Ошибки, баги, вопросы - страница 1528
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы просто не понимаете до конца что означает активация продукта. Это не количество экземпляров. Это количество установок только на комп покупателя.
Да, действительно не до конца понял.
Посмотрите в сторону Apple AppStore, Google Play, Windows Store - там тоже дают гибкость в виде прозрачной возможности активировать купленное приложение много раз с того же аккаунта.
Причем там лимиты сильно выше.
Про активацию с одного аккаунта не учел. Видимо поэтому не до конца разобрался.
Спасибо за пояснения!
Хочу еще раз обратить внимание разработчиков на баг в расчете комиссии в тестере стратегий.
Заявка в сервисдеск (#1422463) уже создана, но нет уверенности, что будет исполнена.
Просьба, рассчитывайте комиссию с учетом объема! Я вас умоляю сделайте это.
Что значит сие сообщение:
2016.03.09 17:48:06.051 Signal: '3517284': failed get list of signals,connection error
?
MT4.
Что значит сие сообщение:
2016.03.09 17:48:06.051 Signal: '3517284': failed get list of signals,connection error
?
MT4.
Есть сервисы по переводу, они прекрасно справляются с сообщениями обоих терминалов.
failed get list of signals,connection error
РУССКИЙ
не удалось получить список сигналов,ошибка соединения
Есть сервисы по переводу, они прекрасно справляются с сообщениями обоих терминалов.
failed get list of signals,connection error
РУССКИЙ
не удалось получить список сигналов,ошибка соединения
Я перевод конечно понял, и без сервиса, но не ясно с чего бы это ошибка появилась - интернет в наличии имеется.
И на кнопку с сигналами я не жал.
Ну вот и как с такой проблемой бороться?
Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.
После запуска терминала, проблема повторяется.
Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?
WIN7/64 MT4/950
Ну вот и как с такой проблемой бороться?
Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.
После запуска терминала, проблема повторяется.
Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?
WIN7/64 MT4/950
Ну вот и как с такой проблемой бороться?
Из папки "маркет" после установки эксперта на график, произошла такая фигня - терминал прекращает работу и закрывается.
После запуска терминала, проблема повторяется.
Как теперь удалить этот эксперт и восстановить нормальную работу терминала?
WIN7/64 MT4/950
Ссылку на эксперта приложите, пожалуйста.
Воспроизводится стабильно ? Только на этом эксперте? Что в логах?
Нужно в каталоге данных терминала ...\profiles\Charts\ зайти в последний изменённый профиль и удалить все файл *.chr или отредактировать нужный.
В том то и дело! Как войти в каталог, если терминал закрывается при запуске?
Ссылку на эксперта приложите, пожалуйста.
Воспроизводится стабильно ? Только на этом эксперте? Что в логах?
Где взять эту ссылку, если терминал закрывается?
После того, как установил эксперт, все повторяется - запуск терминал и сразу автоматическое закрытие.
С другими экспертами и индикаторами такой проблемы не замечал.
В том то и дело! Как войти в каталог, если терминал закрывается при запуске?
Как найти каталог
Microsoft Windows Vista и выше:
Здесь "С" — буква логического диска, на котором установлена операционная система, "username" — имя учетной записи в операционной системе, под которой был установлен терминал, а "instance_id" — уникальный идентификатор, генерируемый на основе пути к каталогу, в который установлен терминал.