Ошибки, баги, вопросы - страница 305
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Спасибо! В MT4 сохранялось без вмешательства пользователя. Может, сделать Save deleted charts включенным по умолчанию?
Некоторые агенты удаленно не запускаются, вот лог:
Хотя через localhost этот агент локально работает.
В чем может быть причина?
Опишите подробнее.
У вас 2 штатных локальных + 2 (или более) удаленных агента на том же компьютере?
Опишите подробнее.
У вас 2 штатных локальных + 2 (или более) удаленных агента на том же компьютере?
Нет, не так.
У меня 3 компа, все в разных концах планеты. Все 3 компа объединены в сеть с помощью Comodo EasyVPN. Ко всем компам пинги есть, фаерволлы на всякий случай тоже пробовал отключать на всех компах. Со своего компа агенты на компе2 запускаются, а вот на компе3 агенты не запускаются, лог приведен выше. Хотя если агента на компе3 запускать локально (тоесть с компа3), то агент работает, даже если прописываешь IP который присвоен в сетке.
Что за ошибку выдает агент?
билд 401.
1) видимо пользователям МТ5 никогда не дождаться, когда разработчики добавят один переключатель на форму тестера и
напишут одну строчку кода с условием if... для того, чтобы при каждом прогоне не открывалось окно визуализации.
хотя об этом просили неоднократно и многие пользователи в этой ветке много билдов назад.
2) восстановите, пожалуйста, вывод расчета оставшегося времени оптимизации в полноразмерном окне тестера (как это было в МТ4).
без учёта свопа и комиссии.
При попытке потестировать на usdjpy выдает вот такое сообщение:
и похоже до бесконеяности, когда дошло до 3000 выключил. Тестирование пытался включить на промежутке 2010.10.01 - 2010.10.10, только цены открытия.
bild 401
А также не получается запустить другого удаленного агента, вот лог:
Некоторые агенты удаленно не запускаются, вот лог:
Хотя через localhost этот агент локально работает.
В чем может быть причина?
я сталкивался с подобной проблемой - оказалось, что версии терминалов разные (терминал от MQ обновился, а терминал от А-ри - нет). В том числе, если локальный агент установлен для другого терминала, который не обновился. "Ошибка" проявилась после появления 387-го билда, а там было:
14. MetaTester: Оптимизирована передача параметров тестирования
Поэтому, видимо и не удавалось подключиться к агентам, билд которых был ниже 387
я сталкивался с подобной проблемой - оказалось, что версии терминалов разные (терминал от MQ обновился, а терминал от А-ри - нет). В том числе, если локальный агент установлен для другого терминала, который не обновился. "Ошибка" проявилась после появления 387-го билда, а там было:
Поэтому, видимо и не удавалось подключиться к агентам, билд которых был ниже 387