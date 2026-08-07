Ошибки, баги, вопросы - страница 305

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Rosh:

Поставьте галочку


Спасибо! В MT4 сохранялось без вмешательства пользователя. Может, сделать Save deleted charts включенным по умолчанию?
 
Jager:

Некоторые агенты удаленно не запускаются, вот лог:

 

 Хотя через localhost этот агент локально работает.

В чем может быть причина?


Опишите подробнее.

У вас 2 штатных локальных + 2 (или более) удаленных агента на том же компьютере?

 
alexvd:

Опишите подробнее.

У вас 2 штатных локальных + 2 (или более) удаленных агента на том же компьютере?

Нет, не так.

У меня 3 компа, все в разных концах планеты. Все 3 компа объединены в сеть с помощью Comodo EasyVPN. Ко всем компам пинги есть, фаерволлы на всякий случай тоже пробовал отключать на всех компах. Со своего компа агенты на компе2 запускаются, а вот на компе3 агенты не запускаются, лог приведен выше. Хотя если агента на компе3 запускать локально (тоесть с компа3), то агент работает, даже если прописываешь IP который присвоен в сетке.

Что за ошибку выдает агент?

 
Есть позиция объемом  1 lot. Подскажите как рассчитать полученный профит при частичном закрытии позиции объемом 0,1 lot. Спасибо.
 
beginner:

PositionSelect(_Symbol);
профит при частичном закрытии=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)*(0,1 lot)/(1 lot);
без учёта свопа и комиссии.
 

билд 401.

1) видимо пользователям МТ5 никогда не дождаться, когда разработчики добавят один переключатель на форму тестера и

напишут одну строчку кода с условием if... для того, чтобы при каждом прогоне не открывалось окно визуализации.

хотя об этом просили неоднократно и многие пользователи в этой ветке много билдов назад.

2) восстановите, пожалуйста, вывод расчета оставшегося времени оптимизации в полноразмерном окне тестера (как это было в МТ4).

 
Swan:
без учёта свопа и комиссии.
Спасибо!
 

При попытке потестировать на usdjpy выдает вот такое сообщение:

2011.02.19 12:47:30     Tester  USDJPY: there were 1006 attempts to get history info from server
2011.02.19 12:47:30     Tester  USDJPY: there were 1005 attempts to get history info from server
2011.02.19 12:47:30     Tester  USDJPY: there were 1004 attempts to get history info from server
2011.02.19 12:47:30     Tester  USDJPY: there were 1003 attempts to get history info from server
2011.02.19 12:47:30     Tester  USDJPY: there were 1002 attempts to get history info from server
2011.02.19 12:47:29     Tester  USDJPY: there were 1001 attempts to get history info from server

 и похоже до бесконеяности, когда дошло до 3000 выключил. Тестирование пытался включить на промежутке 2010.10.01 - 2010.10.10, только цены открытия.

 bild 401

А также не получается запустить другого удаленного агента, вот лог:

QD      0       5.0.11.26       19:43:02        login (build 401)
CR      0       Network 19:43:06        17928 bytes of optimization passes loaded
QG      0       Network 19:43:06        16 bytes of input parameters loaded
IL      0       Network 19:43:11        14200 bytes of input parameters loaded
FD      0       Tester  19:43:11        initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:500
IO      0       Tester  19:43:11        successfully initialized
IN      0       Network 19:43:11        32 Kb of total initialization data received
RH      0       Tester  19:43:11        optimization pass 7633 started
QS      0       TesterAgent     19:43:11        AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75, 3837 MB, PR21
CR      0       Symbols 19:43:13        GBPUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
LF      0       Tester  19:44:23        tester thread stopped
NP      3       Debug   19:44:23        No data synchronized. 301968 bytes read
OE      2       History 19:44:23        GBPUSD: contains 0 M1 records
RG      0       Tester  19:44:23        GBPUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating. OnTick executed on the bar begin only
EH      2       History 19:44:23        GBPUSD: contains 0 M1 records
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
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Jager:

Некоторые агенты удаленно не запускаются, вот лог:

  Хотя через localhost этот агент локально работает.

В чем может быть причина?

я сталкивался с подобной проблемой - оказалось, что версии терминалов разные (терминал от MQ обновился, а терминал от А-ри - нет). В том числе, если локальный агент установлен для другого терминала, который не обновился. "Ошибка" проявилась после появления 387-го билда, а там было:

 

14. MetaTester: Оптимизирована передача параметров тестирования

 Поэтому, видимо и не удавалось подключиться к агентам, билд которых был ниже 387

 
notused:

я сталкивался с подобной проблемой - оказалось, что версии терминалов разные (терминал от MQ обновился, а терминал от А-ри - нет). В том числе, если локальный агент установлен для другого терминала, который не обновился. "Ошибка" проявилась после появления 387-го билда, а там было:

 

 Поэтому, видимо и не удавалось подключиться к агентам, билд которых был ниже 387

QD      0       5.0.11.26       19:43:02        login (build 401)
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