Ошибки, баги, вопросы - страница 3071

fxsaber:

"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.

Скрытое вводное - пропущенный квантор "всегда" -))))))
 
fxsaber:

"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.

А это

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2021.08.24 13:08

  1. Запустите на двух чартах.
  2. Максимизируйте один.
  3. Минимизируйте оба.
  4. Теперь переключайтесь вкладками между чартами и смотрите логи.
Не выходит, к сожалению.

Если переключаться по нормально развёрнутым графикам, всё прекрасно работает.

Клик по картинке.

 
fxsaber:

"когда фокус переключается на чарт советника" - вот и переключаюсь. Никаких скрытых вводных.

Правильно так: когда фокус переключается на минимизированный чарт советника.
 
Artyom Trishkin:
Правильно так: когда фокус переключается на минимизированный чарт советника.

Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?


ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.

 
fxsaber:

Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?


ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.

Я ж говорю о правильности условия, а не работы. Конечно же я согласен, что работатт должно всегда. 
 
fxsaber:

Правильно, это когда работает всегда. Зачем нужен код, который работает в одних случаях и не работает в других?


ЗЫ Совсем тривиальные вещи через ChartGetInteger и static сразу делал. Там проблема, что CHART_CHANGE не всегда генерируется, когда теряется фокус. В общем, похоже, нерешаемая задача.

Похоже это проблема не в коде, а событие OnChartEvent() в неполностью развёрнутом окне не срабатывает.

Клик в картинку…


 
Alexey Viktorov:

Похоже это проблема не в коде, а событие OnChartEvent() в неполностью развёрнутом окне не срабатывает.

+ проблема полностью развернутых чартов, которые до этого были минимизированы.

Жаль, что не получилось решить для развернутых чартов в общем случае.

 
fxsaber:

+ проблема полностью развернутых чартов, которые до этого были минимизированы.

Жаль, что не получилось решить для развернутых чартов в общем случае.

В этом случае если перейти на третий чарт, на котором нет этого советника, всё включается и начинает работать без проблем.

Надо ещё попробовать задействовать событие клик по чарту. Может оно даст толчок и всё начнёт работать…

 
Alexey Viktorov:

Надо ещё попробовать задействовать событие клик по чарту. Может оно даст толчок и всё начнёт работать…

Сам переключаюсь между графиками горячими клавишами - через BRING_TO_TOP.

 
Разработчики, пожалуйста, предоставьте возможность отключать штатный указатель мышки на территории активного окна, чтобы можно рисовать свой.
