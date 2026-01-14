Ошибки, баги, вопросы - страница 296
Что случилось с тестером в билде 392?
Престал рисовать график как прежде. Теперь, несмотря на постоянное наличие новых сделок, новая точка на графике рисуется на третий (четвертый, пятый) день, а не сразу, как было. А сейчас вообще тестер нарисовал на графике только две точки после завершения тестирования - начало и конец, период тестирования охватывал 6 лет, в течение которгого было около 500 трейдов.
Про относительно папки MQL5 у меня в комментарии был пример. Там, кстати у меня, есть сообщения логов и в них ясно видно ГДЕ компилятор ищет файлы.
И, как и писал, также перестали работать OBJPROP_BMPFILE с относительным путем от папки Images. Вообще, по последним экспериментам, все работает если указывать полный путь начиная с \\ от MQL5.
Вопрос был в силе ли это нововведение? Или это временное явление?
Да, теперь пути нужно указывать относительно папки MQL5.
1) На сегодня в ресурсах поддерживаем только *.bmp. В будущем планируется расширить добавив *.wav и *.png
2) ресурс вставляется командой #resource "<путь к файлу ресурса>"
При этом путь формируется по следующему принципу: если в начале строки стоит "\",
то ресурс ищется относительно каталога MQL5, если косой черты нет, то ищется относительно исходного файла,
в котором этот ресурс прописывается. При этом не допустимо в пути ресурса использовать "..\" и ":\"
3) именем ресурса становиться его путь без косой черты в начале имени например было "\Images\euro.bmp",
то именем ресурса становиться "Images\euro.bmp"
4) для использования ресурса в MQL программе при выставлении проперти картинка (в будущем при воспроизведении WAV)
используется специальный признак "::" например для использования своего ресурса нужно использовать "::Images\euro.bmp"
для использования ресурса другого ex5 "pictures.ex5::Images\euro.bmp"
Да, теперь пути нужно указывать относительно папки MQL5.
#import "kernel32.dll"2011.02.08 14:06:45 Tester expert file C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll open error [2]
Странно, тестер тоже относительно папки MQL5 ищет...
Тестер не хочет работать с лотами < 0.10
0,15 открывает а 0,05 пишет ошибка [Invalid Volume]
плечо ставлю как положено 1к500
? ? ?
Ошибка либо в функции ChartNext либо в примере:
EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
currChart=ChartNext(currChart); // на основании предыдущего получим новый график
if(currChart==0) break;
currChart на самом деле при достижении конца списка графиков == -1.
Что возвращает это выражение?
Смотрите статью Ограничения и проверки в экспертах
Сервер какой и пара?