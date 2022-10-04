МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы
при чем такой глюк давно,
в тестере можно передвинуть какой нибудь уровень стопа :-)
раньше просто слышал звук изменения позиция или открытия, не обращал внимания, сегодня увидел как с тестера стратегий - открыл сделку на торговом счету
Это не глюк, а непонимание принципов работы терминала.
Вы хотите сказать что я не понимаю принцип работы программы, и так и должно быть в принципе? :-)
Т.е.
Новичок, который открыл терминал - запустил тест на визуализации нажал правую кнопку - увидел выставить байлимит или селлимит, думает
"а ну ка", "попробую, может в тестере можно так торговать"
, нажал, услышал звук, - сделки нет.
пробует еще и еще,
плюнув отключает терминал,
через день два открывает терминал а у него непонятные сработанные сделки,
Это нормально?
Что-то я не могу понять..........
Будет исправлено.
Спасибо за замечание. Будет исправлено в следующем билде.
Вы хотите сказать что я не понимаю принцип работы программы, и так и должно быть в принципе? :-)
Т.е.
Новичок, который открыл терминал - запустил тест на визуализации нажал правую кнопку - увидел выставить байлимит или селлимит, думает
, нажал, услышал звук, - сделки нет.
пробует еще и еще,
плюнув отключает терминал,
через день два открывает терминал а у него непонятные сработанные сделки,
Это нормально?
Что-то я не могу понять..........
Оно просто так есть и все. Не знаю, что там за новички, все когда-то были новичками, но мне почему-то было сразу понятно, что сделка будет выполнена не в тестере а на счете.
Этой особенности лет 15, но никто до сего момента не считал это багом.
Оно просто так есть и все. Не знаю, что там за новички, все когда-то были новичками, но мне почему-то было сразу понятно, что сделка будет выполнена не в тестере а на счете.
понятно то понятно. с точки зрения человека, который знает терминал вдоль и поперек.
Я лично никогда не нажимал эту кнопку специально. Ибо менюшка правой кнопкой - такая же как на реале.
Но сегодня нажал случайно, просто график крутил, а пальцы так и стремятся что то по нажимать, и случайно нажал - услышал звук - думаю оПА, новая фишка, в тестере можно торговать теперь кнопками...
чисто случайно увидел, и как бы и прошел мимо, ибо больше бы не нажимал. Но для новчика это будет убийственно. Особенно, когда он будет использовать твои купленные продукты, а потом сломя голову будешь выяснять откуда открылся байлимит в реале..
Этой особенности лет 15, но никто до сего момента не считал это багом.
насколько я помню фишки с открытия сделки с правой кнопки лет 5 назад не было. или я не смотрел? :-)
спецом открыл терминал 2013 года:
нет такой фишки
хотя может потому что нет подключения к серверу..... никогда этой кнопкой не пользовался и просто не помню ее в памяти. Спорить не буду
Купил слабенький Mini-pc, внутри Сeleron. Три одновременно запущенных терминалах (Build 1031) съедают 30-50% процессорного времени. Это без запущенных советников и с одним открытым графиком.
Даже в выходной, когда нет котировок, да и с выключенной сетью нагрузка на CPU около 10% от каждого терминала.
Всевозможные штатные настройки для снижения нагрузки испробовал - не помогает.
Кто подскажет, в каком билде еще не было такого неоправданного потребления ресурсов?
Купил слабенький Mini-pc, внутри Сeleron. Три одновременно запущенных терминалах (Build 1031) съедают 30-50% процессорного времени. Это без запущенных советников и с одним открытым графиком.
Даже в выходной, когда нет котировок, да и с выключенной сетью нагрузка на CPU около 10% от каждого терминала.
Всевозможные штатные настройки для снижения нагрузки испробовал - не помогает.
Кто подскажет, в каком билде еще не было такого неоправданного потребления ресурсов?
посмотрите мою тему: там есть решение, которое иногда помогает. Мне помогло https://www.mql5.com/ru/forum/99230
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Уважаемая администрация,
В терминале МТ4 обнаружил очень серьезный глюк, который может навредить торговле.
В тестере стратегий - в режиме визуализации:
Бывают ситуации когда прокручиваешь график,
режим визуализатора:
нажимаю кнопку BuyLimit и ордер открывается на торговом счете:
При чем он опирается на текущие цены (не дает поставить если цены неправильные)
в торговом журнале сервера есть записи: