Ошибки, баги, вопросы - страница 1686
не могу зайти в вебтерминал,нет выбора сервера
Согласен,
даже самое элементарное
копируешь с лога 5-8 строк логов
а текст не вставляется. - пишет ограничение.
А особенно клево - когда набираешь текст - много пишешь, а потом нажимаешь отправить - а он "тупо" стерся и все. потерялся, его нет.....
Может быть это были временные баги? сегодня просто предупреждает о том что уже больше 1000 символов.
сегодня такой баг не подтвердился все ок.
В кодобазу публикуются работы, а в терминале (Библиотека) их не видно. Самая поздняя у меня - за 13 сентября. Терминал (MT4 1010, MT5 1415) не перегружал.
В кодобазе стало появляться много одинаковых решений для обеих платформ. Можно ли сделать ссылку автоматическую, чтобы из MT4-варианта можно было перескочить в MT5-вариант и наоборот?
И вот это из раздела
Ну совсем же не понятно, кто к какой платформе относится. Добавьте в автоматических названиях тем отличительные признаки.
Что в Сервисдеске обозначает самый правый значок?
Как эту конструкцию заставить компилироваться?
У меня вот это компилится.