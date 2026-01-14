Ошибки, баги, вопросы - страница 302

Подскажите какой сервер выбрать где история котировок

и спрэда с 2008 года. Скачал ч вашего сайта установщик

МТ5, но все сервера перепробовал, дальше 2010,01,01

история не обновляется, пробовал историю удалять

из корневой папки - все то же.

Сервера пробовал стандартные - терминала
 
BZSP:

Скажите, по какому принципу принимается решение о выпуске нового билда?

Последнюю неделю мы занимались подготовкой к выпуску большого накопительного обновления для платформы MetaTrader 4, поэтому выпуск очередных билдов MetaTrader 5 немного затормозился.

Очередной билд МТ5 выйдет в ближайшие 2 дня (он уже на финальной стадии внутреннего тестирования).

 
Im_hungry:

Попробуйте увеличить максимальное количество баров на графике в настройках терминала и перезапустите терминал.
Renat:
Попробуйте увеличить максимальное количество баров на графике в настройках терминала и перезапустите терминал.
Пробовали, все то же, или глюк или незнаю что там еще.
Спасибо за ответ - обнадежили, сервер Альпари.


Мы тут давно выяснили что сервер Альпари это не то место где можно полноценно тестирование проводить.

Так на сервере разработчиков и тестируйте, для чемпионата насколько помню история загружалась с 2005 года.

Лично я тестировал советников с 2000 года.

В любом случае максимально качественную историю я встретил только тут (жаль только символов маловато)...

 

Господа, а кто-нибудь пробовал сравнивать результаты работы эксперта в реальном времени (например за неделю) с тем, что получается в результате прогона тестера на этом же периоде ?

Т.е. сначала работает эксперт неделю, потом тестер на этом же промежутке прогоняем с такими же параметрами и сравниваем список сделок. У меня результаты получаются сильно разные.
В реальности, отсутствует примерно половина сделок, причем в журнале не зарегистрировано каких-либо проблем для их открытия.

Voodoo_King:

Идея интересна, но думается месяц нужно как минимум чтобы сравнить.
 
Voodoo_King:

У меня в течение трех месяцев эксперт работает на демо (metaquotes). Результаты в тестере идентичны!
 
Хм... ладно, буду думать почему так. Может чего накопаю.

 
Спасибо понял. Я тоже так думаю.

Но у меня с этих серверов не получается историю закачать, уже все перепробовал,

как висел разрыв так и висит, удаляю из папки историю котировок, после мне не

грузит, пробовал скриптом с сайта этого но тоже самое, складывается мнение

что серваки где-то в Америке, по приоритету расставлены.

=======

В режиме тестера тоже не качает историю. А когда прописываешь сервер Альпари или Броко

все грузится моментом, а все эти не хотят дружить :-)


