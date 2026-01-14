Ошибки, баги, вопросы - страница 302
Подскажите какой сервер выбрать где история котировок
и спрэда с 2008 года. Скачал ч вашего сайта установщик
МТ5, но все сервера перепробовал, дальше 2010,01,01
история не обновляется, пробовал историю удалять
из корневой папки - все то же.Сервера пробовал стандартные - терминала
Скажите, по какому принципу принимается решение о выпуске нового билда?
Последнюю неделю мы занимались подготовкой к выпуску большого накопительного обновления для платформы MetaTrader 4, поэтому выпуск очередных билдов MetaTrader 5 немного затормозился.
Очередной билд МТ5 выйдет в ближайшие 2 дня (он уже на финальной стадии внутреннего тестирования).
Подскажите какой сервер выбрать где история котировок
Попробуйте увеличить максимальное количество баров на графике в настройках терминала и перезапустите терминал.
Спасибо за ответ - обнадежили, сервер Альпари.
Мы тут давно выяснили что сервер Альпари это не то место где можно полноценно тестирование проводить.
Подскажите какой сервер выбрать где история котировок
и спрэда с 2008 года. Скачал ч вашего сайта установщик
Так на сервере разработчиков и тестируйте, для чемпионата насколько помню история загружалась с 2005 года.
Лично я тестировал советников с 2000 года.
В любом случае максимально качественную историю я встретил только тут (жаль только символов маловато)...
Господа, а кто-нибудь пробовал сравнивать результаты работы эксперта в реальном времени (например за неделю) с тем, что получается в результате прогона тестера на этом же периоде ?
Т.е. сначала работает эксперт неделю, потом тестер на этом же промежутке прогоняем с такими же параметрами и сравниваем список сделок. У меня результаты получаются сильно разные.
В реальности, отсутствует примерно половина сделок, причем в журнале не зарегистрировано каких-либо проблем для их открытия.
У меня в течение трех месяцев эксперт работает на демо (metaquotes). Результаты в тестере идентичны!
Хм... ладно, буду думать почему так. Может чего накопаю.
Спасибо понял. Я тоже так думаю.
Но у меня с этих серверов не получается историю закачать, уже все перепробовал,
как висел разрыв так и висит, удаляю из папки историю котировок, после мне не
грузит, пробовал скриптом с сайта этого но тоже самое, складывается мнение
что серваки где-то в Америке, по приоритету расставлены.
=======
В режиме тестера тоже не качает историю. А когда прописываешь сервер Альпари или Броко
все грузится моментом, а все эти не хотят дружить :-)