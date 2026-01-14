Ошибки, баги, вопросы - страница 303
напишите плиз адрес сервера где у вас котировки
и спрэд есть хотяб с 2010 года. благодарю!
Вопрос к разработчикам:
Глобальные переменные клиентского терминала в режиме тестирования эксперта эмулируются каким-то образом или отсутствуют как класс?Спасибо.
Глобальные переменные в тестере торговых стратегий полностью работают.
Но при каждом тесте база глобальных переменных зануляется.
Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
В сервис-деск не добавляется к заявке #33778
Это опять на x64 платформе...
У меня вопрос, так как никогда не имел дело с 64-битными компиляторами - там какой-то особенный код? Почему столько ошибок именно в x64 версии? Чем они отличаются от x32 то?
Беру из раздела Справочник MQL5 / Основы языка / Функции вот эту функцию
Но компилятор во второй строчке выдаёт: '(' - semicolon is expected
Что это означает?
это формальная чловеческая невнимательность
в объявлении функции double а - буква "а" - кирилица, а в return (a + b) - буква "а" - латинница
разве у вас в редакторе эта буква не выделена розовым цветом?
это формальная человеческая невнимательность...
Вряд ли пояснения с такой характеристикой применимы к ситуации :) Символ исправлен был сразу в редакторе, как само собой разумеющееся. Ошибка выдаётся, когда курсор стоит перед открывающей круглой скобкой, а не перед символом 'a'. Будучи человечески внимательным, Вы должны были это заметить в процитированном комментарии компилятора.
Вопрос остался: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Пояснение. Вопрос возник не потому, что я сижу и тупо компилирую примеры из справочника, а потому, что при создании рабочей функции появляется сообщение об этой ошибке. Обращение к примеру из справочника ничего не изменило. Можно даже вобще убрать описание аргументов из заголовка - проблема остаётся.