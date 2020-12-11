Сколько памяти занимает терминал?
Снимок
У меня МТ-5 занимает больше. В чем дело?
У меня МТ-5 занимает больше. В чем дело?
я как то не парюсь . А на что это влияет ?
- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять?
я как то не парюсь . А на что это влияет ?
- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять?
Позапускайте тяжелые легкие индюки, 30 окон, советники, и понаблюдайте.)
Зависит от количества и тяжести процессов, которые в МТ исполняются. Иногда и Коре ай 9 и 32 гига памяти не спасают)))
Как уменьшить количество памяти, занимаемой терминалом MT-4 ? Это важно при использовании VPS
У меня так
Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием
а сколько у Вас?
Оптимизировать работу индикаторов и советников и убить все не нужные терминалу процессы.
Позапускайте тяжелые легкие индюки, 30 окон, советники, и понаблюдайте.)
Зависит от количества и тяжести процессов, которые в МТ исполняются. Иногда и Коре ай 9 и 32 гига памяти не спасают)))
Да! есть такие индюки, что всё зависает. я тогда, не мучаю комп, а выбрасываю такого индюка.
Да! есть такие индюки, что всё зависает. я тогда, не мучаю комп, а выбрасываю такого индюка.
У Вас хороший и легкий подход))))
убить все не нужные терминалу процессы
А как это грамотно сделать? У меня в диспетчере задач для приложения MetaTrader показывается только один процесс, terminal.exe.
я как то не парюсь . А на что это влияет ?
- наверное это и должно быть так, правда я не спец в этом. - но тоже интересно, узнать от знающих в этом деле, на что это, может влиять?
Взял бесплатный VPS на год. Конфигурация слабая: процессор 2,4 гГц, ОЗУ 1 Gb, HDD 30 Gb
Почти всю память занимает Windows. Запускаю 2 терминала. Интересует как запустить 4.
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Как уменьшить количество памяти, занимаемой терминалом MT-4 ? Это важно при использовании VPS
У меня так
Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием
а сколько у Вас?