kaus_bonus:

а направление сделки до сих не починено?

печатаем COPY_TICKS_INFO. проходит 2 тика аск за 1 мс, дублируются тики?

печатаем COPY_TICKS_TRADE. флаг 120,т.е. направление N/A

Если видите N/A - уходите с этого сервера! Тики там не корректные. Билд старый.

На реалах основных ФОРТС - брокеров уже давно все хорошо.

 
Alexey Kozitsyn:

ну теперь даже не знаю-плакать или смеяться,потому как данные и скрин с демо метаквот)) что ж получается, у разработчиков старый билд сервера?
kaus_bonus:

Да, в курсе, что MQ не хотят чинить собственные сервера. Но они многого другого тоже делать не хотят, так что... будем ждать, когда руки дойдут.
 
kaus_bonus:


голову не ломайте, откройте чарт на сайте бирже и сравните. с чем еще сравнивать,как не с источником первоначальным.

http://moex.com/ru/index/RTSI/technical/

судя по всему,тут котировки совпадают с МТ5, так что вопросы больше к квику

 

Спасибо! Кругом развод - жуть.
 
-Aleks-:

 

Посмотрите у себя - есть ли гэп 16 марта на дневках в MT5?

Скрин там один сделан - просто окно свернуто MT5.

Текущие значения совпадают.


Индекс указан на скрине - тот же, что и у Вас, нет?

 

Может кто подскажет как вернуть массив из функции в MQL кроме использования буффера из массива как аргумента функции?

void func(double &buff[]) { /*тут заполняем массив результатами вычислений*/ }

такой вариант не нравится, хотелось бы в стиле C++, но вроде как у массивов в MQL нет указателей.

 
prostotrader:

 

Спасибо.
 
Konstantin:

Может кто подскажет как вернуть массив из функции в MQL кроме использования буффера из массива как аргумента функции?

OOP вам в помощь.
 
Sergey Dzyublik:

OOP вам в помощь.

каким образом?
 
Вопрос-просьба к разработчикам.
Очень не хватает возможности при переключении тайфреймов сохранять некоторые переменные или массивы, чтоб не происходила их переинициализация. Или это можно как-то сделать через OnDeinit определяя код причины REASON_CHARTCHANGE?
Просто у меня в теле программы происходят достаточно громоздкие вычисления, независящие от таймфрейма, не хочется их каждый раз пересчитывать. По моим ощущениям весьма не хватает особого типа глобальных переменных , которые не переинициализируются при смене таймфрейма. Я с бубнами научился это делать с простыми переменными без применения глобальных переменных терминала, но со структурами или массивами даже не представляю как это реализовать и похоже на то, что такой возможности просто не существует. Можно,  конечно, через ресурсы, но это как -то очень по кривому.
