Ошибки, баги, вопросы - страница 307
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При попытке потестировать на usdjpy выдает вот такое сообщение:
и похоже до бесконеяности, когда дошло до 3000 выключил. Тестирование пытался включить на промежутке 2010.10.01 - 2010.10.10, только цены открытия.
bild 401
А также не получается запустить другого удаленного агента, вот лог:
тоже наблюдал вчера подобную картину... похоже на то, что вся история перегружалась и видимо были при этом какие-то проблемы.
я вроде дождался окончания процесса или перезагружал терминал.
вчера обнаружил интересный момент. после перекомпиляции эксперта, изменения не работают в тестере пока не перезапустишь терминал - вот это жесть!!!
Полностью поддерживаю - может в сервисдеск?. (по сто раз его закрываю)
Со вчерашнего дня эксперты начали жить своей цифровой жизнью.
При тестировании выдаёт случайный фокус... То каким то магическим способом пропускает функцию OnInit() то выдаёт ошибку array out of range в функции DeInit().
фишка в том что с одними и теми же параметрами он может запустится и прогнать весь тест, а может и вылететь.
Вот задача: сделать параметр индикатора динамичным, при закрытии позиции меняем один из параметров индикатора, вот и вся задачка.
Теперь мое решение:
Могу сказать что этот код работает т.к. тестирование показывает другой результат, но непонятно почему работает т.с. через раз, в логе просмотрел - 1 неделю все работает как нужно, потом зацикливается и выдает одни и те же значения в буфер, хотя это невозможно (2 недели одинаковые значения в логе тестера), если не зацикливается то просто пишет ошибку:
сообщение через Alert
Насколько я смог понять, советник при появлении нового бара создаёт хендл некоего индикатора и одновременно требует скопировать буферы этого индикатора. Но при этом не проработана ситуация, при которой для расчёта индикаторных буферов может потребоваться некоторое время. Иными словами, хендл индикатора может быть успешно создан, но индикаторные буферы ещё не рассчитаны.
Да согласен - поэтому попробовал такую конструкцию:
Покась работает! Благодарю за помощь
Но время от времени выдает всетаки:
Да согласен - поэтому попробовал такую конструкцию:
Покась работает! Благодарю за помощь
Но время от времени выдает всетаки:
Ну правильно. У Вас функция proverkaHANDLA() является самостоятельным блоком, который внутри себя однократно обращается к CopyBuffer(). Соответственно, если буферы не рассчитаны, всегда будет выскакивать алёрт. Пока что Ваша функция proverkaHANDLA() ситуацию "хендл создан, а индикаторные буферы ещё не рассчитаны" не обрабатывает, а игнорирует.
Такая конструкция пропускает случаи, когда "хендл создан, а индикаторные буферы ещё не рассчитаны". Поскольку сама конструкция вызывается один раз за период, можно ещё попробовать многократное обращение к функциям CopyBuffer(). Т.е. если CopyBuffer()<0, то повторять обращение к функциям, пока позволяет выбранный период (в пределах выбранного периода времени).
то есть пока CopyBuffer>0 мы его рассчитываем, а новый параметр (Close())
появляются при закрытии позиции. То есть нужно через While зациклить. Выходит так.