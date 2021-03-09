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Usage - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\fxsaber\
Usage_Example.mq5 (0.5 KB) просмотр
\MQL5\Include\fxsaber\Usage\
Usage.mqh (9.95 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Иногда возникает необходимость проверок, успевает ли советник/индикатор выполнять свои действия. Одним из возможных критериев такого расчета является длительность выполнения расчетов от общего времени.


Например, если новый тик приходит раз в секунду, и OnTick вычисляется 150 мс, то вычислительная нагрузка равна 15%. Однако, если нагрузка подбирается к 50%, то тики, которые будут приходить два раза в секунду, не будут успевать обрабатываться.


Библиотека позволяет наглядно оценить данный критерий выполнения программы (или ее частей) и предупредить о возникновении повышенной нагрузки. Такая информация может показать наличие слабых сторон алгоритма, лагов VPS и т.д.


Пример.

    #define USAGE_ALERT 50 // Порог срабатывания Алерта.

#include <fxsaber\Usage\Usage.mqh> // Расчет нагрузки.

const int Init = EventSetTimer(1);

void OnTimer()
{
  _USAGE // Расчет нагрузки.

  static int i = 0;
  
  Sleep((int)(MathAbs(MathSin(M_PI * i++ / 20)) * 500)); // Симуляция длительных расчетов.

  USAGE::GraphCreate(); // Вывели график нагрузки.
}

void OnTick()
{
  _USAGE // Расчет нагрузки.
}

void OnDeinit( const int )
{
  USAGE::GraphDelete(); // Удалили график нагрузки.
}

    В результате выполнения этого кода будет строиться интерактивный график вычислительной нагрузки.


    Этот график можно перемещать мышкой в удобное место чарта. Но важнее наличие срабатывания Алертов. Вот они.


    В логи выводится подробная информация в виде распечатки массива значений, что видны на графике нагрузки.

    2021.03.09 03:29:24.010 Usage_Example (EURUSD,M1)       Alert: Usage (51.8%) >= 50%
2021.03.09 03:29:24.010 Usage_Example (EURUSD,M1)       [ 0] 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530  8.18690  2.13160 10.40100 15.99850 23.86960 30.76880 36.25110
2021.03.09 03:29:24.010 Usage_Example (EURUSD,M1)       [15] 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960  9.58030  2.24770
2021.03.09 03:29:24.738 Usage_Example (EURUSD,M1)       Alert: Usage (52.8%) >= 50%
2021.03.09 03:29:24.738 Usage_Example (EURUSD,M1)       [ 0] 52.84770 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530  8.18690  2.13160 10.40100 15.99850 23.86960 30.76880
2021.03.09 03:29:24.738 Usage_Example (EURUSD,M1)       [15] 36.25110 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960  9.58030
2021.03.09 03:29:25.756 Usage_Example (EURUSD,M1)       Alert: Usage (50.7%) >= 50%
2021.03.09 03:29:25.756 Usage_Example (EURUSD,M1)       [ 0] 50.73730 52.84770 51.78140 49.21200 45.15360 41.55980 35.82600 30.26070 23.47220 16.10530  8.18690  2.13160 10.40100 15.99850 23.86960
2021.03.09 03:29:25.756 Usage_Example (EURUSD,M1)       [15] 30.76880 36.25110 40.39270 45.34070 47.41340 51.04420 50.82700 51.77690 49.26530 45.55750 42.21760 36.19310 30.31490 23.78170 15.12960


    Особенности.

    • Не используются DLL, подходит для Маркета.
    • Кроссплатформенная: MT4/5.
    • Можно замерять только определенные части кода.
    • Размеры и прозрачность графика может меняться.
    • Замер нагрузки происходит постоянно, вне зависимости, строится график или нет.
    • Чистые замеры (без построения графика) потребляют минимальное количество вычислительных ресурсов.

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