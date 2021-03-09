Иногда возникает необходимость проверок, успевает ли советник/индикатор выполнять свои действия. Одним из возможных критериев такого расчета является длительность выполнения расчетов от общего времени.





Например, если новый тик приходит раз в секунду, и OnTick вычисляется 150 мс, то вычислительная нагрузка равна 15%. Однако, если нагрузка подбирается к 50%, то тики, которые будут приходить два раза в секунду, не будут успевать обрабатываться.





Библиотека позволяет наглядно оценить данный критерий выполнения программы (или ее частей) и предупредить о возникновении повышенной нагрузки. Такая информация может показать наличие слабых сторон алгоритма, лагов VPS и т.д.





Пример.



#define USAGE_ALERT 50 #include <fxsaber\Usage\Usage.mqh> const int Init = EventSetTimer ( 1 ); void OnTimer () { _USAGE static int i = 0 ; Sleep (( int )( MathAbs ( MathSin ( M_PI * i++ / 20 )) * 500 )); USAGE::GraphCreate(); } void OnTick () { _USAGE } void OnDeinit ( const int ) { USAGE::GraphDelete(); }

В результате выполнения этого кода будет строиться интерактивный график вычислительной нагрузки.





Этот график можно перемещать мышкой в удобное место чарта. Но важнее наличие срабатывания Алертов. Вот они.





В логи выводится подробная информация в виде распечатки массива значений, что видны на графике нагрузки.

2021.03 . 09 03 : 29 : 24.010 Usage_Example (EURUSD,M1) Alert : Usage ( 51.8 %) >= 50 % 2021.03 . 09 03 : 29 : 24.010 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 0 ] 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530 8.18690 2.13160 10.40100 15.99850 23.86960 30.76880 36.25110 2021.03 . 09 03 : 29 : 24.010 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 15 ] 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960 9.58030 2.24770 2021.03 . 09 03 : 29 : 24.738 Usage_Example (EURUSD,M1) Alert : Usage ( 52.8 %) >= 50 % 2021.03 . 09 03 : 29 : 24.738 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 0 ] 52.84770 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530 8.18690 2.13160 10.40100 15.99850 23.86960 30.76880 2021.03 . 09 03 : 29 : 24.738 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 15 ] 36.25110 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960 9.58030 2021.03 . 09 03 : 29 : 25.756 Usage_Example (EURUSD,M1) Alert : Usage ( 50.7 %) >= 50 % 2021.03 . 09 03 : 29 : 25.756 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 0 ] 50.73730 52.84770 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530 8.18690 2.13160 10.40100 15.99850 23.86960 2021.03 . 09 03 : 29 : 25.756 Usage_Example (EURUSD,M1) [ 15 ] 30.76880 36.25110 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960





Особенности.

