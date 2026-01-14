Ошибки, баги, вопросы - страница 297
Альпари по всем парам
Если я не ошибаюсь минимальные лоты у Альпари 0,10.
Но для достоверности и проверки как было сказано выше луче использовать
Ошибки при чтении длинных строк из текстовых файлов
{
string fn= "test_str.txt",sRead,sWrite="";
int cnStr=100,cnSymb=6000,i,fh;
fh=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
for(i=0; i<cnSymb; i++)
{
sWrite+=(string)(i%10);
}
int wrLen;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
wrLen=FileWriteString(fh,sWrite+"\r\n")-2;
}
FileClose(fh);
fh=FileOpen(fn,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
if(fh==INVALID_HANDLE) return;
int readLen,minCn,j,error1Cn=0,error2Cn=0;
for(i=0; i<cnStr; i++)
{
sRead=FileReadString(fh);
readLen=StringLen(sRead);
if(readLen!=wrLen)
{
if(error1Cn<3) Print("ERROR1 str: ",i," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error1Cn++;
}
int minCn=MathMin(readLen,wrLen);
ushort chR,chW;
for(j=0; j<minCn; j++)
{
chR = StringGetCharacter(sRead, j);
chW = StringGetCharacter(sWrite, j);
if(chR!=chW) break;
}
if(j!=minCn)
{
if(error2Cn<3) Print("ERROR2 str: ",i," symbol: ",j," chR: ",chR," chW: ",chW," readLen: ",readLen,", wrLen: ",wrLen);
error2Cn++;
}
}
FileClose(fh);
Print("Str count: ",cnStr," str size: ",cnSymb," error1Cn: ",error1Cn," error2Cn: ",error2Cn);
}
//---
void OnStart(){testStr();}
У меня выдает
ERROR1 str: 99 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR1 str: 98 readLen: 0, wrLen: 6000
ERROR2 str: 0 symbol: 5373 chR: 53 chW: 51 readLen: 5998, wrLen: 6000
ERROR1 str: 0 readLen: 5998, wrLen: 6000
Просьба починить как можно быстрее.
Подскажите как сделать, что бы в окне данных отображались свои названия буферов ?
Смотрите пример в разделе Свойства программ
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 5
...
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
...
Спасибо за сообщение, исправлено.
Стандартный класс СChart глючит.
Запускаем скрипт и вуаля , график сдувает ветром :о)
чарт удаляется без всяких сообщений об ошибках.
Стандартный класс СChart глючит.
Запускаем скрипт и вуаля , график сдувает ветром :о)
чарт удаляется без всяких сообщений об ошибках.
После завершения скрипта все объекты уничтожаются автоматически, в том числе и экземпляр класса CChart. Но при уничтожении вызываются деструкторы созданных объектов. В данном случае для класса CChart деструктор выглядит так:
то есть происходит закрытие чарта, на котором запущен скрипт.
PS Почитайте статью Порядок создания и уничтожения объектов в MQL5