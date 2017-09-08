Скажем нет блокировкам во фрилансе!
Значит не надо бежать впереди паровоза.
Я не первый оставил заявку. И это не ответ. Если уж сделали автоматическую проверялку советников для маркета, пусть сделают автоматическую проверялку для вложений
Сначала надо разобраться куда оставляете заявку, а потом оставлять ее.
Вообще все правильно - аплодирую!
Здравствуйте всем! Кто сталкивался с блокировкой во фрилансе из-за того, что заказчик в работе прикрепляет декомпилированный код? Разве должен за это расплачиваться разработчик? Пусть блокируют аккаунт заказчика, удаляют работу - это его код. Может он декомпилировал его. Разработчик не должен из-за этого быть заблокированным! Запретите прикреплять файл заказчику до начала работы! Или проверяйте автоматически прикреплённый файл!
Это надо прекратить!
Оставил заявку во фрилансе из планшета, код не проверял, заказчик его прикрепил. И меня заблокировали. Ну смешно ведь
За это должен расплачиваться исполнитель, раз поддерживает взлом файлов.
Как можно взять заявку, не просмотрев задание, а вдруг работа не по зубам, или указанная сумма слишком?
На самом деле, это очень даже не смешно, когда берут работу, не прочитав задание.
Задание было прочитано, я не оставляю заявки в тех работах где не уверен в своих силах.
А это смешно звучит: раз поддерживает взлом файлов
Кто поддерживает, где, здесь?
Ну и заявка была не взломать код, а написать индикатор-панель и исходник дан mq4, я подал заявку из планшета, я не телепат чтобы видеть декомпил
- www.metatrader5.com
Я не первый оставил заявку. И это не ответ. Если уж сделали автоматическую проверялку советников для маркета, пусть сделают автоматическую проверялку для вложений
Я имел ввиду, сначала посмотри код. Нет ответов к заявке, блокируют одного заказчика. И всё справедливо.
Хотя я с такой справедливостью не согласен. Достаточно много новичков которые смотрят на код равно как на китайские иероглифы и не подозревают что у них в руках что-то украденное. А если это украденное, отвязали от счёта или ещё каких-то ограничений, скомпилировали и просят писать по закрытому коду??? В общем на мой взгляд пустая тема, ни о чём.
Тема не пустая, нужная тема. Нужно устранять такие подводные камни. Если код дан в mq4 проверте его автоматом на наличие его взлома, если код в ex4 то заказчик явно напишет хочу взломать, или напишет нет исходника, но я хочу написать по этому индикатору удобную MTF панель и прочее. Я не единственный кто оставил заявку. И не первый. Про взлом в работе не шло речи. И да, заказчик мог найти код в интернете и мог не знать что код декомпилированный, вы пример приведите что код такой, тогда заказкик будет знать
Пример перекладывания с больной головы на здоровую.
Кто-то обязан автоматом что-то проверять... Ну да. Просто обязан)
А самому лень? Или недосуг?
Разработчик должен отдавать отчет, что за код ему предложили улучшить или портировать.
И если согласился - нечего искать крайних там, где собственная неряшливость виновата.
А вас одного отлучили от фриланса из этих - подписантов?
Тема не пустая, нужная тема. Нужно устранять такие подводные камни. Если код дан в mq4 проверте его автоматом на наличие его взлома, если код в ex4 то заказчик явно напишет хочу взломать, или напишет нет исходника, но я хочу написать по этому индикатору удобную MTF панель и прочее. Я не единственный кто оставил заявку. И не первый. Про взлом в работе не шло речи. И да, заказчик мог найти код в интернете и мог не знать что код декомпилированный, вы пример приведите что код такой, тогда заказкик будет знать
Вы читали правила использования сервиса "Фриланс", если нет, то прочитайте, там даже выделен жирным шрифтом пункт №13, и это ваша задача, проверять все условия до заключения соглашения.
Вы сами поставили галочку, что принимаете правила фриланса, значит условия читали, и их нарушили умышленно.
Обычно я оставляю заявку с компьтера, т.к. был блокирован ранее - проверяю код. Впервые оставил заявку из планшета. И не посмотрел код. Т.е. тупо заблокировали раз оставил заявку. Но смотрите сами. Я оставил заявку в работе в которой просят не взломать что-то. А таких заявок я вижу много, и сколько раз указывал! что работа связана со взломом. Вообще да, должны проверять модераторы любой код прикреплённый к заявке, либо пусть блокируют такую возможность ну или проверяют (даже до того как работа попадёт во фриланс)
премодерация
Я за то чтобы улучшить условия для разработчиков, раз возникают и неоднократно такие вещи
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте всем! Кто сталкивался с блокировкой во фрилансе из-за того, что заказчик в работе прикрепляет декомпилированный код? Разве должен за это расплачиваться разработчик? Пусть блокируют аккаунт заказчика, удаляют работу - это его код. Может он декомпилировал его. Разработчик не должен из-за этого быть заблокированным! Запретите прикреплять файл заказчику до начала работы! Или проверяйте автоматически прикреплённый файл!
Это надо прекратить!
Оставил заявку во фрилансе из планшета, код не проверял, заказчик его прикрепил. И меня заблокировали. Ну смешно ведь