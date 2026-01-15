Ошибки, баги, вопросы - страница 3071
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.
"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.
А это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.08.24 13:08
Если переключаться по нормально развёрнутым графикам, всё прекрасно работает.
Клик по картинке.
"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.
Правильно так: когда фокус переключается на минимизированный чарт советника.
Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?
ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.
Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?
ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.
Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?
ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.
Похоже это проблема не в коде, а событие OnChartEvent() в неполностью развёрнутом окне не срабатывает.
Клик в картинку…
Похоже это проблема не в коде, а событие OnChartEvent() в неполностью развёрнутом окне не срабатывает.
+ проблема полностью развернутых чартов, которые до этого были минимизированы.
Жаль, что не получилось решить для развернутых чартов в общем случае.
+ проблема полностью развернутых чартов, которые до этого были минимизированы.
Жаль, что не получилось решить для развернутых чартов в общем случае.
В этом случае если перейти на третий чарт, на котором нет этого советника, всё включается и начинает работать без проблем.
Надо ещё попробовать задействовать событие клик по чарту. Может оно даст толчок и всё начнёт работать…
Надо ещё попробовать задействовать событие клик по чарту. Может оно даст толчок и всё начнёт работать…
Сам переключаюсь между графиками горячими клавишами - через BRING_TO_TOP.