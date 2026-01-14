Ошибки, баги, вопросы - страница 379
А имеет ли смысл в
заменить rates_total на BarsCalculated(ich)?
не думаю. Она больше как сервисная заглушка подходит, чтоб удостоверится что буфер готов...
к томуже Copy вернет столько данных, сколько рассчитано, а не запрошенный размер.
А Вы из какого города, если не секрет?
кстати, а вы уверены, что не надо вызывать никаких дополнительных функций?
в библиотеке есть и Refresh и BufferResize. Мне кажется что они необходимы для нормального функционирования.
А где написано, что надо?
Попробовал в разных вариантах
Никакого эффекта.
Продолжаем....
Наблюдается глюк индикатора iIchimoku. Мой индикатор просто рисует стрелки в зависимости от if(tenkan[i]>kijun[i]). Как видно на скрине стрелки нарисованы неправильно
Полный код в файле Ich_1_f.mq5
Однако, если производить расчет вручную, то все отображается верно
Полный код в файле Ich_1_ок.mq5
Пишим dll :
подключаем :
вызываем :
получаем вот это:
хотя по идее обе строки должны вернуть одно и тоже значение 153.25.
Почему?
Почему?
Это в 32 или 64 битной версии происходит?
Все очень просто - в функции GetPtrVar(double a) берете адрес копии переменной в стеке, а потом пытаетесь прочесть замусоренный кусок памяти стека.
В первый раз из за близкого вызова GetValuePtr получалось прочесть из неиспорченного стека, а уже последующие вызовы функций безвозвратно портили стек.
Ошибки нет.
Да именно, вот чувствовал что где то там копать нужно.
в dll нужно писать
Я тоже обратил внимание. Правильно думаю так:
подключаем :