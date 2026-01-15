Ошибки, баги, вопросы - страница 3014

Есть такой вопрос: Каким образом настроить кастомный символ, который является копией какой-нибудь кросс-пары (для примера, CADJPY), но допустим с модифицированными тиками, но сделать это таким образом, чтобы при ее использовании тестер стратегий не использовал базовые пары USDCAD, USDJPY. При этом по позициям должны корректно считаться прибыли и убытки.
 
Есть такой вопрос: Каким образом настроить кастомный символ, который является копией какой-нибудь кросс-пары (для примера, CADJPY), но допустим с модифицированными тиками, но сделать это таким образом, чтобы при ее использовании тестер стратегий не использовал базовые пары USDCAD, USDJPY. При этом по позициям должны корректно считаться прибыли и убытки.

Режим по пипсам.

 
Режим по пипсам.

О, действительно, не использует базовые пары в этом режиме. Эх, придется перепилить весь код, где у меня считается статистика по текущей прибыли для фиксации.

 

У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?

 
У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?

Просто отключайте половину
 
Просто отключайте половину

Да. Именно так.

 
Просто отключайте половину
Да. Именно так.

Спасибо.

Сделал, у меня 6 физических ядер, 12 агентов, 6 последних отключил.


Но все ядра по-прежнему используются (хотя и менее сильно, чем с 12 агентами). Какое объяснение?


 
У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?

Гиперъядра имеют смысл, если при тестировании большая часть котировок помещается в кэш. Скажем, если тестировать на тиках на основе реальных - в гиперъядрах нет толку, скорость не меняется. Однако, для тестирования на OHLC 1M за один-два года - скорость 12 гиперъядер заметно больше, чем шести физических. 

 

Кто подскажет, это я что-то не так сделал или баг MQL5?

Код

/*******************Expert initialization function*******************/
int OnInit()
 {
  MqlDateTime mqlTime;
  datetime tgmt = TimeGMT();
  TimeToStruct(tgmt, mqlTime);
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }/******************************************************************/

Структура пустая несмотря на то, что переменная tgmt содержит нормальное текущее время…

Код

/*******************Expert initialization function*******************/
int OnInit()
 {
  MqlDateTime mqlTime;
  datetime tgmt = TimeGMT(mqlTime);
  //TimeToStruct(tgmt, mqlTime);
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }/******************************************************************/

Структура содержит мусор, так-же несмотря на то, что переменная tgmt содержит нормальное текущее время…

На таком железе

2021.05.13 09:42:03.384 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2899 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.13 09:42:03.384 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 8 / 11 Gb memory, 56 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

В обработчике OnTick() так-же


