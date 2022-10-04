МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы

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Уважаемая администрация, 

В терминале МТ4 обнаружил очень серьезный глюк, который может навредить торговле.

 

В тестере стратегий - в режиме визуализации:

 

Бывают ситуации когда прокручиваешь график,

  • нажимаешь правую кнопку - и ,
  • Ты можешь в тестере стратегий нажать кнопку -
  • Выставить Байлимит,
  • и он откроется на реальном графике.

 

 режим визуализатора:

 

 

нажимаю кнопку BuyLimit и ордер открывается на торговом счете:

 

 

 

 

При чем он опирается на текущие цены (не дает поставить если цены неправильные)

 

 

в торговом журнале сервера есть записи:

 

 

при чем такой глюк давно, 

в тестере можно передвинуть какой нибудь уровень стопа :-)

раньше просто слышал звук изменения позиция или открытия, не обращал внимания, сегодня увидел как с тестера стратегий - открыл сделку на торговом счету  

 
Это не глюк, а непонимание принципов работы терминала.
 
Dmitry Fedoseev:
Это не глюк, а непонимание принципов работы терминала.

Вы хотите сказать что я не понимаю принцип работы программы, и так и должно быть в принципе? :-) 

Т.е.

Новичок, который открыл терминал - запустил тест на визуализации нажал правую кнопку - увидел выставить байлимит или селлимит, думает

"а ну ка", "попробую, может в тестере можно так торговать"

, нажал, услышал звук, - сделки нет.

пробует еще и еще,

 

плюнув отключает терминал,

через день два открывает терминал а у него непонятные сработанные сделки,

Это нормально?  

Что-то я не могу понять.......... 

 

Будет исправлено. 

Support Team 2017.01.31 09:08

Спасибо за замечание. Будет исправлено в следующем билде. 

 
Vladislav Andruschenko:

Вы хотите сказать что я не понимаю принцип работы программы, и так и должно быть в принципе? :-) 

Т.е.

Новичок, который открыл терминал - запустил тест на визуализации нажал правую кнопку - увидел выставить байлимит или селлимит, думает

, нажал, услышал звук, - сделки нет.

пробует еще и еще,

 

плюнув отключает терминал,

через день два открывает терминал а у него непонятные сработанные сделки,

Это нормально?  

Что-то я не могу понять.......... 

Оно просто так есть и все. Не знаю, что там за новички, все когда-то были новичками, но мне почему-то было сразу понятно, что сделка будет выполнена не в тестере а на счете.  

Этой особенности лет 15, но никто до сего момента не считал это багом. 

 
Dmitry Fedoseev:
Оно просто так есть и все. Не знаю, что там за новички, все когда-то были новичками, но мне почему-то было сразу понятно, что сделка будет выполнена не в тестере а на счете.  

понятно то понятно. с точки зрения человека, который знает терминал вдоль и поперек.

Я лично  никогда не нажимал эту кнопку специально. Ибо менюшка правой кнопкой - такая же как на реале. 

Но сегодня нажал случайно, просто график крутил, а пальцы так и стремятся что то по нажимать, и случайно нажал - услышал звук - думаю оПА, новая фишка, в тестере можно торговать теперь кнопками...

 

чисто случайно увидел, и как бы и прошел мимо, ибо больше бы не нажимал. Но для новчика это будет убийственно. Особенно, когда он будет использовать твои купленные продукты, а потом сломя голову будешь выяснять откуда открылся байлимит в реале..

 
Dmitry Fedoseev:


Этой особенности лет 15, но никто до сего момента не считал это багом. 

 

насколько я помню фишки с открытия сделки с правой кнопки лет 5 назад не было. или я не смотрел? :-)  

 

спецом открыл терминал 2013 года:

 

 

нет такой фишки 

 

хотя может потому что нет подключения к серверу..... никогда этой кнопкой не пользовался и просто не помню ее в памяти. Спорить не буду 

 

кстати вот еще прикол,

открыл терминал старенький 509 билда,

открыл счет,

а он не обновляется :-)

 

[Удален]  

Купил слабенький Mini-pc, внутри Сeleron. Три одновременно запущенных терминалах (Build 1031) съедают 30-50% процессорного времени. Это без запущенных советников и с одним открытым графиком

Даже в выходной, когда нет котировок, да и с  выключенной сетью нагрузка на CPU около 10% от каждого терминала. 

Всевозможные штатные настройки для снижения нагрузки испробовал - не помогает.

Кто подскажет, в каком билде еще не было такого неоправданного потребления ресурсов?

 
Blackster:

Купил слабенький Mini-pc, внутри Сeleron. Три одновременно запущенных терминалах (Build 1031) съедают 30-50% процессорного времени. Это без запущенных советников и с одним открытым графиком

Даже в выходной, когда нет котировок, да и с  выключенной сетью нагрузка на CPU около 10% от каждого терминала. 

Всевозможные штатные настройки для снижения нагрузки испробовал - не помогает.

Кто подскажет, в каком билде еще не было такого неоправданного потребления ресурсов?

посмотрите мою тему: там есть решение, которое иногда помогает. Мне помогло https://www.mql5.com/ru/forum/99230 

Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО
Загрузка процессора на МТ5 = 15-50 %, SVChost, Обновление Windows: РЕШЕНО
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Всем привет друзья. Хотелось бы узнать у Вас. в каких случаях у Вас загрузка процессора от терминала мт5 достигает до 50...
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