Shustriy_:
не могу зайти в вебтерминал,нет выбора сервера
А в Вашем профиле -> Торговые счета, есть добавленные счета? если нет, то нужно сначала добавить их.
 

Согласен, 

даже самое элементарное  

копируешь с лога 5-8 строк логов

а текст не вставляется. - пишет ограничение.

А особенно клево - когда набираешь текст - много пишешь, а потом нажимаешь отправить - а он "тупо" стерся и все. потерялся, его нет.....  

Может быть это были временные баги? сегодня просто предупреждает о том что уже больше 1000 символов.  

 

сегодня такой баг не подтвердился все ок.

 
Ну, вроде ложная тревога с этим ограничением на 1000 символов. В ветке сервисдеска пообещали исправить.
 

В кодобазу публикуются работы, а в терминале (Библиотека) их не видно. Самая поздняя у меня - за 13 сентября. Терминал (MT4 1010, MT5 1415) не перегружал.

В кодобазе стало появляться много одинаковых решений для обеих платформ. Можно ли сделать ссылку автоматическую, чтобы из MT4-варианта можно было перескочить в MT5-вариант и наоборот? 

И вот это из раздела

 Ну совсем же не понятно, кто к какой платформе относится. Добавьте в автоматических названиях тем отличительные признаки.

 
Как эту конструкцию заставить компилироваться?
template <typename T>
class CLASS
{
  static CLASS<T>* Pointer;
};

template <typename T>
CLASS<T>* CLASS<T>::Pointer = NULL;

void OnStart()
{
  CLASS<int> Class;
}
 

Что в Сервисдеске обозначает самый правый значок? 

 
fxsaber:
Как эту конструкцию заставить компилироваться?
template <typename T>
class CLASS
{
  static CLASS<T>* Pointer;
};

template <typename T>
CLASS<T>* CLASS::Pointer = NULL;

void OnStart()
{
  CLASS<int> Class;
}
У меня вот это компилится.
 
Stanislav Korotky:
У меня вот это компилится.
Спасибо!
 
Есть классическая конструкция для классов
template <typename T>
class CLASS
{
private:
  int Pos;

public:
  T Data[];
  
  CLASS( const int Size )
  {
    ::ArrayResize(this.Data, Size);
  }
  
  CLASS* operator []( const int iPos )
  {
    this.Pos = iPos;
    
    return(&this);
  }
  
  template <typename T1>  
  void operator =( const T1 Value )
  {
    this.Data[this.Pos] = Value;
  }
  
  template <typename T1>   
  void operator =( const T1 &Value )
  {
    this.Data[this.Pos] = Value;
  }  
};

void OnStart()
{
  CLASS<int> Array1(5);
  CLASS<MqlTick> Array2(5);

  Array1[2] = 1;

  MqlTick Tick = {0};
  Array2[2] = Tick;
}
Для структур что-либо подобное возможно?
 
fxsaber:
Есть классическая конструкция для классов
Для структур что-либо подобное возможно?
Стормозил - нельзя, конечно.
