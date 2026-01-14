Ошибки, баги, вопросы - страница 1738

Новый комментарий
 
SergeySarkisyan:
Всем привет. Всплыл такой непонятный отступ снизу и никак не могу его убрать.

Это место зарезервировано для показа объёмов:

объёмы 

 
Karputov Vladimir:

Это место зарезервировано для показа объёмов:

 

Лучше бы зарезервировали место для показа меток новостей, а то они жесть как мешают нижнюю часть графика смотреть, особенно когда цена именно там и торгуется. А при удалении снова восстанавливаются через какое-то время. И как их отключить - не нашёл.
 
SergeySarkisyan:
Всем привет. Всплыл такой непонятный отступ снизу и никак не могу его убрать.
Можно написать индикатор автоматического масштабирования. Тогда все будет у каждого так, как ему хочется.
 
Alexey Viktorov:
))))))) и рекламить свой блог ))))))))
Из блога записи показываются в ленте новостей и их можно закрепить в профиле
[Удален]  
BlackTomcat:
Лучше бы зарезервировали место для показа меток новостей, а то они жесть как мешают нижнюю часть графика смотреть, особенно когда цена именно там и торгуется. А при удалении снова восстанавливаются через какое-то время. И как их отключить - не нашёл.

Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...

 
Karputov Vladimir:

Это место зарезервировано для показа объёмов:

 

Я так и подумал. Это нехорошо. И других способов кроме как написать индикатор нет? 

 
Alexey Kozitsyn:

Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...

Тяну изо всех сил) Зазор все равно остается

 
Alexey Kozitsyn:

Можно ведь вручную изменить вертикальный масштаб: наведите указатель мыши на цены, ЛКМ и тяните...

Спасибо, приду домой - попробую. Но вообще-то у меня ноутбук и я пользуюсь тачпадом. Поэтому некоторые манипуляции, которые легко выполняются с помощью мыши, на тачпаде превращаются в некий акробатический трюк. А есть ещё и планшеты...
В принципе, я могу через свойства графика выставить фиксированный масштаб и получить таким образом свободное поле снизу. Но автомасштабирование во многом удобнее, если, например, цена постоянно идёт вниз (вверх) и обновляет минимумы (максимумы) чуть ли не на каждом тике. А недавние события по фунту показывают, что такие движения могут быть очень глубокими и очень стремительными - не успеешь масштаб менять. :)
[Удален]  
SergeySarkisyan:

Тяну изо всех сил) Зазор все равно остается

Не-не, ответ не Вам... Вам это не поможет...
 

Кто знает, как можно получить параметры не текущего графика? Дело в том, что все работает отлично, пока текущий график активен. Но если перейти на другой, то события не приходят и через ChartGet нельзя получить актуальную информацию.

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)
     {
      printf("chart height: %i",ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS));
     }
  }

Выходит, рендерится только активный график, или все же можно как-то это обойти?

upd. Частично решил проблему принудительной перерисовкой, получается определить изменение размера графика, но ChartXYToTimePrice возвращает не совсем корректные данные – если открыть нужный график вручную, все работает как надо. Пока что не выяснил, почему.

long currChart=ChartFirst();
   while(currChart>=0)
     {
      ChartSetInteger(currChart,CHART_BRING_TO_TOP,true);
      ChartRedraw(currChart);
      currChart=ChartNext(currChart);
     }

upd.. Другой вопрос, как определить, что текущий график активный, то есть имеет фокус?

upd... Разобрался.

long hWnd = ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE);
int parent = GetParent(GetParent(hWnd));

int active = SendMessageW(parent, WM_MDIGETACTIVE, 0, 0); // хэндл активного окна


 

1...173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745...3695
Новый комментарий