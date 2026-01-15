Ошибки, баги, вопросы - страница 1800
эти возможности заключаются только в асинхронном OrderSend
Прошу поделиться своим велосипедом: bool-функция, которая сообщает, готов ли символ к торговле или нет.
Хочу на основе этой функции добавить в Обзор рынка все торгуемые сейчас символы и удалить остальное.
bool-функция, которая сообщает, готов ли символ к торговле или нет.
Искусственного моделирования нет! Есть факт тормозов MT5, который бросает тень на озвученные разработчиками HFT-возможности в статьях.
Раньше разработчики пиняли на третьих лиц, когда им показывали тормоза на ФОРТС. Теперь же можно сторонние причины точно отбросить - тормозит сам Metaquotes-Demo.
Просто безнравственно предъявлять претензию к демо-серверам, тем более к тем, за которыми не стоит брокер :-)
В СД поблагодарили за найденные тормоза платформы, т.к. смогли выявить слабые места и устранить их.
Именно Metaquotes-Demo обязан работать, как часы. И разработчики видят все внутренние его логи.
Думаю, что для целей формирования Обзора рынка неэффективны все проверки кроме SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
На Metaquotes-Demo полно символов с отсутствием цен, но на них можно выставлять лимитники!
Демонстрация для символа "KRKO"
{
MqlTradeRequest Request = {0};
Request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
Request.symbol = "KRKO";
Request.volume = 1;
Request.price = 1;
Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
Request.type_time = ORDER_TIME_DAY;
MqlTradeResult Result = {0};
OrderSend(Request, Result);
}
Результат
Даже маржа взимается. OrderCheck возвращает true и для маркет-запросов (OrderSend - requote).
Это баг?
OrderCheck возвращает true и для маркет-запросов (OrderSend - requote).
На EURRUB OrderCheck возвращает true при закрытом рынке.
Именно Metaquotes-Demo обязан работать, как часы. И разработчики видят все внутренние его логи.