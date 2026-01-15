Ошибки, баги, вопросы - страница 3443
FileIsExist () предназначен только для проверки существования файла? Раньше это работало и для проверки существования папки, а теперь нет.
Вот такой код:
выдаёт следующий результат после трёх запусков:
Создадим папку
true
Создадим папку
true
Создадим папку
true
По логам понимаю, что FileIsExist () не видит ранее созданную папку.
Ошибка при компиляции:
MQL путает макрос и оператор
Не вижу ошибки. В примере везде после строки определения макроса слово delete - макрос. И только макрос.
FileIsExist
Да, действительно.
Посмотрел в своих старых кодах и раньше это работало года 3 назад, не обратил внимания, что я делал ещё проверку на ошибку 5018, которая как раз и говорила что это папка.
Отбой.
Макрос определен в параметрической форме - соответственно скобки - это неотъемлимая его часть. А без скобок - это и не макрос вовсе. Вот подобный, работающий на MQL пример:Соответственно:
Зашел на сайт с классического firefox, но попытка залогиниться с браузера Palemoon (портативный браузер, разновидность firefox) или Comodo IceDragon (также портативный, на базе firefox 65.0.2) - получаю ошибку "Неверный логин или пароль". С чем это может быть связано? С другими сайтами таких проблем не было.
Путаете функцию с макросом. Макрос - это условная замена в исходнике, почти как в текстовом редакторе по CTRL+H.
А в С++ тоже путают? - там нет ошибок в этом примере
По мне - так это Вы путаете параметрический и непараметрический макросы
ЗДРАВСТВ КАКУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАК ВОСТАНОВИТЬ СВОЙ АКАУНТ ЕСЛИ НЕТ ДОСТУПА К СТАРОЙ ПОЧТЕ НЕ ПОРОЛЯ НЕ ЛОГИНА НЕ ПОМНЮ НАЗВАНИЕ ПОЧТЫ ТОЛЬКО ОСТАЛОСЬ
Внизу страницы "Контакты и обращения". Создайте заявку в Сервисдеск.