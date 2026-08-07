Ошибки, баги, вопросы - страница 306

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Jager:
Если билды везде одинаковые, то попробуйте ещё поудалять папки tester\Agent-x.x.x.x-xxxx\bases (на удалённых агентах и локальных). Мне помагало, если я проводил оптимизацию на котировках MQ, а следующую - на котировках А-ри - иногда удалённые агенты также не хотели запускаться.
 
notused:
Если билды везде одинаковые, то попробуйте ещё поудалять папки tester\Agent-x.x.x.x-xxxx\bases (на удалённых агентах и локальных). Мне помагало, если я проводил оптимизацию на котировках MQ, а следующую - на котировках А-ри - иногда удалённые агенты также не хотели запускаться.
Если агентов десятки на разных компах, это не реально. По идее должно все работать без внешнего вмешательства.
 

Очень зря сделали для сниппета for автоподстановку "uint" вместо "int". Новички часто попадаются на подобную удочку:

 

for (uint i = 0; i < SomeObject.Count - 1; i++)

 вместо uint может быть любое беззнаковое целое

 
Почему-то довольно часто, после завершения работы оптимизатора, во вкадке "Результаты оптимизации" не активна строка контекстного меню "Запустить одиночное тестирование" и соответветственно клик левой кнопкой мыши по строке прохода  тоже к запуску не приводит.
 

Сегодня понял, что сделать параметры советника динамичными

нельзя в советнике, и советник с индюком в одном совместить

не получится.

Вообще никаких способов нет?

 
Im_hungry:

Сегодня понял, что сделать параметры советника динамичными нельзя в советнике, и советник с индюком в одном совместить не получится. Вообще никаких способов нет?

Вы лучше опишИте не свои выводы, а цели и задачи, которые пытаетесь решить. 

 
Yedelkin:

Вы лучше опишИте не свои выводы, а цели и задачи, которые пытаетесь решить. 

Это все правильно конечно. Вот задача:

сделать параметр индикатора динамичным, при закрытии позиции

меняем один из параметров индикатора, вот и вся задачка.

Теперь мое решение:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   vhandle=iCustom(NULL,0,"МТ5"); 
   if(vhandle<0)
     {
      Alert("Ошибка при создании индикаторов: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorRelease(vhandle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{ 
   if (isNewBar()==true)
     {
     ArraySetAsSeries(Sp1Buffer,true);
     ArraySetAsSeries(Sp2Buffer,true);
//----------------------
     vhandle=iCustom(NULL,0,"МТ5",Symbol1,100,Lots,Close());
     if(vhandle<0)
       {
        Alert("Ошибка при создании индиката: ",GetLastError());
       }
     if(CopyBuffer(vhandle,0,0,50,Sp1Buffer)<0 || CopyBuffer(vhandle,1,0,50,Sp2Buffer)<0)
       {
        Alert("Ошибка копирования буферов индикатора номер ошибки:",GetLastError());
       }
     }    
}
//+==================================================================+
int Close()
{
...
}


Могу сказать что этот код работает т.к. тестирование показывает другой результат, но непонятно

почему работает т.с. через раз, в логе просмотрел - 1 неделю все работает как нужно, потом

зацикливается и выдает одни и те же значения в буфер, хотя это невозможно (2 недели одинаковые значения

в логе тестера), если не зацикливается то просто пишет ошибку:

сообщение через Alert 

Ошибка копирования буферов индикатора номер
 

Удаленные агенты перестали обновляться.

2011.02.19 21:15:01     Tester  tester agent VPN  20 lvlaxim is failed
2011.02.19 21:15:01     VPN  20 lvlaxim connect closed
2011.02.19 21:15:01     Tester  tester agent VPN  20 lvlaxim cannot synchronized
2011.02.19 21:14:00     VPN  20 lvlaxim Old build 392 of Tester Agent. Attempt to update.
2011.02.19 21:14:00     VPN  20 lvlaxim authorized (agent build 392)
2011.02.19 21:13:59     VPN  20 lvlaxim connected

2011.02.19 19:08:29     VPN  20 lvlaxim connect closed
2011.02.19 19:08:29     Tester  tester agent VPN  20 lvlaxim cannot synchronized
2011.02.19 19:07:28     VPN  20 lvlaxim Old build 392 of Tester Agent. Attempt to update.
2011.02.19 19:07:28     VPN  20 lvlaxim authorized (agent build 392)
 
Voodoo_King:

билд 401.

1) видимо пользователям МТ5 никогда не дождаться, когда разработчики добавят один переключатель на форму тестера и

напишут одну строчку кода с условием if... для того, чтобы при каждом прогоне не открывалось окно визуализации

хотя об этом просили неоднократно и многие пользователи в этой ветке много билдов назад.

2) восстановите, пожалуйста, вывод расчета оставшегося времени оптимизации в полноразмерном окне тестера (как это было в МТ4).

Полностью поддерживаю - может в сервисдеск?. (по сто раз его закрываю)
 
notused:

Очень зря сделали для сниппета for автоподстановку "uint" вместо "int". Новички часто попадаются на подобную удочку:

 вместо uint может быть любое беззнаковое целое

   Спасибо будем знать
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