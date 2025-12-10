Неправильное отображение графических элементов на графике в build 5445 от 23.11.2025

Новый комментарий
 
У меня советник, который на графике рисует стрелки. В терминале MT5 build 5430 от 14.11.2025 стрелки отображаются нормально. Но уже в терминале с обновлением 5445 от 23.11.2025 вместо стрелок отрисовываются прямоугольники. Программист, который писал мне советник сказал, что дело в терминале, а не в советнике. Интересное дело - если делаю скрин с этими прямоугольниками, то на скрине стрелки на месте. В приложении два скрина "было" и "стало", где видна проблема наглядно. Спасибо. 
Файлы:
1o1b_w2o.png  20 kb
6fdus_u2v.png  136 kb
Новый комментарий