Сколько памяти занимает терминал?

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Как уменьшить количество памяти, занимаемой терминалом MT-4 ? Это важно при использовании VPS

            У меня так

Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием

а сколько у Вас?

[Удален]  
Konstantin Erin:

Как уменьшить количество памяти, занимаемой терминалом MT-4

            У меня так

Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием

а сколько у Вас?

Снимок

Снимок

 
SanAlex:

Снимок


У меня МТ-5 занимает больше. В чем дело?

[Удален]  
Konstantin Erin:


У меня МТ-5 занимает больше. В чем дело?

я как то не парюсь . А на что это влияет ? 

- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять? 

 
SanAlex:

я как то не парюсь . А на что это влияет ? 

- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять? 

Позапускайте тяжелые легкие индюки, 30 окон, советники, и понаблюдайте.)

Зависит от количества и тяжести процессов, которые в МТ исполняются. Иногда и Коре ай 9 и 32 гига памяти не спасают))) 

 
Konstantin Erin:

Как уменьшить количество памяти, занимаемой терминалом MT-4 ? Это важно при использовании VPS

            У меня так

Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием

а сколько у Вас?

Оптимизировать работу индикаторов и советников и убить все не нужные терминалу процессы.

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

Позапускайте тяжелые легкие индюки, 30 окон, советники, и понаблюдайте.)

Зависит от количества и тяжести процессов, которые в МТ исполняются. Иногда и Коре ай 9 и 32 гига памяти не спасают))) 

Да! есть такие индюки, что всё зависает. я тогда, не мучаю комп, а выбрасываю такого индюка.

 
SanAlex:

Да! есть такие индюки, что всё зависает. я тогда, не мучаю комп, а выбрасываю такого индюка.

У Вас хороший и легкий подход))))

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

У Вас хороший и легкий подход))))

ну да! зачем мучить комп - да и результат он покажет, такой же как и MACD или рядом. все индюки почти под один мотив.

 
Valeriy Yastremskiy:

убить все не нужные терминалу процессы

А как это грамотно сделать? У меня в диспетчере задач для приложения MetaTrader показывается только один процесс, terminal.exe.

 
SanAlex:

я как то не парюсь . А на что это влияет ? 

- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять? 

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