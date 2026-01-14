Ошибки, баги, вопросы - страница 386

Добрый день Сергей Сергеевич, проблема аналогичная WinXP SP3 32, это наверно в честь пятницу 13 :) билд 448

Только что установленная программа вылетает без предупреждения при добавлении любого индикатора или при попытке изменить параметры существующего. Старая версия несколько месяцев не обновлялась -  работает нормально, после автоматического обновления вылетает аналогично. Как мне избавиться от этого глюка? Как отключить автоматическое обновление - достал автоапдейт глюков, когда после очередного обновления ничего не работает?

 

Поддерживаю предыдущих ораторов.

При попытке открыть свойства окна (хоть через меню, хоть кнопкой F8) - терминал молча закрывается.

build 448 

 
s2101:

build 448 W XP3 32

По-моему, это "лучшее" обновление из всех. 

Извините, постараемся исправить ошибку в понедельник.

Можете дать больше информации по установленным антивирусам (точные версии)?

 
У кого нет желания ждать рождения новой версии может взять файл "terminal.exe" от любой старой версии переписать вместо нового. В настройках фаервола отключить 2000 порт по которому программа обновляется и пользоваться спокойно без авто обновления глюков. Все остальное работает.
 
Renat:

Извините, постараемся исправить ошибку в понедельник.

Можете дать больше информации по установленным антивирусам (точные версии)?

Та же байда. Терминал сносит при добавлении стандартных индикаторов.


 

Windows XP (32 bit). Kaspersky Internet Security 2010 Версия 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) -  448 билд терминала вылетает при попытке вызвать свойства индикатора, а также при добавлении на чарт новых индикаторов

Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 билд терминала работает нормально, индикаторы добавляются, свойства вызываются

Windows XP SP3 MUI (32 bit). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556 (b.с.d) - 448 билд. Терминал вылетает при попытке вызова свойств графиков, добавлении индюков.
 

Проблему с падением в WinXP я воспроизвел. Дело не в антивирусах.

Будем разбираться и исправлять.

 

Win XP SP2 - то же самое.

Антивирь - NOD32.   Версия  2.51.30

 
Проблему локализовали, сегодня будет апдейт
