Ошибки, баги, вопросы - страница 1552
Что в Вашем понимании "цвета по умолчанию"? В общем нужно подробнее: как задаёте цвета, что получаете во вкладке "цвета". Что происходит перед компиляцией (что меняете в коде) и что получаете после компиляции.
"цвета по умолчанию" - это те цвета, которые прописаны в коде индикатора.
открываю параметры индикатора, во вкладке "цвета" меняю цвет, цвет индикатора меняется
а потом если даже ничего в коде не менять и откомпилировать индикатор, то измененный цвет сбрасывается на первоначальный
MQL4. Для MathTan() написано, что если аргумент "... больше или равен 263 или меньше или равен -263, то происходит потеря значения и функция возвращает неопределенное число".
Код:
Результат:
Не понятно, где тут функция возвращает неопределенные числа.
Подскажите пожалуйста, как привязать цвет к определенной валюте?
Что бы во вкладке "Цвета" вместо порядковых номеров была указана определенная валюта.
Во вкладке "Входные параметры" в одном параметре указываются валюты через запятую USD,EUR,GBP,CHF,CAD,JPY
и надо что бы не зависимо от их порядка, цвет валюты был всегда один и тот же.
В справке очепятка
Запись выражений с использованием перегруженных операций упрощает восприятие исходного кода, так как более сложная реализация сокрыта. <<<
А что, теперь и во фрилансе замораживаются средства на 7 суток после выполнения работы?
Не было такого совсем недавно. Задерживали в маркете.
Нет, ну поначалу, когда ввели эту задержку, то и во фрилансе задерживали, потом, когда люди стали задавать вопросы по поводу целесообразности этой проверки после того, как пройдены все этапы работы, эту задержку семидневную убрали.
Теперь опять ввели? Или это глюк какой-то?
Только начало отсчёта переносили с шага оплаты на шаг заморозки, совсем не убирали