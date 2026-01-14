Ошибки, баги, вопросы - страница 1738
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Всплыл такой непонятный отступ снизу и никак не могу его убрать.
Это место зарезервировано для показа объёмов:
Это место зарезервировано для показа объёмов:
Всем привет. Всплыл такой непонятный отступ снизу и никак не могу его убрать.
))))))) и рекламить свой блог ))))))))
Лучше бы зарезервировали место для показа меток новостей, а то они жесть как мешают нижнюю часть графика смотреть, особенно когда цена именно там и торгуется. А при удалении снова восстанавливаются через какое-то время. И как их отключить - не нашёл.
Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...
Это место зарезервировано для показа объёмов:
Я так и подумал. Это нехорошо. И других способов кроме как написать индикатор нет?
Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...
Тяну изо всех сил) Зазор все равно остается
Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...
Тяну изо всех сил) Зазор все равно остается
Кто знает, как можно получить параметры не текущего графика? Дело в том, что все работает отлично, пока текущий график активен. Но если перейти на другой, то события не приходят и через ChartGet нельзя получить актуальную информацию.
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//---
if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)
{
printf("chart height: %i",ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS));
}
}
Выходит, рендерится только активный график, или все же можно как-то это обойти?
upd. Частично решил проблему принудительной перерисовкой, получается определить изменение размера графика, но ChartXYToTimePrice возвращает не совсем корректные данные – если открыть нужный график вручную, все работает как надо. Пока что не выяснил, почему.
while(currChart>=0)
{
ChartSetInteger(currChart,CHART_BRING_TO_TOP,true);
ChartRedraw(currChart);
currChart=ChartNext(currChart);
}
upd.. Другой вопрос, как определить, что текущий график активный, то есть имеет фокус?
upd... Разобрался.
int parent = GetParent(GetParent(hWnd));
int active = SendMessageW(parent, WM_MDIGETACTIVE, 0, 0); // хэндл активного окна