Ошибки, баги, вопросы - страница 3517
Кто-нибудь видел WinAPI-решение подключения к заданной точке торгового сервера?
Я бы поиграл с файрволом, (D)NAT'ом и/или маршрутизацией. Но мне проще, я на Линуксе. Есть ли такие возможности в винде, не в курсе.
Это же ни к чему, если руками можно выбирать нужную точку. Просто нужно автоматизировать ручной выбор.
Не скачивается приложение
вот такая ошибка, подскажите как исправить
MQL5 Market failed send request downloading product '' [405]
Есть ветка на англоязычном форуме, и там просто провели эксперимент, и выяснили, что некоторые продукты дают эту ошибку 405 в случае с МТ5 билд 4270. Но те же продукты загружаются без ошибки на МТ5 билд 4260 (читать тут со второй страницы: https://www.mql5.com/en/forum/465339/page2).
С билдом 4260 все в порядке.
Интересно. Спасибо большое!
Уважаемые разработчики!
Занимаясь машинным обучением, приходится работать с большими табличными данными, данные приходится хранить в массиве, соответственно для построчной обработки можно быстро копировать диапазон массива, что очень хорошо, однако, часто нужно работать со столбцами этой виртуальной таблицы в массиве, и тут приходится крутить циклы - представьте, что нужно пройтись по 20000 столбцам в каждом по 30000 строк - это получается очень затратно! Поэтому, может есть возможность добавить транспонирование массива в язык MQL5? Может можно на более низком уровне как то быстро менять адресацию?
Знаю про матрицы, но работать приходится часто с данными uchar и bool, а матрицы не работают с этими типами данных. И перекидывание из массива в матрицу данных приводит к увеличению затрачиваемой памяти, что так же немаловажно при работе с большими данными.
В любом случае - исправлено в последней бете: см посты в конце этой страницы https://www.mql5.com/en/forum/465339/page4
При возникновении ошибки (например переполнение массива) процесс отладки останавливается. Почему?
Раньше можно было в момент ошибки посмотреть содержимое переменных. Сейчас нет.
Очень сильно усложняется разработка из-за этого.
Рекомендация по сервису Фриланс, замените название Разработчик, Разработчику на Исполнитель.
Когда заказываешь текст и что то иное связанное не с программированием Разработчик пишется странновато.
Исполнитель - универсальное слово...
Есть негативная окраска сего наименования: "Они там исполняют"