Ошибки, баги, вопросы - страница 1652

Новый комментарий
 
Vladimir Pastushak:

Не могу понять Вашего поста ...

Не ужели сложно сделать что бы в случае ошибки система выполняла запрос к пользователю и объясняла что  что пользователь делает не так ?

Не ужели это так сложно ?

Я понимаю почему народ не пишет о проблемах, народ просто не использует сторадж )))))))))))))) 

Ну им же пользоваться не возможно.... 

Ну а какое другое хранилище так предупреждает сохранить отредактированный файл? 

Например если Вы сохранили на яндекс диске, а потом открыли на другом компьютере и отредактировали , то нужно опять открыть ЯД , выбрать файл и сохранить .  И , разумеется никаких предупреждений перед выходом из мкл система не даёт.

А если давать запросы по всяким поводам, то это значит дисциплинированных пользователей заставлять нажимать лишние клавиши.

Как в анекдоте.

-Почему этот болид Формулы-1 вылетел на первом повороте?

-У него новая Windows . Перед поворотом руля делает запрос " ВЫ уверены что хотите повернуть налево?"

 
Yuri Evseenkov:

Ну а какое другое хранилище так предупреждает сохранить отредактированный файл? 

Например если Вы сохранили на яндекс диске, а потом открыли на другом компьютере и отредактировали , то нужно опять открыть ЯД , выбрать файл и сохранить .  И , разумеется никаких предупреждений перед выходом из мкл система не даёт.

А если давать запросы по всяким поводам, то это значит дисциплинированных пользователей заставлять нажимать лишние клавиши.

Как в анекдоте.

-Почему этот болид Формулы-1 вылетел на первом повороте?

-У него новая Windows . Перед поворотом руля делает запрос " ВЫ уверены что хотите повернуть налево?"

Вы сами пользуетесь стораджем ?
 
Vladimir Pastushak:

Не могу понять Вашего поста ...

Это точно не мои проблемы. За это время уже можно было сто раз погуглить, поставить, подключиться, проверить и или успокоиться, или предъявлять претензии предметно.
 
Vladimir Pastushak:

Ну им же пользоваться не возможно.... 

Тут у вас два пути.

1. Подобрать подходящий для вас сторонний софт и пользоваться им, как вам уже дважды посоветовали.

2. Продолжать пользоваться неудобным для вас встроенным хранилищем и рассказывать на форуме, как им невозможно пользоваться.

Выбор за вами. ;)

 
Еще один лайфхак

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как последовательно перебрать перечисление?

fxsaber, 2016.08.25 18:20

https://www.mql5.com/ru/code/16169

// Почти в четыре раза быстрее соответствующей стандартной функции (build 1395)
#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

 
Комбинатор:
Это точно не мои проблемы. За это время уже можно было сто раз погуглить, поставить, подключиться, проверить и или успокоиться, или предъявлять претензии предметно.
Что поставить и к чему подключиться ??????  У Вас точно нет проблем ????
 

Ошибка при компиляции

typedef void (*fn)();
class A {
        fn f; //нормально
};
template<typename T>
class B {
        T t;
};
void f( B<fn> * ) { //error: '>' - cannot to apply function template
        B<int> *b;  //нормально
        B<fn>  *f;  //error: '>' - cannot to apply function template
}
 

Не могу скрыть некоторые символы MetaQuotes-Demo. Началось наверное с build 1395. Терминал заменил в Обзоре рынка ранее установленный набор на свой (что происходит при обновлении build не всегда) и после этого на некоторых символах меню Скрыть - не активно, а по меню Символы далее кнопка Скрыть - ничего не происходит. Например графика GBPCAD у меня нет и в удаленных тоже

 

 
A100:

Не могу скрыть некоторые символы MetaQuotes-Demo. Началось наверное с build 1395. Терминал заменил в Обзоре рынка ранее установленный набор на свой (что происходит при обновлении build не всегда) и после этого на некоторых символах меню Скрыть - не активно, а по меню Символы далее кнопка Скрыть - ничего не происходит. Например графика GBPCAD у меня нет и в удаленых тоже

 

Есть такое. И программно не скрывается.
 

Баг в портфолио, 

пару часов назад началось

Браузер Хром - последнего билда (сам обновляется )

 Windows 7 64

пропали заявки с портфолио,

даже когда нажимаешь на список выполненных, вообщем " все пропало" 

 

1...164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659...3695
Новый комментарий