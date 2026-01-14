Ошибки, баги, вопросы - страница 1652
Не могу понять Вашего поста ...
Не ужели сложно сделать что бы в случае ошибки система выполняла запрос к пользователю и объясняла что что пользователь делает не так ?
Не ужели это так сложно ?
Я понимаю почему народ не пишет о проблемах, народ просто не использует сторадж ))))))))))))))
Ну им же пользоваться не возможно....
Ну а какое другое хранилище так предупреждает сохранить отредактированный файл?
Например если Вы сохранили на яндекс диске, а потом открыли на другом компьютере и отредактировали , то нужно опять открыть ЯД , выбрать файл и сохранить . И , разумеется никаких предупреждений перед выходом из мкл система не даёт.
А если давать запросы по всяким поводам, то это значит дисциплинированных пользователей заставлять нажимать лишние клавиши.
Как в анекдоте.
-Почему этот болид Формулы-1 вылетел на первом повороте?
-У него новая Windows . Перед поворотом руля делает запрос " ВЫ уверены что хотите повернуть налево?"
Тут у вас два пути.
1. Подобрать подходящий для вас сторонний софт и пользоваться им, как вам уже дважды посоветовали.
2. Продолжать пользоваться неудобным для вас встроенным хранилищем и рассказывать на форуме, как им невозможно пользоваться.
Выбор за вами. ;)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как последовательно перебрать перечисление?
fxsaber, 2016.08.25 18:20
https://www.mql5.com/ru/code/16169
Это точно не мои проблемы. За это время уже можно было сто раз погуглить, поставить, подключиться, проверить и или успокоиться, или предъявлять претензии предметно.
Ошибка при компиляции
Не могу скрыть некоторые символы MetaQuotes-Demo. Началось наверное с build 1395. Терминал заменил в Обзоре рынка ранее установленный набор на свой (что происходит при обновлении build не всегда) и после этого на некоторых символах меню Скрыть - не активно, а по меню Символы далее кнопка Скрыть - ничего не происходит. Например графика GBPCAD у меня нет и в удаленных тоже
Не могу скрыть некоторые символы MetaQuotes-Demo. Началось наверное с build 1395. Терминал заменил в Обзоре рынка ранее установленный набор на свой (что происходит при обновлении build не всегда) и после этого на некоторых символах меню Скрыть - не активно, а по меню Символы далее кнопка Скрыть - ничего не происходит. Например графика GBPCAD у меня нет и в удаленых тоже
Баг в портфолио,
пару часов назад началось
Браузер Хром - последнего билда (сам обновляется )
Windows 7 64
пропали заявки с портфолио,
даже когда нажимаешь на список выполненных, вообщем " все пропало"