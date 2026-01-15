Ошибки, баги, вопросы - страница 3016

Vladimir Karputov:

В ленте, когда видите новость от Друга - повазюкайте мышкой у правого верхнего края сообщения.

Спасибо. там шестеренка)

 
A100:
Опять ничего в 2920 не работает из того, что работало раньше В очередной раз возникает вопрос: Элементарные тесты делаютcя перед обновлением?

В 2924 ошибки при компиляции нет. Спасибо, что оперативно устранили

 
Alain Verleyen:

Могу я предложить улучшение сайта: включить ссылку на цитируемый пост. Мне было интересно узнать, что было исправлено, но мне пришлось искать 3 страницы сообщений на форуме.

Пока хорошей практикой может быть ссылка (в том или ином виде) отвечающего на исходное сообщение как здесь

 
A100:

В 2924 ошибки при компиляции нет. Спасибо, что оперативно устранили

Только переключение на MQ-Demo и последующая перезагрузка Терминала позволили закачать обновление.

Штатный способ - нет.

 
fxsaber:

Только переключение на MQ-Demo и последующая перезагрузка Терминала позволили закачать обновление.

Штатный способ - нет.

А раньше что? Если Вы были подключены к серверу брокера - нажимали проверить бета обновления - и все обновлялось? 

 
A100:

А раньше что? Если Вы были подключены к серверу брокера - нажимали проверить бета обновления - и все обновлялось? 

Да. И сейчас обновляется у меня. Вот только-что нажал «Проверить…» и загрузка произошла


 
Alexey Viktorov:

Да. И сейчас обновляется у меня. Вот только-что нажал «Проверить…» и загрузка произошла

Тогда получается что Терминал на любой версии сервера может работать

 
A100:

Тогда получается что Терминал на любой версии сервера может работать

Наверное…

2021.05.19 17:42:47.723 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2924 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.19 17:42:47.723 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 46 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3
2021.05.19 17:42:47.723 Terminal        D:\MetaTrader 5\Hadge MT5

2021.05.19 17:42:48.963 Network '********': authorized on RoboForex-ECN through Europe #2 (ping: 69.83 ms, build 2715)
 
A100:

А раньше что? Если Вы были подключены к серверу брокера - нажимали проверить бета обновления - и все обновлялось? 

Раньше обновлялся. Описал проблему перехода 2920 -> 2924. Как у разработчиков работает этот механизм - не знаю.

 
как  сделать так, что бы индикатор рисовался в фоне, за свечками?
