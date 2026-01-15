Ошибки, баги, вопросы - страница 3517

fxsaber #:
Кто-нибудь видел WinAPI-решение подключения к заданной точке торгового сервера?

Я бы поиграл с файрволом, (D)NAT'ом и/или маршрутизацией. Но мне проще, я на Линуксе. Есть ли такие возможности в винде, не в курсе.

 
JRandomTrader #:

Я бы поиграл с файрволом, (D)NAT'ом и/или маршрутизацией. Но мне проще, я на Линуксе. Есть ли такие возможности в винде, не в курсе.

Это же ни к чему, если руками можно выбирать нужную точку. Просто нужно автоматизировать ручной выбор.

 
Evgeniy Kravchenko #:

Не скачивается приложение

вот такая ошибка, подскажите как исправить

MQL5 Market failed send request downloading product '' [405]

Есть ветка на англоязычном форуме, и там просто провели эксперимент, и выяснили, что некоторые продукты дают эту ошибку 405 в случае с МТ5 билд 4270. Но те же продукты загружаются без ошибки на МТ5 билд 4260 (читать тут со второй страницы: https://www.mql5.com/en/forum/465339/page2).

  • Тут или продукты надо обновить/профиксить на тот билд (4270) - так как речь идет не обо всех продуктах Маркета, а о некоторых (я делал небольшую выборку, и только один раз наткнулся на ошибку 405),
    или
  • билд 4270 подправить (это вам как продавцам Маркета и авторам - виднее).

С билдом 4260 все в порядке.

-----------------------

Sergey Golubev #:

Интересно. Спасибо большое!

 

Уважаемые разработчики!

Занимаясь машинным обучением, приходится работать с большими табличными данными, данные приходится хранить в массиве, соответственно для построчной обработки можно быстро копировать диапазон массива, что очень хорошо, однако, часто нужно работать со столбцами этой виртуальной таблицы в массиве, и тут приходится крутить циклы - представьте, что нужно пройтись по 20000 столбцам в каждом по 30000 строк - это получается очень затратно! Поэтому, может есть возможность добавить транспонирование массива в язык MQL5? Может можно на более низком уровне как то быстро менять адресацию?

Знаю про матрицы, но работать приходится часто с данными uchar и bool, а матрицы не работают с этими типами данных. И перекидывание из массива в матрицу данных приводит к увеличению затрачиваемой памяти, что так же немаловажно при работе с большими данными.

 
Evgeniy Kravchenko #:

Исправлено в бета билде 4272 (а у кого-то сразу бета билд 4274).
В любом случае - исправлено в последней бете: см посты в конце этой страницы https://www.mql5.com/en/forum/465339/page4
При возникновении ошибки (например переполнение массива) процесс отладки останавливается. Почему?
Раньше можно было в момент ошибки посмотреть содержимое переменных. Сейчас нет. 
Очень сильно усложняется разработка из-за этого.


 

 

Рекомендация по сервису Фриланс, замените название Разработчик, Разработчику на Исполнитель.

Когда заказываешь текст и что то иное связанное не с программированием Разработчик пишется странновато. 

Исполнитель - универсальное слово...

 
Vladimir Pastushak #:

Рекомендация по сервису Фриланс, замените название Разработчик, Разработчику на Исполнитель.

Когда заказываешь текст и что то иное связанное не с программированием Разработчик пишется странновато. 

Исполнитель - универсальное слово...

Есть негативная окраска сего наименования: "Они там исполняют"

 
Есть способ объявлять переменные только 1 раз внутри цикла for, чтобы при повторном выполнении цикла они не объявлялись заново?
