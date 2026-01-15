Ошибки, баги, вопросы - страница 3341

В MetaEditor если перетащить .dll файл из Навигатора в редактируемый файл, то появится #import со списком импортируемых функций. А если перетащить .ex5 файл, то ничего не происходит.

А какая разница? Чем .ex5 хуже .dll ?

 

Всем доброго времени суток!

Случайно обнаружился косяк, MetaQuotes (кий) терминал не распознает язык терминала?

Открыт терминал на Русском, а по принту English, с чего так?



Print("-1---------- ", m_terminal.Language());
Print("-2---------- ", TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE));
 

Вопрос по генетической оптимизации.

Раньше не замечал большой разницы между генетикой и полным перебором. Если и была разница, то совсем не значительная.

Сегодня запустил генетическую оптимизацию, затем полный перебор с теми же настройками. И разница в результатах слишком большая получилась.

генетика:



Полный перебор:


Согласитесь, прибыль  5тыщ и 17тыщ это две большие разницы.


Вопросов два:

1. Это было всегда и мне просто везло, что я с этим не сталкивался или это появилось недавно?

2. Зачем нужна генетическая оптимизация, если она выдаёт результаты очень далёкие от реальных?

 
Генетика, случайный не полный перебор и  более плотный на прибыльных местах. Конечно он может ошибиться и не найти все точки самые прибыльные. Генетика нужна для ускорения, если по времени разница не значительная, то полный перебор конечно правильней.

Везло)))

 
Старая проблема с запуском из вкладки Избранное Навигатора подобная этой:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Andrey Dik, 2021.05.25 10:36

2940

с Избранного запускаю программу - запускается не то. что ижидалось. проблема присутствовала и в предыдущем билде. в позапрошлом билде такого не замечал.

Вместо Demo запускается MACD, но его вообще нет в Избранном. После перезагрузки Терминала все нормализовалось, но почему этот вопрос периодически возникает?  
 
Valeriy Yastremskiy #:

Генетика, случайный не полный перебор и  более плотный на прибыльных местах. Конечно он может ошибиться и не найти все точки самые прибыльные. Генетика нужна для ускорения, если по времени разница не значительная, то полный перебор конечно правильней.

Везло)))

Разница по времени конечно большая, но проблему даже не в этом.

Проблема в том, что если число переборов больше чем (точно не помню), то автоматически включается генетика и никто меня об этом не спрашивает!!!

А то, что у меня 7 серверов на каждом по 24 агента и они вполне себе могут потянуть полный перебор, даже большого количества проходов, никого это не волнует.

А мне нужен результат, а как его получить, с мягко говоря, не корректной оптимизацией?

 
Anatoliy Lukanin #:

Всем доброго времени суток!

Случайно обнаружился косяк, MetaQuotes (кий) терминал не распознает язык терминала?

Открыт терминал на Русском, а по принту English, с чего так?



Неправда…

2023.06.21 19:26:08.835 Test (EURUSD,H1)    -2---------- Russian
 
Alexey Viktorov #:

Неправда…

Правда. Смотрите скрины выше.

Они не с потолка взяты.

Поэтому здесь и пишу.

 
Anatoliy Lukanin #:

Правда. Смотрите скрины выше.

Они не с потолка взяты.

Так и у меня не фотошоп…

Я взял вашу строку, вставил в скрипт и получил распечатку…
 
Alexey Viktorov #:

Так и у меня не фотошоп…

Не сомневаюсь, интерес в том, с чего так.

И не зря написал терминал  MetaQuotes, на других такого нет.

То есть в терминале Alpari или ICMarkets, все норм.

