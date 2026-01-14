Ошибки, баги, вопросы - страница 304
Беру из раздела Справочник MQL5 / Основы языка / Функции вот эту функцию
Но компилятор во второй строчке выдаёт: '(' - semicolon is expected
Что это означает?
проверил по примеру из правки (с заменой первого передаваемого параметра). все ОК, ошибок не возникало не разу.
правильный пример для справки выглядит примерно так
Такое сообщение как у Вас лично смогу получить только в одном тесте, когда заменил первую фигурную скобку на круглую. Тогда вылезло вот такое сообщение
'(' - semicolon is expected (ожидается точка с запятой)
Если количество круглых скобок (правых и левых) не совпадает то появляется предупреждение
';' - unexpected token
'}' - semicolon is expected
PS
Если пытаться компилировать текущий пример (с русской "а") компилятор как и положено выдает ошибку
'a' - undeclared identifier
Не стоит додумывать за других то, чего нет :) Символ исправлен был сразу в редакторе, как само собой разумеющееся. Ошибка выдаётся, когда курсор стоит перед открывающей круглой скобкой, а не перед символом 'a'. Будучи человечески внимательным, Вы должны были это заметить в процитированном комментарии компилятора.
Вопрос остался: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Пояснение. Вопрос возник не потому, что я сижу и тупо компилирую примеры из справочника, а потому, что при создании рабочей функции появляется сообщение об этой ошибке. Обращение к примеру из справочника ничего не изменило. Можно даже вобще убрать описание аргументов из заголовка - проблема остаётся.
Да у него ошибка, скорее всего не связанная с этим примером....
Нужно весь код смотреть...
Букву в примере исправили, но именно такую ошибку получить не удалось. Можете предоставить полный код, чтобы мы могли воспроизвести?
Благодарю всех за внимание к вопросу! Дело в том, что какого-то "полного кода", который мог бы инициировать ошибку - не существует. Я просто решил проверить утверждение из учебника по С++ о том, что значение внешней переменной, которая передаётся в функцию в качестве аргумента, не может быть изменено функцией (или что-то в этом роде - в общем, из области самообразования). Создал примитивную функцию для проверки - компилятор выдаёт ошибку. Обратился к справочнику, скопировал пример, исправил в примере символ - всё равно та же ошибка. Пробовал вставлять функцию и в шаблон скрипта, и в шаблон эксперта - ошибка не меняется. Фактически, "полный код" состоит только из функции из примера, которая вставлена в пустое тело функции onTick() или onStart().
Вечером выложу такой псевдо-полный код, но не знаю, поможет ли. Попробую также перегрузить компьютер, так как он неделю использовался в режиме "переход в состояние сна и обратно".
Можете предоставить полный код, чтобы мы могли воспроизвести?
Как-то так воспроизводится.
Ну так Вы пытаетесь определить одну функцию внутри другой - это недопустимо. В разделе Вызов функции об этом сказано явно:
Функция может быть объявлена или описана в любом месте программы на глобальном уровне, то есть, вне других функций. Функция не может быть объявлена или описана внутри другой функции.
Ну так Вы пытаетесь определить одну функцию внутри другой - это недопустимо. В разделе Вызов функции об этом сказано явно:
Спасибо за разъяснение! Именно мой случай.
Теретические знания ещё не гарантируют правильность их применения на практике :) Мой недочёт.
Build 392.
При удалении графика он не попадает в список удаленных. Получается, что пункт меню "Файл">"Открыть удаленный" не работает.
Случайно закрыл (вместо разворачивания) график, надеялся увидеть в удаленных, а тут ...
Build 392.
При удалении графика он не попадает в список удаленных. Получается, что пункт меню "Файл">"Открыть удаленный" не работает.
Случайно закрыл (вместо разворачивания) график, надеялся увидеть в удаленных, а тут ...
Поставьте галочку
Некоторые агенты удаленно не запускаются, вот лог:
Хотя через localhost этот агент локально работает.
В чем может быть причина?