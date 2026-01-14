Ошибки, баги, вопросы - страница 303

напишите плиз адрес сервера где у вас котировки

и спрэд есть хотяб с 2010 года. благодарю!

 

Вопрос к разработчикам:

Глобальные переменные клиентского терминала в режиме тестирования эксперта эмулируются каким-то образом или отсутствуют как класс?

Спасибо.
Глобальные переменные в тестере торговых стратегий полностью работают.

Но при каждом тесте база глобальных переменных зануляется.

 
Renat:

Глобальные переменные в тестере торговых стратегий полностью работают.

Но при каждом тесте база глобальных переменных зануляется.

Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
 

Нет. Тестирование производится вне клиентского терминала.
 

В сервис-деск не добавляется к заявке #33778


Это опять на x64 платформе...


У меня вопрос, так как никогда не имел дело с 64-битными компиляторами - там какой-то особенный код? Почему столько ошибок именно в x64 версии? Чем они отличаются от x32 то?

 

Беру из раздела Справочник MQL5 / Основы языка / Функции вот эту функцию

double                       // тип возвращаемого значения
linfunc (double а, double b)  // имя функции и список параметров
  {
                            // составной оператор
   return (a + b);           // возвращаемое значение
  }

 Но компилятор во второй строчке выдаёт:      '(' - semicolon is expected 

 Что это означает?

 
это формальная чловеческая невнимательность

в объявлении функции double а - буква "а" - кирилица,   а в return (a + b) - буква "а" - латинница

разве у вас в редакторе эта буква не выделена розовым цветом?

 
Настройте в МЕ Сервис -> Настройки -> Цвета -> Не ASCII символы, поставьте например Maroon. (цвет тёмный но резко отличается от чёрного).
 
sergeev:

это формальная человеческая невнимательность...

Вряд ли пояснения с такой характеристикой применимы к ситуации :) Символ исправлен был сразу в редакторе, как само собой разумеющееся. Ошибка выдаётся, когда курсор стоит  перед открывающей круглой скобкой, а не перед символом 'a'. Будучи человечески внимательным, Вы должны были это заметить в процитированном комментарии компилятора.

Вопрос остался: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136 

 

Пояснение. Вопрос возник не потому, что я сижу и тупо компилирую примеры из справочника, а потому, что при создании рабочей функции появляется сообщение об этой ошибке. Обращение к примеру из справочника ничего не изменило. Можно даже вобще убрать описание аргументов из заголовка - проблема остаётся.

