Ошибки, баги, вопросы - страница 3320
И???
Где оператор?
А в МЕ проверить не судьба?
Alexey Viktorov, 2023.05.22 16:53
И если нет ни одной команды, то скобки тоже не нужны.
Если в цикле нет тела, то компилятор просто выкинет его и не будет его учитывать.
A100, 2023.05.22 17:46
Где оператор?
Как вы здо́рово дописываете свои сообщения…
Я тоже допишу. В этом варианте получается цикл do while и второй, отдельный цикл while
Вот ведь уже было сказано о точке с запятой
Не надо сочинять…
Как вы здо́рово дописываете свои сообщения…
Вот ведь уже было сказано о точке с запятой
Это уже другой код
A100, 2023.05.22 17:46
Где оператор?
Где здесь по Вашему мнению оператор?
Alexey Viktorov, 2023.05.22 17:44
И???
Это другой уже код
Вам нужен оператор, вы и допишите его. Но это ничего не изменит. Этот пример состоит из двух разных циклов.
Вам нужен оператор, вы и допишите его. Но это ничего не изменит. Этот пример состоит из двух разных циклов.
Вопрос не в количестве циклов, а в порядке, в котором они выполняются
Вот вам другой пример из документации
Но тем не менее вы часто пишете пустой цикл
A100, 2023.05.22 15:21
Задача компилятора не читать мысли, а интерпретировать код строго по синтаксису:
А в МЕ проверить не судьба?
Вы троллите?
А проверить в отладке не судьба?
Как вы думаете где остановится отладка
Вот тут
Компилятор выкинул весь идиотизм без операторов… НО!!! не сообщил об ошибке только потому, что не способен понять цикл while(0)
Поставьте другое условие и проверяйте что будет происходить.