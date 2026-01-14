Ошибки, баги, вопросы - страница 404
Билд 463 x64
Я просто в шоке (позитивном)
Терминал с навешанными экспертами вместо 15-20 минут (я не описАлся) стал загружаться менее чем за 30 секунд!
Вы что там подшаманили то?
Терминал действительно стал загружаться секунд за 10, но при этом по прежнему конфликтует с антивирусом.
Разработчикам.
Что уже такое сделать чтобы и антивирус не вырубать и после обновления терминал не глючил?
Можете стартовый лог старый и новый приложить?
То есть, первые N строк старого старта предыдущего билда до момента стабилизации и первые N строк лога нового билда до момента стабилизации?
Терминал действительно стал загружаться секунд за 10, но при этом по прежнему конфликтует с антивирусом.
Разработчикам.
Что уже такое сделать чтобы и антивирус не вырубать и после обновления терминал не глючил?
Что именно происходит (скриншоты, логи, описания) и на каком именно антивирусе?
Со своей стороны мы все делаем правильно в разумных рамках и все наши файлы подписаны цифровыми подписями. Это антивирусам просто не нравится, когда программа сама себя обновляет.
Добавлены примеры для 25 технических индикаторов. Для остальных тоже сделаем на следующей неделе.
Уже описывал проблему ранее.
В общих чертах выглядит так:
1. При обновлении на новый бил, во время первой перезагрузки терминала новый билд нормально загрузиться не может.
Процессор при этом загружен на 70-100%. в списках висит процесс terminal.exe (снять руками данный процесс не выходит). Процесс есть, интерфейса нет (пару раз были ситуации при которых интерфейс пытался появиться, но видна была только само белая форма основного окна приложения, без меню и остальных деталей).
2. Антивирус KIS 2011 (11.0.2.556 - b.c.d). Включена максимальная защита (наверно кроме родительского контроля), но при этом MT5 имеет все разрешения которые ему требовались.
Также везде где было возможно установил галочки - Доверять программам имеющим цифровую подпись.
3. Терминал удается запустить только если отказаться от автоматической перезагрузке после обновления, отключения антивируса (останавливается его работа), а лишь потом запуска терминала.
Все повторные запуски уже нормально выполняются при активном антивирусе.
Бывают случае и удачного запуска после обновления, но при этом терминал грузится минут 15-20 (при удачном стечении обстоятельств меньше).
PS
Возможно это и не связано с антивирусом (к примеру внутренняя работа терминала по смене билда), но уж как-то долго он это делает при включенной защите.
По крайней мере раньше все было именно так.
Билд 463, ОС WinXP SP3.
Уже на протяжении нескольких билдов оптимизатор не работает должным образом. В процессе оптимизации, агенты переходят в состояние "finished" или "ready", а некоторые остаются в состоянии "busy" пока вручную не отключить / включить агенты, имеющие состояние "busy" (т.е. фактически процесс тестирования останавливается). После "рестарта" агентов в состоянии "busy" все остальные просыпаются и процесс продолжается до очередного затыка.
При этом в журнале во время процесса можно наблюдать следующее:
Почему не подсвечиваются скобки когда расстояние большое?
stringo:
Interesting:
Я бы лучше хотел услышать ответ на следующий вопрос - Ждать нам к чемпионату параметров в OnTrade() или нет?
Конечно, если все еще есть планы по данному вопросу...
Не ждите.
Вопрос не закрыт, разработчики его несколько раз обсуждали. К однозначному выводу не пришли. Реализация слишком кучерявая получается. Так что, решение пока откладывается.
Т.е. серьёзные проблемы вызывает реализация вот такого варианта?:Дальше я бы сам разобрался с сигналом. А сейчас вообще не вижу смысла в использовании функции OnTrade(void) - запускать каждый раз одни и те же фильтры по поступлении каждого торгового события при, допустим, 12 торгуемых символах.
Лог загрузки (где 15 минут позже найду, если акутально... и этого достаточно наверное будет)