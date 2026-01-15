Ошибки, баги, вопросы - страница 2670
Ошибка тестера (ну или я что то перестал понимать)
Очередная встреча с ранее описанным багом - "Undefined Behavior, создаешь сложный несколько раз обернутый объект с внутренним типом "С", а там оказывается совсем другой тип данных, может "B", может "int", что хочешь...".
Фактически день ушел на локализацию, воспроизведение и поиск обходных путей, к сожалению все безрезультатно...
Ранее предложенный обходной пусть по использованию фиктивного шаблонного параметра, для нижеприведенного примера оказался не работоспособным.
Единственное рабочее решение удалось получить с использованием "самопального" auto type, но там дикие издержки на компиляцию с нулевым профитом в скорости работы реального кода...
Прошу помощи, возможно у кого-то есть идеи как это обойти.
Визуализатор по архитектурным причинам не всегда показывает актуальное состояние.
Дефекты в работе кеша шаблонной функции/класса:
(не исправлено MT5(build 2361)) *** (up) Undefined Behavior, создаешь сложный несколько раз обернутый объект с внутренним типом "С", а там оказывается совсем другой тип данных, может "B", может "int", что хочешь...
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, баг при передаче в качестве const ref template аргумента указателя на функцию.
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, объект B<int> можно создать после объекта класса B<void*>, но если сделать это перед, то возникает ошибка компиляции.
Дефекты в работе шаблонной функции/класса:
(не исправлено MT5(build 2361)) *** (up) Compile Error, баг внутри шаблонной функции, переданный указатель в рамках операции явного приведения типа ведет себя как класс в остальных случаях - как указатель.
(не исправлено MT5(build 2361)) ** Compile Error, баг с генерацией кода шаблонного класса при использовании internal class.
(не исправлено MT5(build 2361)) ** Compile Error, баг при попытке доступа к internal class для шаблонного параметра шаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, баг при генерации шаблонного метода/класса, процесс "автозамены" шаблонного параметра выходит за пределы скоупа в основной код программы.
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, баг с отсутствием автоматической генерации кода шаблонного класса, когда шаблонный класс выступает в качестве return value для шаблонного метода.
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, баг при передаче internal struct в шаблонную функцию, полученный тип данных невозможно использовать как базовый тип данных для другой internal struct в шаблонном классе.
(не исправлено MT5(build 2361)) * Compile Error, баг при вызове шаблонной функции с явным указанием типов аргументов, когда вызов выполняется из перегруженной нешаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2361)) Compile Error, баг при определении internal class - отсутствует возможность явно сослаться на глобальное пространство имен при указании базового класса.
(не исправлено MT5(build 2361)) *** (new) Compile Error, Основная претензия к неуместному выводу warning - "deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version". Текущая реализация - это стрельба с пушки по воробьям.
(не исправлено MT5(build 2361)) ** (new) Compile Error, баг касается возвращаемого значения шаблонной функции, когда возвращаемое значение - internal class, расположенный внутри шаблонного класса, тип параметра которого задается типом аргумента шаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2361)) * (new) Compile Error, не выполняется проверка на наличие повторно использованных имен шаблонных типов при объявлении шаблонной функции внутри шаблонного класса, что приводит к неожидаемому поведению.
(не исправлено MT5(build 2361)) * (new) Runtimer Error, в конструкторе базового класса невозможно выполнить explicit typecast по приведению указателя на объект базового класса к указателю на родительский класс.
(не исправлено MT5(build 2361)) (new) Compile Error, множество дефектов связанных с return "in place created" object, когда объектом выступает шаблонный класс/структура.
Дефекты связанные с несоответствием приоритетов вызовов перегруженных функций в MQL в сравнении с С++:
(не исправлено MT5(build 2361)) *** Compile Error, когда есть наследование классов A <= B <= C <= D и реализованы две overloading функции, например одна c параметра А*, а вторая с B*, то передача в такую функцию объекта C* или D* в MQL вызывает ошибку компиляции "ambiguous call to overloaded function".
(не исправлено MT5(build 2361)) ** Runtime, Несоответствие приоритетов для вызовов перегруженных шаблонных функций.
(не исправлено MT5(build 2361)) ** Compile Error, приоритет вызовов перегруженных шаблонных функций в действительности зависит от типа шаблонного параметра, который, в теории ни как не должен влиять на результат компиляции.
(не исправлено MT5(build 2361)) ** Compile Error, при генерации кода шаблонной функции возникает ошибка компиляции несмотря на то, что имеется перегруженная шаблонная функция с подходящей сигнатурой для передаваемых параметров.
Дефекты связанные с медленным выполнением функций, работой оптимизатора кода:
(не исправлено MT5(build 2361)) ** (new) Runtime, большой overhead при добавлении по одному элементу в массив с помощью ArrayResize, не смотря на то, что память для них была заранее зарезервирована, например для структур аж до 7-ми раз медленнее.
Предложения:
ссылка - о предоставлении возможности передавать литералы и временные переменные в виде const ref аргументов функции.
ссылка - при перемещении файлов проекта во вкладке "Project", для перемещаемых файлов, которые открыты и находятся во вкладках ME, автоматически обновлять их путь расположения.
ссылка - о необходимости введения в MQL typedef declaration функциональности.
ссылка - о предоставлении возможности принудительной генерации дефолтных конструкторов копирования и операторов присвоения.
Спасибо, буду иметь в виду.
Лечится пуском нескольких тиков (F12) после постановки на паузу.
Спасибо. Попробую.
Наконец-то удалось найти приемлемое решение.
Оказывается использование статического члена класса дает возможность обойти вышеописанный баг:
Как исправить эту ошибку хранилища?
Постепенно отказывает сохранять всё больше и больше файлов. Скоро всё, что хранится будет невозможно актуализировать.
Неправильно рассчитываются прибыли/убытки во всплывающей подсказке для buy stop limit ордеров и для sell stop limit ордеров.