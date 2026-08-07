Ошибки, баги, вопросы - страница 306
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Если билды везде одинаковые, то попробуйте ещё поудалять папки tester\Agent-x.x.x.x-xxxx\bases (на удалённых агентах и локальных). Мне помагало, если я проводил оптимизацию на котировках MQ, а следующую - на котировках А-ри - иногда удалённые агенты также не хотели запускаться.
Очень зря сделали для сниппета for автоподстановку "uint" вместо "int". Новички часто попадаются на подобную удочку:
вместо uint может быть любое беззнаковое целое
Сегодня понял, что сделать параметры советника динамичными
нельзя в советнике, и советник с индюком в одном совместить
не получится.
Вообще никаких способов нет?
Сегодня понял, что сделать параметры советника динамичными нельзя в советнике, и советник с индюком в одном совместить не получится. Вообще никаких способов нет?
Вы лучше опишИте не свои выводы, а цели и задачи, которые пытаетесь решить.
Вы лучше опишИте не свои выводы, а цели и задачи, которые пытаетесь решить.
Это все правильно конечно. Вот задача:
сделать параметр индикатора динамичным, при закрытии позиции
меняем один из параметров индикатора, вот и вся задачка.
Теперь мое решение:
Могу сказать что этот код работает т.к. тестирование показывает другой результат, но непонятно
почему работает т.с. через раз, в логе просмотрел - 1 неделю все работает как нужно, потом
зацикливается и выдает одни и те же значения в буфер, хотя это невозможно (2 недели одинаковые значения
в логе тестера), если не зацикливается то просто пишет ошибку:
сообщение через Alert
Ошибка копирования буферов индикатора номер
Удаленные агенты перестали обновляться.
билд 401.
1) видимо пользователям МТ5 никогда не дождаться, когда разработчики добавят один переключатель на форму тестера и
напишут одну строчку кода с условием if... для того, чтобы при каждом прогоне не открывалось окно визуализации
хотя об этом просили неоднократно и многие пользователи в этой ветке много билдов назад.
2) восстановите, пожалуйста, вывод расчета оставшегося времени оптимизации в полноразмерном окне тестера (как это было в МТ4).
Очень зря сделали для сниппета for автоподстановку "uint" вместо "int". Новички часто попадаются на подобную удочку:
вместо uint может быть любое беззнаковое целое