Разное отображение графика баланса в тестере МТ5
Вы не привели абсолютно никаких данных:
- Код советника
- Тип операционной системы и билд терминала
- Символ и таймфрейм
Я взял и проверил на оборудовании
MetaTrader 5 x64 build 2669 started for MetaQuotes Software Corp. Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1670 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
стандартный советник '[dats folder]\MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5'
Настройки и параметры тестера:
И в визуальном режиме и в режиме без визуализации график одинаковый:
Вы не привели абсолютно никаких данных:
- Код советника
- Тип операционной системы и билд терминала
- Символ и таймфрейм
Alpari MT5 x64 build 2650 started for Alpari International
Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz, 2 / 7 Gb memory, 24 / 114 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
Terminal D:\fx\Alpari MT5
Символы и таймфреймы, которые пробовал - XAUUSD, EURUSD (M5, M15)
Остальные настройки ниже
Файл с советником приложил.
Alpari MT5 x64 build 2650 started for Alpari International
Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz, 2 / 7 Gb memory, 24 / 114 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
Terminal D:\fx\Alpari MT5
Символы и таймфреймы, которые пробовал - XAUUSD, EURUSD (M5, M15)
Остальные настройки ниже
Файл с советником приложил.
Тест проведите в режиме как минимум "Все тики".
Добавлено: Ваш файл не компилируется.
Проведите тест со стандартным советником - все данные возьмите из #1
Тест проведите в режиме как минимум "Все тики".
Добавлено: Ваш файл не компилируется.
Проведите тест со стандартным советником - все данные возьмите из #1
1. Разумеется проводил тесты в разных режимах, и в режиме "Все тики" тоже - реакция одинаковая.
2. То, что файл не компилируется - как минимум странно: инклюды стандартные, ничего левого и самописного. У меня компилируется без вопросов.
А какие ошибки при компиляции?
1. Разумеется проводил тесты в разных режимах, и в режиме "Все тики" тоже - реакция одинаковая.
2. То, что файл не компилируется - как минимум странно: инклюды стандартные, ничего левого и самописного. У меня компилируется без вопросов.
А какие ошибки при компиляции?
Начните искать ошибку в своем коде - я не могу помочь, так как Ваш код не компилируется.
2. То, что файл не компилируется - как минимум странно: инклюды стандартные, ничего левого и самописного. У меня компилируется без вопросов.
can't open "C:\............MQL5\Include\controlerrors.mqh" include file
Нашел проблему в коде.
Дело в получаемом количестве баров на графике и количестве баров, на которых рассчитываются индикаторы в эксперте.
Буду решать...
В коде эксперта
в OnInit:
MA1_hndl = iMA(NULL, 0, MA1Period, 0, MA1Method, PRICE_TYPICAL); MA2_hndl = iMA(NULL, 0, MA2Period, 0, MA2Method, PRICE_TYPICAL);
в OnTick:
chartBars = Bars(_Symbol, period); if (chartBars == 0) { Print("Нет данных по кол-ву баров " + _Symbol + "(" + periodStr + ")"); return; } Print(IntegerToString(chartBars)); Print(IntegerToString(BarsCalculated(MA1_hndl)) + "/" + IntegerToString(BarsCalculated(MA2_hndl))); if ( (chartBars <= (int)MathMax(MA1Period, MA2Period)) || (BarsCalculated(MA1_hndl) < chartBars) || (BarsCalculated(MA2_hndl) < chartBars) ) {Print("Прервались, т.к. рассчитанных данных индикторов меньше, чем баров на графике..."); return;}
Т.е. если кол-во рассчитанных данных по индикаторам меньше, чем баров, прерываю выполнение до следующего тика.
Если этот код запустить в реалтайм-режиме (эксперт на графике), то значение chartBars всегда равно BarsCalculated() по обоим хендлам, и все впорядке.
В то же время, в режиме тестера (по всем тикам или в режиме "Только цены открытия") история совсем другая:
Обратите внимание, что с самого начала теста chartBars на 1 больше данных по индикаторам и на каждом вызове увеличивается (т.к. приходит новый бар), а кол-во данных по индикаторам никак не меняется. Откуда же тестер берет кол-во рассчитанных данных по индикаторам, и почему с приходом новых баров в тестере это значение не меняется?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Делаю одиночный прогон советника в тестере МТ5 со включенной галкой "визуальный режим с отображением графиков, индикаторов и торговли", а потом тот же прогон с выключенной галкой (без визуализации). При этом в первом случае график баланса рисуется вполне обычно, во втором случае - просто прямая линия на несколько клеток, и все (см. картинки ниже).
Ошибок в логах никаких, все штатно.
Кто-нибудь сталкивался с таким? С чем это может быть связано?