Ошибки, баги, вопросы - страница 3016
В ленте, когда видите новость от Друга - повазюкайте мышкой у правого верхнего края сообщения.
Спасибо. там шестеренка)
Опять ничего в 2920 не работает из того, что работало раньше В очередной раз возникает вопрос: Элементарные тесты делаютcя перед обновлением?
В 2924 ошибки при компиляции нет. Спасибо, что оперативно устранили
Могу я предложить улучшение сайта: включить ссылку на цитируемый пост. Мне было интересно узнать, что было исправлено, но мне пришлось искать 3 страницы сообщений на форуме.
Пока хорошей практикой может быть ссылка (в том или ином виде) отвечающего на исходное сообщение как здесь
Только переключение на MQ-Demo и последующая перезагрузка Терминала позволили закачать обновление.
Штатный способ - нет.
А раньше что? Если Вы были подключены к серверу брокера - нажимали проверить бета обновления - и все обновлялось?
Да. И сейчас обновляется у меня. Вот только-что нажал «Проверить…» и загрузка произошла
Тогда получается что Терминал на любой версии сервера может работать
Наверное…
Раньше обновлялся. Описал проблему перехода 2920 -> 2924. Как у разработчиков работает этот механизм - не знаю.