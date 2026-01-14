Ошибки, баги, вопросы - страница 473

TheXpert:

Вот елки, а я надеялся, что баг.

Еще один вопрос -- планируется ли введение статических и константных членов в классе?

Статические планируются.
 
marketeer:

P.S. На самом деле там нужно передавать не запятую, а её код, но я так ошибся по той причине, что давно пользуюсь собственной функцией, где разделитель задается строкой, а не кодом - имхо, так удобнее. Вам придется написать вторым параметром StringGetCharacter(",", 0);

Уложил в одну строчку, еще и входную строку из двух собрал. Нормально :)

   StringSplit(Smbl_Crrnt+","+Smbl_,StringGetCharacter(",",0),Smbl_m);
 
tester_el_pro:

К сожалению, Вы пишите с таким форматированием, что читать просто невозможно.

Представьте четкий воспроизводимый пример с полной выкладкой исходных и полученных данных, описанием окружения и самими тестовыми индикаторами.

Иначе в таком режиме с огромными допущениями и недосказанностями можно что угодно вывести.

Renat:

К сожалению, Вы пишите с таким форматированием, что читать просто невозможно.

Представьте четкий воспроизводимый пример с полной выкладкой исходных и полученных данных, описанием окружения и самими тестовыми индикаторами.

Иначе в таком режиме с огромными допущениями и недосказанностями можно что угодно вывести.


а что по несохранению размера отступа от правого края у шаблона ?


в мт4 - сохраняет ...

 

Заметил, что цена открытия имеет более 5 знаков после точки. Так и должно быть?

 

tol64:

Заметил, что цена открытия имеет более 5 знаков после точки. Так и должно быть?

Да, такое может быть вполне...
 
Interesting:
Да, такое может быть вполне...
В этом случае позиции были открыты вручную. Если в эксперте нормализовать цены, такое тоже можно наблюдать?))
tol64:
В этом случае позиции были открыты вручную. Если в эксперте нормализовать цены, такое тоже можно наблюдать?))
Это наблюдается при пересчете цены открытия в позиции которую сформировали несколько сделок. Нам по специальной формуле высчитывается средняя цена для всех сделок.
Interesting:
Да, такое может быть вполне...


дурдом ... :))


ещё больше знаков, ещё больше путаницы и ломания глаз ...

:(

tester_el_pro:

дурдом ... :))

ещё больше знаков, ещё больше путаницы и ломания глаз ...

:(

Ошибаетесь, простая математика...

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
