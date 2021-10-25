Сегодняшнее обновление МТ5 с багом?

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После обновления терминала получил такую картинку:

Все роботы в четырех терминалах вылетели.
Что такое "код 14" - понятия не имею. Файлы компилируются обновленным редактором без замечаний. 
Что делать?
Если (кроме новых иконок) введены еще и какие-то новые требования - дык сообщите об этом хотя бы ошибкой компиляции. Если это баг - сделайте откат срочно.

 
Vasyl Temchenko:

После обновления терминала получил такую картинку:

Все роботы в четырех терминалах вылетели.
Что такое "код 14" - понятия не имею. Файлы компилируются обновленным редактором без замечаний. 
Что делать?
Если (кроме новых иконок) введены еще и какие-то новые требования - дык сообщите об этом хотя бы ошибкой компиляции. Если это баг - сделайте откат срочно.

Уберите все левые DLL из корня программы.
 
MetaQuotes #:
Уберите все левые DLL из корня программы.

В мои роботы (сам пишу) вообще не подгружаются НИКАКИЕ DLL - ни левые, ни правые. 
Вот шапка кода. Что здесь не так?

#property version   "1.00"
#property strict 

 double MA[];  int  maData;
 double WPR[]; int wprData;
 double CCI[]; int cciData;
//-------
 enum Prio { Buy, Sell, No_Priority }; 

//----------------------------
sinput bool BuyON                   =true;
sinput bool SellON                  =true;
 
Vasyl Temchenko #:

В мои роботы (сам пишу) вообще не подгружаются НИКАКИЕ DLL - ни левые, ни правые. 
Вот шапка кода. Что здесь не так?

Речь не о роботах и не об их DLL.

Удалите все левые DLL из корня своего терминала, пожалуйста.

Если никаких dll нет, то каким антивирусом/прототектором пользуетесь?

 
MetaQuotes #:

Речь не о роботах и не об их DLL.

Удалите все левые DLL из корня своего терминала, пожалуйста.

Если никаких dll нет, то каким антивирусом/прототектором пользуетесь?

Терминал грузится "как есть", т.е. с настройками по умолчанию. Антивирус Avast


ЗЫ

Я сейчас нормально работаю, заменив обновленные файлы терминала, редактора и тестера старыми. 
Если то что у меня происходит это "подземный стук", который вы объяснить не можете, то подскажите, пожалуйста, как отключить обновления?
В противном случае мне придется заменять файлы после каждого запуска терминала. Очень не хотелось бы.

 
Vasyl Temchenko #:


В корневой папке где лежат файлы terminal.ext  metaeditor.exe, удалите файлы с расширением dll.

Их там быть не должно. 

 
Sergey Likho #:

В корневой папке где лежат файлы terminal.ext  metaeditor.exe, удалите файлы с расширением dll.

Их там быть не должно. 

DLL там нет и никогда не было - проверил на всяк пожарный. Я же писал - терминалы устанавливаются "как есть".
Но!
Похоже на то, что проблему решает перезагрузка компьютера. Роботы грузятся нормально, файл робота уже не инвалид  ;)

 
Vasyl Temchenko #:

DLL там нет и никогда не было - проверил на всяк пожарный. Я же писал - терминалы устанавливаются "как есть".
Но!
Похоже на то, что проблему решает перезагрузка компьютера. Роботы грузятся нормально, файл робота уже не инвалид  ;)

Увы, поспешил с рапортом -  роботы опять вылетают. Все без исключения, включая все ваши, идущие в комплекте поставки терминала. 
В тестере эти же эксперты работают без проблем. 

Закладка "Журнал":

2021.10.16 11:51:48.364 Experts initializing of SFD_01 (AAPL,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)

2021.10.16 11:51:48.372 Experts expert SFD_01 (AAPL,H1) removed

Закладка "Эксперты":
2021.10.16 11:51:48.364 SFD_01 invalid EX5 file (14)


Еще раз прошу подсказать - Как отключить обновление?  

 

перегрузите комп.

вместе с обновлением могли обновится/поменяться ключи, виндовс иногда этого не воспринимает в реальном времени. 

тем паче что обновление MT совпало с обновлениями Win

 
Vasyl Temchenko #:

Увы, поспешил с рапортом -  роботы опять вылетают. Все без исключения, включая все ваши, идущие в комплекте поставки терминала. 
В тестере эти же эксперты работают без проблем. 

Закладка "Журнал":

2021.10.16 11:51:48.364 Experts initializing of SFD_01 (AAPL,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)

2021.10.16 11:51:48.372 Experts expert SFD_01 (AAPL,H1) removed

Закладка "Эксперты":
2021.10.16 11:51:48.364 SFD_01 invalid EX5 file (14)


Еще раз прошу подсказать - Как отключить обновление?  

Попробуйте в Avast поставить терминал в доверенные или пропуск проверок.

Скорее всего это он влияет на загрузку EX5 программ.

Со своей стороны мы тоже проверим работу под этим антивирусом.
[Удален]  
Закладка "Эксперты":

2021.10.16 11:51:48.364 SFD_01  ‎Недопустимый файл EX5 (14)‎

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

было у меня на днях такое - что в редакторе скомпилировал и не присвоил  в конце файла .mq5 

- залез в папку и вручную дописал .mq5 

\\\\\\

я потом разобрался имя нельзя вот так присваивать( V 8.5 ) - короче точка в имени играет какую-то роль 

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