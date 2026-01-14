Ошибки, баги, вопросы - страница 1528

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:
Вы просто не понимаете до конца что означает активация продукта. Это не количество экземпляров. Это количество установок только на комп покупателя.

Да, действительно не до конца понял.

Renat Fatkhullin:

Посмотрите в сторону Apple AppStore, Google Play, Windows Store - там тоже дают гибкость в виде прозрачной возможности активировать купленное приложение много раз с того же аккаунта.

Причем там лимиты сильно выше.

Про активацию с одного аккаунта не учел. Видимо поэтому не до конца разобрался.

Спасибо за пояснения!

 

Хочу еще раз обратить внимание разработчиков на баг в расчете комиссии в тестере стратегий.

Заявка в сервисдеск (#1422463) уже создана, но нет уверенности, что будет исполнена.


Просьба, рассчитывайте комиссию с учетом объема! Я вас умоляю сделайте это.

 

Что значит сие сообщение:

2016.03.09 17:48:06.051 Signal: '3517284': failed get list of signals,connection error


?

MT4.

 
-Aleks-:

Что значит сие сообщение:

2016.03.09 17:48:06.051 Signal: '3517284': failed get list of signals,connection error


?

MT4.

Есть сервисы по переводу, они прекрасно справляются с сообщениями обоих терминалов.

 

 failed get list of signals,connection error

РУССКИЙ

 не удалось получить список сигналов,ошибка соединения

 
Vladimir Pastushak:

Есть сервисы по переводу, они прекрасно справляются с сообщениями обоих терминалов.

 

 failed get list of signals,connection error

РУССКИЙ

 не удалось получить список сигналов,ошибка соединения

Я перевод конечно понял, и без сервиса, но не ясно с чего бы это ошибка появилась - интернет в наличии имеется.

И на кнопку с сигналами я не жал.

 

Ну вот и как с такой проблемой бороться?

Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.

После запуска терминала, проблема повторяется.

Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?



WIN7/64 MT4/950

 
Aleksandr Novikov:

Ну вот и как с такой проблемой бороться?

Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.

После запуска терминала, проблема повторяется.

Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?



WIN7/64 MT4/950

Нужно в каталоге данных терминала ...\profiles\Charts\ зайти в последний изменённый профиль и удалить все файл *.chr или отредактировать нужный.
 
Aleksandr Novikov:

Ну вот и как с такой проблемой бороться?

Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.

После запуска терминала, проблема повторяется.

Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?



WIN7/64 MT4/950

Ссылку на эксперта приложите, пожалуйста.

Воспроизводится стабильно ? Только на этом эксперте? Что в логах?

 
Karputov Vladimir:
Нужно в каталоге данных терминала ...\profiles\Charts\ зайти в последний изменённый профиль и удалить все файл *.chr или отредактировать нужный.

В том то и дело! Как войти в каталог, если терминал закрывается при запуске?

Alexander:

Ссылку на эксперта приложите, пожалуйста.

Воспроизводится стабильно ? Только на этом эксперте? Что в логах?

Где взять эту ссылку, если терминал закрывается?

После того, как установил эксперт, все повторяется - запуск терминал и сразу автоматическое закрытие.

С другими экспертами и индикаторами такой проблемы не замечал.

 
Aleksandr Novikov:

В том то и дело! Как войти в каталог, если терминал закрывается при запуске?


Как найти каталог

Microsoft Windows Vista и выше:

  • C:\Users\username\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\instance_id\

Здесь "С" — буква логического диска, на котором установлена операционная система, "username" — имя учетной записи в операционной системе, под которой был установлен терминал, а "instance_id" — уникальный идентификатор, генерируемый на основе пути к каталогу, в который установлен терминал.

или запустите эдитор и откройте каталог данных там через главное меню.
1...152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535...3695
Новый комментарий