молчок, в СД молчок...
Не переживай, у меня десяток задач в СД и по всем молчок ;-).
 
mql5:
В MQL5 нет области видимости как в C++. Поэтому все объявления внутри класса видны снаружи.

Вот елки, а я надеялся, что баг.

Еще один вопрос -- планируется ли введение статических и константных членов в классе? -- не придумал, как нормально обойти их отсутствие.

И еще был вопрос с кодовыми страницами. #180052

... На всякий случай, классы в классах тоже нельзя?

marketeer:
Не переживай, у меня десяток задач в СД и по всем молчок ;-).
Обидно, что время на вопросы откровенно начального уровня находится, хотя ответить на них могли и без участия разработчиков, а вопросы, на которые вряд ли ответит ответит кто-то кроме них, игнорятся.
