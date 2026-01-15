Ошибки, баги, вопросы - страница 3014
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
b2875
Есть такой вопрос: Каким образом настроить кастомный символ, который является копией какой-нибудь кросс-пары (для примера, CADJPY), но допустим с модифицированными тиками, но сделать это таким образом, чтобы при ее использовании тестер стратегий не использовал базовые пары USDCAD, USDJPY. При этом по позициям должны корректно считаться прибыли и убытки.
Режим по пипсам.
Режим по пипсам.
О, действительно, не использует базовые пары в этом режиме. Эх, придется перепилить весь код, где у меня считается статистика по текущей прибыли для фиксации.
У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?
У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?
Просто отключайте половину
Да. Именно так.
Просто отключайте половину
Да. Именно так.
Спасибо.
Сделал, у меня 6 физических ядер, 12 агентов, 6 последних отключил.
Но все ядра по-прежнему используются (хотя и менее сильно, чем с 12 агентами). Какое объяснение?
У меня 12 ядер, 6 физических с гиперпоточностью. Я хочу оставить только физические, как мне узнать, какие оставить, а какие отключить?
Гиперъядра имеют смысл, если при тестировании большая часть котировок помещается в кэш. Скажем, если тестировать на тиках на основе реальных - в гиперъядрах нет толку, скорость не меняется. Однако, для тестирования на OHLC 1M за один-два года - скорость 12 гиперъядер заметно больше, чем шести физических.
Кто подскажет, это я что-то не так сделал или баг MQL5?
Код
Структура пустая несмотря на то, что переменная tgmt содержит нормальное текущее время…
Код
Структура содержит мусор, так-же несмотря на то, что переменная tgmt содержит нормальное текущее время…
На таком железе
В обработчике OnTick() так-же