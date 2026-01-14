Ошибки, баги, вопросы - страница 386
Добрый день Сергей Сергеевич, проблема аналогичная WinXP SP3 32, это наверно в честь пятницу 13 :) билд 448
Только что установленная программа вылетает без предупреждения при добавлении любого индикатора или при попытке изменить параметры существующего. Старая версия несколько месяцев не обновлялась - работает нормально, после автоматического обновления вылетает аналогично. Как мне избавиться от этого глюка? Как отключить автоматическое обновление - достал автоапдейт глюков, когда после очередного обновления ничего не работает?
Поддерживаю предыдущих ораторов.
При попытке открыть свойства окна (хоть через меню, хоть кнопкой F8) - терминал молча закрывается.
build 448
build 448 W XP3 32
По-моему, это "лучшее" обновление из всех.
Извините, постараемся исправить ошибку в понедельник.
Можете дать больше информации по установленным антивирусам (точные версии)?
Та же байда. Терминал сносит при добавлении стандартных индикаторов.
Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Версия 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 билд терминала вылетает при попытке вызвать свойства индикатора, а также при добавлении на чарт новых индикаторов
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 билд терминала работает нормально, индикаторы добавляются, свойства вызываются
Проблему с падением в WinXP я воспроизвел. Дело не в антивирусах.
Будем разбираться и исправлять.
Win XP SP2 - то же самое.
Антивирь - NOD32. Версия 2.51.30