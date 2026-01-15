Ошибки, баги, вопросы - страница 3225
3391
При повторном запуске скрипта SEEK_END не смещает позицию.
SEEK_SET так же не работает, плюс после SEEK_SET перестаёт открываться созданный файл через навигатор МЕ
Или я что не так делаю?
Всегда одна строчка в файле
добавьте флаг FILE_READ
Действительно, странное поведение.
bands_period
а ma_period. В shift то-же
В чем причина ошибки компиляции? (в c++ компилируется без ошибок)
b3401
Пишет "Подписка не удалась"
В учётку вошёл на МТ-4, баланс там виден. Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
Но бывает так, что пользователь находится в Евросоюзе (или использует сторонний VPS с их IP), то тогда стоимость подписки увеличивается на налоги там (в тех странах, где это есть (VAT например).
То есть, может вам баланса не хватило ...
Здравствуйте, подскажите как изменить свойства объектов истории сделок, чтобы отправить их на задний план инфопанели? Когда инфопанель запущена первый раз - все нормально, она спереди. После совершения сделки, объекты сделок накладываются сверху.