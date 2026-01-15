Ошибки, баги, вопросы - страница 3520
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3277#comment_44527232
wBarShift работает со всеми тф? При первом переключении на М1 wBarShift показывает только 0, но если переключиться с М1 на какой-нибудь тф и обратно на М1, wBarShift показывает верный индекс.
--
Увидел следующее: если наводить курсор мышки на Toolbox и обратно на график, будет ошибка
и на графике выводы
wBarShift работает со всеми тф? При первом переключении на М1 wBarShift показывает только 0, но если переключиться с М1 на какой-нибудь тф и обратно на М1, wBarShift показывает верный индекс.
--
Увидел следующее: если наводить курсор мышки на Toolbox и обратно на график, будет ошибка
и на графике выводы
сам давно не использую wBarShift, т.к. для нее всегда нужен свежий массив времени открытия баров. Эту функцию целесообразно использовать только при поиске баров в пределах видимого окна, т.е. для всяких GUI. Если массива не хватает то обращается к стандартной функции iBarShift
Используйте fBarShift. Лично я ее использую только в случае, если iBarShift вернула -1
сам давно не использую wBarShift, т.к. для нее всегда нужен свежий массив времени открытия баров. Эту функцию целесообразно использовать только при поиске баров в пределах видимого окна, т.е. для всяких GUI. Если массива не хватает то обращается к стандартной функции iBarShift
Используйте fBarShift. Лично я ее использую только в случае, если iBarShift вернула -1
Понятно, буду использовать fBarShift. В настоящее время, когда iBarShift возвращает -1, я включаю EventSetMillisecondTimer и жду, пока iBarShift вернёт не -1, попробую альтернативу, спасибо.
А из-за чего ошибка и разные значения между iBarShift и fBarShift в моём сообщении выше?
Is there an explanation for this?
During the period when the US has already switched to daylight saving time, but the EU has not yet, the weekends in the MQ demo account data are 1 hour longer, and the next week's currency session is 1 hour shorter?
Is there an explanation for this?
In the period when the USA has already changed to summer time, but the EU has not yet, is the weekend break in the MQ demo account data 1 hour longer and the FX session of the following week 1 hour shorter?
Weekly sessions start at 00:00 but end at 22:59 instead of 23:59?
The sessions of the week start at 00:00 but end at 22:59 and not at 23:59??
PS. This applies to MQ-Demo, RoboForex-Demo and RoboForex-Real! / This is the case with MQ-Demo, RoboForex-Demo and RoboForex-Real!
Понятно, буду использовать fBarShift. В настоящее время, когда iBarShift возвращает -1, я включаю EventSetMillisecondTimer и жду, пока iBarShift вернёт не -1, попробую альтернативу, спасибо.
А из-за чего ошибка и разные значения между iBarShift и fBarShift в моём сообщении выше?
Повторюсь, чо wBarShift зависит
Почему Вы говорите про wBarShift? Я спрашивал про iBarShift и fBarShift, 2-ая часть этого сообщения: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3520#comment_53212967
Почему Вы говорите про wBarShift? Я спрашивал про iBarShift и fBarShift, 2-ая часть этого сообщения: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3520#comment_53212967
а, ну это вина выхода из окна указателя мыши.
правильнее будет добавить проверку на выход указателя миши из окна, и ошибок не будет
Как вижу и wBarShift работает корректно при переключении ТФ. Но, не зря эта функция интегрирована в iCanvas, т.к. ее использование оправдано с барами в окне. Получается неплохой выйгрыш в производительности, если использовать это для управления GUI
Есть ли этому объяснение?
В период, когда США уже перешли на летнее время, а ЕС еще нет, выходные дни в данных демо-счета MQ длиннее на 1 час, а валютная сессия следующей недели на 1 час короче?
Is there an explanation for this?
In the period when the USA has already changed to summer time, but the EU has not yet, is the weekend break in the MQ demo account data 1 hour longer and the FX session of the following week 1 hour shorter?
Сеансы недели начинаются в 00:00, но заканчиваются в 22:59, а не в 23:59?
The sessions of the week start at 00:00 but end at 22:59 and not at 23:59??
PS. Это касается MQ-Demo, RoboForex-Demo и RoboForex-Real! / This is the case with MQ-Demo, RoboForex-Demo and RoboForex-Real!
У LiteFinance начало в 23:00 в Воскресенье. / At LiteFinance the beginning at 23:00 on Sunday.
Зависит от брокера.
Если советник или индикатор пытается брать данные с меньшего тф чем открыт, то при тестировании по ценам открытия выдает вот такую ошибку
Тут открыт H1 а пытался брать данные с M30.
Если советник или индикатор пытается брать данные с меньшего тф чем открыт, то при тестировании по ценам открытия выдает вот такую ошибку
Тут открыт H1 а пытался брать данные с M30.
Все в норме, работает согласно документации.
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#ticks