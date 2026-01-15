Ошибки, баги, вопросы - страница 1844
а направление сделки до сих не починено?
печатаем COPY_TICKS_INFO. проходит 2 тика аск за 1 мс, дублируются тики?
печатаем COPY_TICKS_TRADE. флаг 120,т.е. направление N/A
Если видите N/A - уходите с этого сервера! Тики там не корректные. Билд старый.
На реалах основных ФОРТС - брокеров уже давно все хорошо.
ну теперь даже не знаю-плакать или смеяться,потому как данные и скрин с демо метаквот)) что ж получается, у разработчиков старый билд сервера?
голову не ломайте, откройте чарт на сайте бирже и сравните. с чем еще сравнивать,как не с источником первоначальным.
http://moex.com/ru/index/RTSI/technical/
судя по всему,тут котировки совпадают с МТ5, так что вопросы больше к квику
Посмотрите у себя - есть ли гэп 16 марта на дневках в MT5?
Скрин там один сделан - просто окно свернуто MT5.
Текущие значения совпадают.
Индекс указан на скрине - тот же, что и у Вас, нет?
Может кто подскажет как вернуть массив из функции в MQL кроме использования буффера из массива как аргумента функции?
такой вариант не нравится, хотелось бы в стиле C++, но вроде как у массивов в MQL нет указателей.
OOP вам в помощь.
каким образом?
Очень не хватает возможности при переключении тайфреймов сохранять некоторые переменные или массивы, чтоб не происходила их переинициализация. Или это можно как-то сделать через OnDeinit определяя код причины REASON_CHARTCHANGE?
Просто у меня в теле программы происходят достаточно громоздкие вычисления, независящие от таймфрейма, не хочется их каждый раз пересчитывать. По моим ощущениям весьма не хватает особого типа глобальных переменных , которые не переинициализируются при смене таймфрейма. Я с бубнами научился это делать с простыми переменными без применения глобальных переменных терминала, но со структурами или массивами даже не представляю как это реализовать и похоже на то, что такой возможности просто не существует. Можно, конечно, через ресурсы, но это как -то очень по кривому.