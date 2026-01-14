Ошибки, баги, вопросы - страница 473
Вот елки, а я надеялся, что баг.
Еще один вопрос -- планируется ли введение статических и константных членов в классе?
P.S. На самом деле там нужно передавать не запятую, а её код, но я так ошибся по той причине, что давно пользуюсь собственной функцией, где разделитель задается строкой, а не кодом - имхо, так удобнее. Вам придется написать вторым параметром StringGetCharacter(",", 0);
Уложил в одну строчку, еще и входную строку из двух собрал. Нормально :)
К сожалению, Вы пишите с таким форматированием, что читать просто невозможно.
Представьте четкий воспроизводимый пример с полной выкладкой исходных и полученных данных, описанием окружения и самими тестовыми индикаторами.
Иначе в таком режиме с огромными допущениями и недосказанностями можно что угодно вывести.
а что по несохранению размера отступа от правого края у шаблона ?
в мт4 - сохраняет ...
Заметил, что цена открытия имеет более 5 знаков после точки. Так и должно быть?
Заметил, что цена открытия имеет более 5 знаков после точки. Так и должно быть?
Да, такое может быть вполне...
В этом случае позиции были открыты вручную. Если в эксперте нормализовать цены, такое тоже можно наблюдать?))
Да, такое может быть вполне...
дурдом ... :))
ещё больше знаков, ещё больше путаницы и ломания глаз ...
:(
tester_el_pro:
дурдом ... :))
ещё больше знаков, ещё больше путаницы и ломания глаз ...
:(
Ошибаетесь, простая математика...