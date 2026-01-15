Ошибки, баги, вопросы - страница 3225

Оповещения "Обновление заказа" во фрилансе скрипты сайта отправляют часов через 6-7. Это по дате создания письма
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   ResetLastError();
   int handle = FileOpen("Export.csv", FILE_WRITE|FILE_CSV);
   
   if(handle != INVALID_HANDLE)
   {
      FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
      FileWrite(handle, TimeGMT(), Symbol(), EnumToString(_Period));
      FileClose(handle);
      
      Comment("FileOpen OK");
      Sleep(1000);
      Comment("");
   }
   else 
      Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

  
}//End OnStart

3391
При повторном запуске скрипта SEEK_END не смещает позицию.
SEEK_SET так же не работает, плюс после SEEK_SET перестаёт открываться созданный файл через навигатор МЕ
Или я что не так делаю?

Всегда одна строчка в файле

2022.08.14 16:28:37     LJ      PERIOD_M1
 
добавьте флаг FILE_READ

 
Действительно, странное поведение. 

 
Здравствуйте. В подсказке пишет не 

bands_period

 а    ma_period. В shift то-же



 

В чем причина ошибки компиляции?  (в c++ компилируется без ошибок)

b3401

class A {};
template <typename T> class B {};

class C
  {
public:
   template <typename Y>
   void              func(B<Y> & p) {}
  };

void OnStart()
  {
   B<const A> b;
   C c;
   c.func(b);     //compile error
//'b' - parameter conversion not allowed
//void C::func(C::B<Y>&)
  }
 
Приветствую, подскажите пожалуйста, почему не могу подписаться на счёт трейдера?

Пишет "Подписка не удалась"
В учётку вошёл на МТ-4, баланс там виден. Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
 
Вот скрин
Файлы:
photo_2022-08-17_16-38-34.jpg  39 kb
 
neckrich #:
Приветствую, подскажите пожалуйста, почему не могу подписаться на счёт трейдера?

Пишет "Подписка не удалась"
В учётку вошёл на МТ-4, баланс там виден. Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
Если мое мнение - то там не написано почему не удалась.
Но бывает так, что пользователь находится в Евросоюзе (или использует сторонний VPS с их IP), то тогда стоимость подписки увеличивается на налоги там (в тех странах, где это есть (VAT например).
То есть, может вам баланса не хватило ...
 

Здравствуйте, подскажите как изменить свойства объектов истории сделок, чтобы отправить их на задний план инфопанели? Когда инфопанель запущена первый раз - все нормально, она спереди. После совершения сделки, объекты сделок накладываются сверху.


UPD: сделал костыли - перерисовка. Что рисуется последним, то и сверху. Другое пока не придумал.
