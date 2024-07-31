Как получить данные из списка Алертов. WinAPI - страница 2
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Фёдор, там не по-простому. Поискал в загашниках, чуток подправил под ситуацию. Всё работает.
Это у вас с 4-кой получилось или таки с 5 ??
если рецепт для 5-ки, то стоит его утащить в копилку
PS/ вообще ужасно что программно недоступны Алерты, Окно Данных и к этому ещё журнал кешируется и прореживается
Это у вас с 4-кой получилось или таки с 5 ??
если рецепт для 5-ки, то стоит его утащить в копилку
PS/ вообще ужасно что программно недоступны Алерты, Окно Данных и к этому ещё журнал кешируется и прореживается
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Как получить данные из списка Алертов. WinAPI
Aleksei Stepanenko, 2021.11.08 01:00
Всё работает.
FindWindowW
Попробуйте проверить подписи функций Windows. Посмотрите эту тему, пожалуйста:
https://www.mql5.com/en/forum/461014/page2#comment_51873405
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-findwindoww
Проверьте тип параметра LPCWSTR, он действительно требует ссылки.
Это также справедливо для другого импорта. - Об этой ошибке сообщалось, как вы можете видеть в теме, которую я опубликовал.
В MT5 LVM_GETITEMTEXT не работает, так как у List-View выставлен стиль LVS_OWNERDATA.
В MT5 LVM_GETITEMTEXT не работает, так как у List-View выставлен стиль LVS_OWNERDATA.
Спасибо. Судя по сообщениям на форуме, несколько человек имеют реализации получения того, что нужно.
К сожалению, поделиться не в состоянии.
Попробуйте проверить подписи функций Windows.
Мож немного не в тему😉: вот что выдал ИИ DeepSeek:
В MQL5 нет прямого аналога функции CharPrevW , которая использовалась в вашем исходном коде.
Вместо этого, в MQL5 для работы с строками используются стандартные функции, такие как StringGetChar , StringSetChar , StringTrimRight и другие.
Вот переписанный код на MQL5, который демонстрирует использование функций для работы со строками:
В этом коде функция GetListViewItemText используется для получения текста элемента ListView по его индексу.
Обратите внимание, что в MQL5 нет необходимости выделять память для строк или массивов вручную,
так как MQL5 автоматически управляет памятью для строк и массивов.
Также обратите внимание, что в MQL5 для передачи массивов в функции или методы используется синтаксис &arr , чтобы передать массив по ссылке. Это отличается от исходного кода на C++, где использовался указатель.