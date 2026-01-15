Ошибки, баги, вопросы - страница 3021
Багом является несоответствие этих двух функций, а не их результат, т.к. это только вопрос документации, что выдавать при count=0.
нет, есть еще такая штука как принцип единообразия. баг очевиден. если вы не понимаете почему это баг, это уже исключительно ваши проблемы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Roman, 2021.05.07 22:07
Тут вся хитрость в описании к функции ))
автоматика прогресса ))
что больше запутывает пользователя.
А как практик объяснит теоретикам такой противоречивый результат:
Результат: 4:0
Ожидалось: 0:0
или тоже - чуть подправить документацию? Ну не исправлять же баги в конце концов!
У меня объяснение простое: в одной из этих штатных функций баг - и я даже знаю в какой
После этого Разработчики уже исправляли, поэтому Ваше предыдущее объяснение не годится
Функции одинаковые (отличаются только типом, фактически шаблон), описание одинаковое (перекрестные ссылки даже есть), а результат разный
Что именно исправляли?
Всегда было так, как в документации.
А вы проверяли, что было исправлено? ))
Исправили, сплит как вы хотели.
3 символа к примеру
Но если будете передавать в count 0, то автоматом скопируется вся строка с завершающим нулём.А StringLen() не возвращает завершающий ноль ))
Даже если строка пустая, то скопируется завершающий ноль.
Но если будете передавать в count 0, то автоматом скопируется вся строка с завершающим нулём.
Даже если строка пустая, то скопируется завершающий ноль.
А в StringToShortArray почему по-другому? Только коротко пожалуйста по возможности объясните без хитростей и непонятных ссылок на Ваши прошлые гениальные объяснения (которые в итоге оказались несостоятельными) - по простому - для чайника
без ; ) и прочих неуместных в данной теме символов
Сплит работает
А почему count 0 не срабатывает, этого не знаю.
Наверно эта хитрая автоматика на count 0 тут не срабатывает, и согласно справки, это уже несоответствие.
И наверно ошибка.
Короче, или тут ошибка, что на count 0 не срабатывает,
или ошибка в StringToCharArray, что на count 0, срабатывает.
Чтобы вы понимали, состоятельность объяснений, изучите основы Си языка, и особенно работу со строками.
И тогда не будет вопросов.
Гениально!
Но если бы вы включили голову, то передавать нулевой размер массива, и выделять ему нулевую память, мягко говоря странно.
По этому на count 0 срабатывает автоматический ресайз до конца строки.
По логике и в StringToShortArray должен срабатывать.
Лучше бы ошибку возвращали, без всяких ресайзов.
Конечно гениально. Справка не раскрывает явно, работу с count 0.
А в
CharArrayToString
почему не до конца?
Результат: ""
Наверно потому, что в CharArrayToString нет [out] динамического массива.
И разработчик решил, что это излишне.
Хотя, разная логика в похожих функциях, вносит больше путаницы.