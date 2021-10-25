Сегодняшнее обновление МТ5 с багом?
После обновления терминала получил такую картинку:
Все роботы в четырех терминалах вылетели.
Что такое "код 14" - понятия не имею. Файлы компилируются обновленным редактором без замечаний.
Что делать?
Если (кроме новых иконок) введены еще и какие-то новые требования - дык сообщите об этом хотя бы ошибкой компиляции. Если это баг - сделайте откат срочно.
Уберите все левые DLL из корня программы.
В мои роботы (сам пишу) вообще не подгружаются НИКАКИЕ DLL - ни левые, ни правые.
Вот шапка кода. Что здесь не так?
#property version "1.00" #property strict double MA[]; int maData; double WPR[]; int wprData; double CCI[]; int cciData; //------- enum Prio { Buy, Sell, No_Priority }; //---------------------------- sinput bool BuyON =true; sinput bool SellON =true;
В мои роботы (сам пишу) вообще не подгружаются НИКАКИЕ DLL - ни левые, ни правые.
Вот шапка кода. Что здесь не так?
Речь не о роботах и не об их DLL.
Удалите все левые DLL из корня своего терминала, пожалуйста.
Если никаких dll нет, то каким антивирусом/прототектором пользуетесь?
Речь не о роботах и не об их DLL.
Удалите все левые DLL из корня своего терминала, пожалуйста.
Если никаких dll нет, то каким антивирусом/прототектором пользуетесь?
Терминал грузится "как есть", т.е. с настройками по умолчанию. Антивирус Avast
ЗЫ
Я сейчас нормально работаю, заменив обновленные файлы терминала, редактора и тестера старыми.
Если то что у меня происходит это "подземный стук", который вы объяснить не можете, то подскажите, пожалуйста, как отключить обновления?
В противном случае мне придется заменять файлы после каждого запуска терминала. Очень не хотелось бы.
В корневой папке где лежат файлы terminal.ext metaeditor.exe, удалите файлы с расширением dll.
Их там быть не должно.
DLL там нет и никогда не было - проверил на всяк пожарный. Я же писал - терминалы устанавливаются "как есть".
Но!
Похоже на то, что проблему решает перезагрузка компьютера. Роботы грузятся нормально, файл робота уже не инвалид ;)
DLL там нет и никогда не было - проверил на всяк пожарный. Я же писал - терминалы устанавливаются "как есть".
Но!
Похоже на то, что проблему решает перезагрузка компьютера. Роботы грузятся нормально, файл робота уже не инвалид ;)
Увы, поспешил с рапортом - роботы опять вылетают. Все без исключения, включая все ваши, идущие в комплекте поставки терминала.
В тестере эти же эксперты работают без проблем.
Закладка "Журнал":
2021.10.16 11:51:48.364 Experts initializing of SFD_01 (AAPL,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)
2021.10.16 11:51:48.372 Experts expert SFD_01 (AAPL,H1) removed
Еще раз прошу подсказать - Как отключить обновление?
перегрузите комп.
вместе с обновлением могли обновится/поменяться ключи, виндовс иногда этого не воспринимает в реальном времени.
тем паче что обновление MT совпало с обновлениями Win
Увы, поспешил с рапортом - роботы опять вылетают. Все без исключения, включая все ваши, идущие в комплекте поставки терминала.
В тестере эти же эксперты работают без проблем.
Закладка "Журнал":
2021.10.16 11:51:48.364 Experts initializing of SFD_01 (AAPL,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)
2021.10.16 11:51:48.372 Experts expert SFD_01 (AAPL,H1) removed
Еще раз прошу подсказать - Как отключить обновление?
Попробуйте в Avast поставить терминал в доверенные или пропуск проверок.
Скорее всего это он влияет на загрузку EX5 программ.
2021.10.16 11:51:48.364 SFD_01 Недопустимый файл EX5 (14)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
было у меня на днях такое - что в редакторе скомпилировал и не присвоил в конце файла .mq5
- залез в папку и вручную дописал .mq5
\\\\\\
я потом разобрался имя нельзя вот так присваивать( V 8.5 ) - короче точка в имени играет какую-то роль
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После обновления терминала получил такую картинку:
Все роботы в четырех терминалах вылетели.
Что такое "код 14" - понятия не имею. Файлы компилируются обновленным редактором без замечаний.
Что делать?
Если (кроме новых иконок) введены еще и какие-то новые требования - дык сообщите об этом хотя бы ошибкой компиляции. Если это баг - сделайте откат срочно.