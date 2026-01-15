Ошибки, баги, вопросы - страница 3341
В MetaEditor если перетащить .dll файл из Навигатора в редактируемый файл, то появится #import со списком импортируемых функций. А если перетащить .ex5 файл, то ничего не происходит.
А какая разница? Чем .ex5 хуже .dll ?
Всем доброго времени суток!
Случайно обнаружился косяк, MetaQuotes (кий) терминал не распознает язык терминала?
Открыт терминал на Русском, а по принту English, с чего так?
Вопрос по генетической оптимизации.
Раньше не замечал большой разницы между генетикой и полным перебором. Если и была разница, то совсем не значительная.
Сегодня запустил генетическую оптимизацию, затем полный перебор с теми же настройками. И разница в результатах слишком большая получилась.
генетика:
Полный перебор:
Согласитесь, прибыль 5тыщ и 17тыщ это две большие разницы.
Вопросов два:
1. Это было всегда и мне просто везло, что я с этим не сталкивался или это появилось недавно?
2. Зачем нужна генетическая оптимизация, если она выдаёт результаты очень далёкие от реальных?
Генетика, случайный не полный перебор и более плотный на прибыльных местах. Конечно он может ошибиться и не найти все точки самые прибыльные. Генетика нужна для ускорения, если по времени разница не значительная, то полный перебор конечно правильней.
Везло)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
Andrey Dik, 2021.05.25 10:36
2940
с Избранного запускаю программу - запускается не то. что ижидалось. проблема присутствовала и в предыдущем билде. в позапрошлом билде такого не замечал.
Разница по времени конечно большая, но проблему даже не в этом.
Проблема в том, что если число переборов больше чем (точно не помню), то автоматически включается генетика и никто меня об этом не спрашивает!!!
А то, что у меня 7 серверов на каждом по 24 агента и они вполне себе могут потянуть полный перебор, даже большого количества проходов, никого это не волнует.
А мне нужен результат, а как его получить, с мягко говоря, не корректной оптимизацией?
Неправда…
Неправда…
Правда. Смотрите скрины выше.
Они не с потолка взяты.
Поэтому здесь и пишу.
Правда. Смотрите скрины выше.
Они не с потолка взяты.
Так и у меня не фотошоп…Я взял вашу строку, вставил в скрипт и получил распечатку…
Так и у меня не фотошоп…
Не сомневаюсь, интерес в том, с чего так.
И не зря написал терминал MetaQuotes, на других такого нет.
То есть в терминале Alpari или ICMarkets, все норм.