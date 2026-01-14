Ошибки, баги, вопросы - страница 296

Что случилось с тестером в билде 392?

Престал рисовать график как прежде. Теперь, несмотря на постоянное наличие новых сделок, новая точка на графике рисуется на третий (четвертый, пятый) день, а не сразу, как было. А сейчас вообще тестер нарисовал на графике только две точки после завершения тестирования - начало и конец, период тестирования охватывал 6 лет, в течение которгого было около 500 трейдов.

 
Vigor:
Про относительно папки MQL5 у меня в комментарии был пример. Там, кстати у меня, есть сообщения логов и в них ясно видно ГДЕ компилятор ищет файлы.

И, как и писал, также перестали работать OBJPROP_BMPFILE с относительным путем от папки Images. Вообще, по последним экспериментам, все работает если указывать полный путь начиная с \\ от MQL5.

Вопрос был в силе ли это нововведение? Или это временное явление?



Да, теперь пути нужно указывать относительно папки MQL5.


1) На сегодня в ресурсах поддерживаем только *.bmp. В будущем планируется расширить добавив *.wav и *.png
2) ресурс вставляется командой #resource "<путь к файлу ресурса>"
     При этом путь формируется по следующему принципу: если в начале строки стоит "\",
     то ресурс ищется относительно каталога MQL5, если косой черты нет, то ищется относительно исходного файла,
     в котором этот ресурс прописывается. При этом не допустимо в пути ресурса использовать "..\" и ":\"

3) именем ресурса становиться его путь без косой черты в начале имени например было "\Images\euro.bmp",
    то именем ресурса становиться "Images\euro.bmp"

4) для использования ресурса в MQL программе при выставлении проперти картинка (в будущем при воспроизведении WAV)
    используется специальный признак "::" например для использования своего ресурса нужно использовать "::Images\euro.bmp"
    для использования ресурса другого ex5 "pictures.ex5::Images\euro.bmp"
Rosh:

Да, теперь пути нужно указывать относительно папки MQL5.


Вот и поправьте плиз описание 384 в соответствии с вышесказанным. а то там так и осталось - Для добавления ресурса в *.ex5 используется директива #resource с указанием пути к файлу относительно каталога MQL5\Images клиентского терминала.
Ерунда какая-то. Проирисовываться должна каждая сделка, а окно - масштабироваться, растягиваться по горизонтали. Чтобы каждый участок рассмотреть. Иначе - зачем вообще? И желательно, если тестирование идет по одной паре, сверху эквити синхронный свечной график, чтобы было видно каждую сделку прямо напротив свечек. По поводу оптимизации на миллионы сделок - понятно, что это больше игры, в реальности вряд ли такие стратегии есть. Кроме того - это вторично, т.к. видимость сделок гораздо важнее. Разработчики - посмотрите Румус, как там удобно тестировать, в плане визуализации имею в виду.
  
#import "kernel32.dll"
2011.02.08 14:06:45    Tester    expert file C:\Program Files\MetaTrader 5 DEV\MQL5\kernel32.dll open error [2]


Странно, тестер тоже относительно папки MQL5 ищет...

 

Тестер не хочет работать с лотами < 0.10

0,15 открывает а 0,05 пишет ошибка [Invalid Volume]

плечо ставлю как положено 1к500

?  ?  ?

 

Ошибка либо в функции ChartNext либо в примере:

      EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam);
      currChart=ChartNext(currChart); // на основании предыдущего получим новый график

      if(currChart==0) break

      currChart на самом деле при достижении конца списка графиков == -1.



 
Что возвращает это выражение?

   double min_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN);

Смотрите статью Ограничения и проверки в экспертах

Сервер какой и пара?
 
Альпари по всем парам
