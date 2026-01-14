Ошибки, баги, вопросы - страница 1566

Artyom Trishkin:
yyyy - четыре знака года,
mm - два знака месяца,
dd - два знака дней,
hh - два знака часов,
mm - два знака минут.

А вот mi - один знак минут и один знак чего? Мне показалось, что индекса цикла.
Так что не выдумывайте стандартов сокращения форматов времени, пожалуйста. Не нужно смуты...

Вспомним с чего я начал эту тему. Дело не в том, чтобы менять формат, а в том что в документации MQL4 TimeToString() и TimeToStr() надо бы подправить неточность (рисунок ниже), не более.


 
Alexey Kozitsyn:
Разработчики, пожалуйста, поправьте отображение избранного! Звезды не видно:)
Обратили, скоро исправим.
 
Maxim Khrolenko:
MQL4. TimeToString() и TimeToStr(). В параметрах 2-го аргумента написано "TIME_MINUTES получает результат в форме " hh:mm "" и  "TIME_SECONDS получает результат в форме " hh:mm:ss "". Надо бы подправить на " hh:mi " и " hh:mi:ss "
"Ну и зануда же ты, родной" (с) Исправим
 
Rashid Umarov:
"Ну и зануда же ты, родной" (с) Исправим
Ни в коем случае не исправляйте! Это неправильно. Формат времени задается как "yyyy.MM.dd hh:mm:ss". MM большое - месяц, mm (маленькое) - минуты, ss - секунды. Как правило большое MM игнорируется и вместо него ставиться маленькое, т.к. по контексту видно, что речь идет о месяце.
 
Vasiliy Sokolov:
Ни в коем случае не исправляйте! Это неправильно. Формат времени задается как "yyyy.MM.dd hh:mm:ss". MM большое - месяц, mm (маленькое) - минуты, ss - секунды. Как правило большое MM игнорируется и вместо него ставиться маленькое, т.к. по контексту видно, что речь идет о месяце.
hh24?
 
Vasiliy Sokolov:
Ни в коем случае не исправляйте! Это неправильно. Формат времени задается как "yyyy.MM.dd hh:mm:ss". MM большое - месяц, mm (маленькое) - минуты, ss - секунды. Как правило большое MM игнорируется и вместо него ставиться маленькое, т.к. по контексту видно, что речь идет о месяце.
Поздно, Слава заставил
 
Slawa:
hh24?

hh -> 12; HH -> 24;

Slawa:
hh24?
Вот хорошая спецификация: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx
Custom Date and Time Format Strings
Custom Date and Time Format Strings
  • docs.microsoft.com
A date and time format string defines the text representation of a DateTime or DateTimeOffset value that results from a formatting operation . It can also define the representation of a date and time value that is required in a parsing operation in order to successfully convert the string to a date and time. A custom format string consists of...
 
Rashid Umarov:
"Ну и зануда же ты, родной" (с) Исправим
Ладно, если что-нибудь еще найду (а найду обязательно), то буду писать в сервисдеск.
 
Maxim Khrolenko:
Ладно, если что-нибудь еще найду (а найду обязательно), то буду писать в сервисдеск.
Не надо в сервисдеск. Пишите лучше куда-нибудь в другое место.
 
Vasiliy Sokolov:
Не надо в сервисдеск. Пишите лучше куда-нибудь в другое место.
А чем это место: Ошибки, баги, вопросы плохое?
