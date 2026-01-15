Ошибки, баги, вопросы - страница 1800

Комбинатор:
эти возможности заключаются только в асинхронном OrderSend
Эти возможности заключаются в том, сколько MT5 тратит времени на внутренние дела. В частности, часть HFT-маркетинга - либо OrderSend, либо OrderSendAsync + OnTradeTransaction. Но никак не OrderSendAsync only.
 

Прошу поделиться своим велосипедом: bool-функция, которая сообщает, готов ли символ к торговле или нет.

Хочу на основе этой функции добавить в Обзор рынка все торгуемые сейчас символы и удалить остальное.

 
fxsaber:

bool-функция, которая сообщает, готов ли символ к торговле или нет.

Думаю, что для целей формирования Обзора рынка неэффективны все проверки кроме SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
 
fxsaber:

Искусственного моделирования нет! Есть факт тормозов MT5, который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.

Раньше разработчики пиняли на третьих лиц, когда им показывали тормоза на ФОРТС. Теперь же можно сторонние причины точно отбросить - тормозит сам Metaquotes-Demo. 

Просто безнравственно предъявлять претензию к демо-серверам, тем более к тем, за которыми не стоит брокер  :-)
 
Dennis Kirichenko:
Просто безнравственно предъявлять претензию к демо-серверам, тем более к тем, за которыми не стоит брокер  :-)

В СД поблагодарили за найденные тормоза платформы, т.к. смогли выявить слабые места и устранить их.

Именно Metaquotes-Demo обязан работать, как часы. И разработчики видят все внутренние его логи.

 
A100:
Думаю, что для целей формирования Обзора рынка неэффективны все проверки кроме SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
Это из другой оперы. Если Disabled - 100% нельзя. А если SYMBOL_TRADE_MODE_FULL - не 100%, что можно.
 

На Metaquotes-Demo полно символов с отсутствием цен, но на них можно выставлять лимитники!

Демонстрация для символа "KRKO"

void OnStart()
{
  MqlTradeRequest Request = {0};

  Request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
  Request.symbol = "KRKO";
  Request.volume = 1;
  Request.price = 1;
  Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
  Request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
  
  MqlTradeResult Result = {0};
  
  OrderSend(Request, Result);
}

Результат


Даже маржа взимается. OrderCheck возвращает true и для маркет-запросов (OrderSend - requote).

Это баг?

 
fxsaber:

OrderCheck возвращает true и для маркет-запросов (OrderSend - requote).

На EURRUB OrderCheck возвращает true при закрытом рынке.

 

 
fxsaber:

Именно Metaquotes-Demo обязан работать, как часы. И разработчики видят все внутренние его логи.

Именно.
 
Множественный вызов SymbolSelect вызывает зависание терминала.
